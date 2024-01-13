Дерматолог рассказала о 5 полезных привычках, которые замедляют старение
С годами организм стареет, поскольку выработка коллагена снижается, обмен веществ замедляется, а уровень окислительного стресса повышается. К сожалению, в настоящее время не существует лекарства, которое могло бы полностью предотвратить физиологический процесс старения. Однако существуют привычки, которые могут заметно замедлить этот процесс, если они станут частью образа жизни.
О полезных привычках, которые помогут вам сохранить молодость на долгие годы, рассказала дерматолог Татьяна Бедаева для портала „Страсти“.
Первое, на что следует обратить внимание, — это оптимальный гидробаланс. Специалисты утверждают, что вода является одним из главных элементов организма и необходима для нормальной работы всех органов. Рекомендуется потреблять 30 мл воды на 1 кг веса в день, то есть примерно 1,5—2 литра чистой воды в день. Если вы не пьете достаточно воды или заменяете ее чаем или кофе, это может привести к ухудшению состояния суставов, нарушению работы почек и ЖКТ. Более того, потеря воды из клеток может вызвать сухость и потерю упругости кожи.
Вторая полезная привычка — двигательная активность. Физическая активность не только ускоряет обмен веществ, но и помогает поддерживать оптимальное количество митохондрий — клеточных органоидов, которые борются с процессами деградации в клетках. Умеренные физические нагрузки предотвращают застои синовиальной жидкости, отвечающей за подвижность и питание суставов.
Третья полезная привычка — контроль дефицитов. Рекомендуется проходить чекапы как минимум раз в год, чтобы вовремя выявить дефициты витаминов и микроэлементов, которые поддерживают молодость. К таким веществам относятся витамин D, витамин С, витамины группы B, омега−3, йод и железо. Также стоит проверять уровень гормонов, например, ТТГ и свободный Т4, чтобы контролировать состояние щитовидной железы, от которой зависит скорость метаболических процессов.
Немаловажно и сбалансированное питание: „В погоне за заветной цифрой на весах не стоит впадать в крайности. Ни в коем случае не стоит полностью исключать из рациона ни углеводы, ни жиры, ни белки, подчеркивает доктор. Вместо ограничений лучше включить в рацион больше овощей и фруктов — естественных антиоксидантов и источников витаминов, заменить простые углеводы сложными, то есть вместо сахара и белого хлеба включить в меню бурый рис, чечевицу, гречку, цельнозерновой хлеб“, — сообщила косметолог.
В арсенале современной медицины существует множество инструментов, которые используют естественные ресурсы организма для замедления старения. Например, так называемые „капельницы красоты“ часто содержат глутатион, мощный антиоксидант, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся при стрессе или болезнях и повреждающие здоровые клетки.
„Для замедления старения также используются коррекционные косметологические процедуры, сопровождающиеся повреждением или нагревом эпидермиса. В ответ на такое воздействие эпидермис активизирует выработку коллагена 1 и 3 типа, тем самым улучшается работа фибробластов — клеток кожи, которые синтезируют компоненты, отвечающие за упругость и эластичность“, — подытожила врач.