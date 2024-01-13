Дерматолог рассказала о 5 полезных привычках, которые замедляют старение

О полезных привычках, которые помогут вам сохранить молодость на долгие годы, рассказала дерматолог Татьяна Бедаева для портала „Страсти“.

Первое, на что следует обратить внимание, — это оптимальный гидробаланс. Специалисты утверждают, что вода является одним из главных элементов организма и необходима для нормальной работы всех органов. Рекомендуется потреблять 30 мл воды на 1 кг веса в день, то есть примерно 1,5—2 литра чистой воды в день. Если вы не пьете достаточно воды или заменяете ее чаем или кофе, это может привести к ухудшению состояния суставов, нарушению работы почек и ЖКТ. Более того, потеря воды из клеток может вызвать сухость и потерю упругости кожи.

Вторая полезная привычка — двигательная активность. Физическая активность не только ускоряет обмен веществ, но и помогает поддерживать оптимальное количество митохондрий — клеточных органоидов, которые борются с процессами деградации в клетках. Умеренные физические нагрузки предотвращают застои синовиальной жидкости, отвечающей за подвижность и питание суставов.

Третья полезная привычка — контроль дефицитов. Рекомендуется проходить чекапы как минимум раз в год, чтобы вовремя выявить дефициты витаминов и микроэлементов, которые поддерживают молодость. К таким веществам относятся витамин D, витамин С, витамины группы B, омега−3, йод и железо. Также стоит проверять уровень гормонов, например, ТТГ и свободный Т4, чтобы контролировать состояние щитовидной железы, от которой зависит скорость метаболических процессов.

Немаловажно и сбалансированное питание: „В погоне за заветной цифрой на весах не стоит впадать в крайности. Ни в коем случае не стоит полностью исключать из рациона ни углеводы, ни жиры, ни белки, подчеркивает доктор. Вместо ограничений лучше включить в рацион больше овощей и фруктов — естественных антиоксидантов и источников витаминов, заменить простые углеводы сложными, то есть вместо сахара и белого хлеба включить в меню бурый рис, чечевицу, гречку, цельнозерновой хлеб“, — сообщила косметолог.