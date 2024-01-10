Пролапс органов малого таза: почему 50% женщин сталкиваются с этим и как это лечить

Признаки и симптомы пролапса

Недержание мочи или дискомфорт во время полового акта, постоянно ощущаемая сухость влагалища или боли в пояснице — все это может быть симптомом опущения органов малого таза.Это частая проблема среди женщин, о которой мало кто любит говорить. Так как девушки редко обращаются к доктору с такими вопросами, статистика по ПТО — размытая. В среднем, если брать зарегистрированные случаи, опущением органов малого таза страдает 30% женщин до 40 лет и до 80% — в период менопаузы.Само по себе выпячивание органов через стенки влагалища не опасно для жизни, но доставляет дискомфорт, и требует консервативного или оперативного лечения.

Факторы риска

Выделяют управляемые и неуправляемые факторы риска. К первым относятся те, устранение которых приводит к нормализации состояния:

послеродовое или постоперационное повреждение мышц и сосудов ; тяжелый физический труд; снижение массы тела, или наоборот, лишний вес; половые и общие инфекции.

Неуправляемые факторы — это возрастные и физиологические особенности, национальность, а также генетическая предрасположенность. Другими словами — случаи, на которые часто нельзя повлиять.

Почему возникает пролапс тазовых органов

Мочеполовые органы в подвешенном состоянии удерживают мышечный и связочный аппараты. Когда мышцы и связки ослабевают, внутренние органы смещаются, между ними нарушается анатомическое взаимоотношение. Это негативно сказывается на функциональных возможностях организма и вносит изменения в привычную жизнь.

Женщина может жаловаться на недержание мочи, неконтролируемые подтекания, запоры или неполное опорожнение кишечника, жжение при половом акте. Появление тех или иных симптомов зависит от того, какой уровень поддерживающей системы снизил или утратил свою функциональность.

Лечение генитального пролапса