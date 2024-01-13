Подтянутый живот, румяные щеки и гормоны счастья: почему секс по утрам полезнее зарядки

В здоровом теле — здоровый дух, мы это помним еще с детства. А если здоровое и красивое тело получено в результате эротической акробатики, то кто же в здравом уме станет отказываться от такой кардиотренировки по утрам? Впрочем, если вы затейливы и страстны с партнером вместе, то кардио может обогатиться и элементами силовой, тут уж как повезет.

Мы, конечно, уверены, что ваш мужчина с радостью согласится на подобный воркаут, но если вдруг его начнут терзать сомнения о целесообразности подобной гимнастики, то вот вам железобетонные аргументы, почему секс может оказаться куда полезнее зарядки.

Прокачиваются мышцы всего тела

Если для полной проработки всех групп мышц нужно долго (и порой нудно!) менять тренажеры один за другим в спортзале или же усиленно потеть на аэробных занятиях, то с сексом все иначе.

Физиология процесса сама по себе заставляет нас включать практически все тело целиком. Хотите рельефные руки, ноги, пресс, ягодицы, спину и грудь? Занимайтесь сексом энергично и с огоньком.

Снижается уровень стресса

Во время секса в организме выделяются эндорфины и окситоцин, а эти гормоны, дарящие хорошее самочувствие, создают ощущение расслабленности и близости, а еще — помогают противостоять тревоге и даже депрессии. Хорошее настроение с утра пораньше — залог отличного и продуктивного дня.

Иммунитет укрепляется

Исследование показало, что занятия любовью способствуют выработке организмом иммуноглобулина А. Это антитело, которое укрепляет нашу иммунную систему и помогает противостоять болезням. Тут все понятно: как только ощутили первые же признаки недомогания, скорее в постель. С таким приятным лекарством исцеляться куда веселее, чем глотать таблетки.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что именно утренний секс прекрасно помогает предотвращать мигрени. А как ваш партнер будет счастлив, что у вас по вечерам не больше болит голова (а значит, есть шанс сорвать даже комбо).

Улучшается работа мозга