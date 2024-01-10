Пролапс органов малого таза: почему 50% женщин сталкиваются с этим и как это лечить(3)
Иногда со здоровьем случаются проблемы, которые не позволяют получать полноценное удовольствие от интимной жизни. Например, среди женщин часто встречается такой недуг, как пролапс тазовых органов (ПТО, Pelvic organ prolapse). Что это такое, кто в факторе риска и как лечить пролапс, рассказывает „Еве“ врач-гинеколог Галина Лазута.
Признаки и симптомы пролапса
Недержание мочи или дискомфорт во время полового акта, постоянно ощущаемая сухость влагалища или боли в пояснице — все это может быть симптомом опущения органов малого таза.Это частая проблема среди женщин, о которой мало кто любит говорить. Так как девушки редко обращаются к доктору с такими вопросами, статистика по ПТО — размытая. В среднем, если брать зарегистрированные случаи, опущением органов малого таза страдает 30% женщин до 40 лет и до 80% — в период менопаузы.Само по себе выпячивание органов через стенки влагалища не опасно для жизни, но доставляет дискомфорт, и требует консервативного или оперативного лечения.
Факторы риска
Выделяют управляемые и неуправляемые факторы риска. К первым относятся те, устранение которых приводит к нормализации состояния:
послеродовое или постоперационное повреждение мышц и сосудов ;
тяжелый физический труд;
снижение массы тела, или наоборот, лишний вес;
половые и общие инфекции.
Неуправляемые факторы — это возрастные и физиологические особенности, национальность, а также генетическая предрасположенность. Другими словами — случаи, на которые часто нельзя повлиять.
Почему возникает пролапс тазовых органов
Мочеполовые органы в подвешенном состоянии удерживают мышечный и связочный аппараты. Когда мышцы и связки ослабевают, внутренние органы смещаются, между ними нарушается анатомическое взаимоотношение. Это негативно сказывается на функциональных возможностях организма и вносит изменения в привычную жизнь.
Женщина может жаловаться на недержание мочи, неконтролируемые подтекания, запоры или неполное опорожнение кишечника, жжение при половом акте. Появление тех или иных симптомов зависит от того, какой уровень поддерживающей системы снизил или утратил свою функциональность.
Лечение генитального пролапса
Начальные стадии заболевания 1-2 степени успешно лечатся консервативными методами. Поэтому важно проходить периодические осмотры у гинеколога: врач увидит изменения до того, как у пациентки появятся жалобы. В запущенных случаях устранить проблему удается только при помощи оперативного вмешательства.
Консервативное лечение направлено на укрепление мышц тазового дна. С этой целью можно использовать специальные вагинальные тренажеры. Хороший эффект наблюдается после использования тренажера, имеющего каплевидную форму: такая конфигурация позволяет добиться максимального контакта между ним и стенками влагалища. Приспособление оснащено „усиком“, с помощью которого его можно легко извлечь.
Среди преимуществ вагинального тренажера — возможность его использования в домашних условиях, без необходимости посещения стационара. Тренажер подходит всем женщинам без исключения, независимо от физической подготовки или индивидуальных анатомических особенностей. Кроме того, для тренировок не нужно много времени: достаточно пяти минут в день с периодичностью 2-3 раза в неделю.
После его применения повышается сократительная способность мышц, увеличивается их объем, укрепляется замыкательная функция уретровезикальных и анальных сфинктеров. Тренировки необходимо проводить регулярно и длительно — только такой подход дает стабильные положительные результаты. Использование тренажера поможет устранить симптомы пролапса и вернуться к нормальной обычной и сексуальной жизни.