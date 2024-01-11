Для нее и для него: 10 секс-советов на все случаи жизни

4. Своевременно и без напоминаний надевайте презерватив. Что, не любите?.. А придется! Если, конечно, вы не семейная пара со стажем. Какой бы раскованной и безбашенной ни казалась женщина, забота, аккуратность и осторожность всегда должны сопутствовать вашим интимным отношениям.

3. Не пренебрегайте „мелочами“. Точка G — это, конечно, прекрасно. Однако в поисках ее можно провести всю жизнь — и не факт, что найдете. Но, как правило, истина всегда где-то рядом, в буквальном смысле на поверхности. И для большинства представительниц прекрасного пола клиторальный оргазм — излюбленный и самый верный способ достичь наслаждения. Не забывайте об этом.

Комплименты внешности, фигуре, милые непристойности, нашептываемые на ушко. Никакая техника секса не способна вознести женщину на вершину блаженства так, как вовремя услышанное и правильно сказанное слово.

2. Разговаривайте во время секса. Присказка о старом солдате, не знающем слов любви, — традиционное для сильного пола оправдание. На этапе ухаживаний все более или менее сносно — мужчины речисты и убедительны. А вот в постели куда что девается! Но расслабляться не стоит: иногда говорить лучше, чем молчать, или даже лучше, чем что-либо делать.

В большинстве случаев мужчины настолько озабочены своим вожделением и боязнью не оправдать надежды, что им совершенно не до того, чтоб устанавливать тактильный контакт.

Задавать вопросы интимного характера на первом свидании — неромантично, но имеющий глаза да увидит: какие ласки и в каких „горячих“ точках на теле вызывают у любимой наиболее яркую реакцию.

1. Наблюдайте за партнершей. Каждая из нас — яркая индивидуальность со своим характером, привычками и… эрогенными зонами. Однако мужчинам часто не так-то просто бывает переключиться с бывшей подруги на новую возлюбленную, особенно если между отношениями прошло совсем немного времени. А бурного и страстного секса при этом все равно хотеться не перестает.

Несколько простых правил могут значительно облегчить вам и вашему партнеру этот увлекательный процесс, пишет „Леди“ .

Для многих женщин напомнить мужчине о предохранении значит сбить эмоциональный накал и показаться циничной.

Если девушка вам попалась сознательная, она все равно это сделает, но, если вы избавите ее от этой неромантичной части прелюдии — все пройдет гораздо легче и красивее.

5. Не ленитесь активнее совершать „эти нелепые телодвижения“. Может быть, вам придется для этого немножко подкачать мускулатуру и бросить курить, но хороший секс стоит того.

Стоит принимать во внимание, что бешеный темп уместен ближе к завершению акта, но никак не в его начале, если только любовная игра не предполагает неожиданного и бурного секса в условиях катастрофической нехватки времени.

Для нее

1. Дайте посмотреть! Мужчина любит глазами, это мы знаем. И вовсю стараемся оправдать надежды любующихся нами мужчин-коллег и попутчиков в транспорте. В постели — все наоборот. Оно и понятно, ведь с помощью одежды мы скорее скрываем свои недостатки, чем подчеркиваем достоинства. Не стоит понимать этот совет как призыв мгновенно разоблачиться и предъявлять себя „по первому требованию в натуральную величину“.

Умение красиво раздеться, чтобы показать свое тело в наиболее выгодном ракурсе, — целая наука.

Плюс ваше искреннее желание доставить ему удовольствие. И самыми желанными будут те женщины, которые и сами получают наслаждение от демонстрации себя.

2. Начните первой. Такая рекомендация может показаться странной, если принять во внимание установившиеся стереотипы привычного распределения сексуальных ролей. Однако полноценный акт для каждого из участников независимо от пола непременно должен включать этап соблазнения. Так почему бы его не соблазнить вам? Смело берите инициативу в свои руки — мужчина вам будет безумно благодарен.

3. Не забывайте о своем наслаждении. Да, именно так — будьте эгоисткой, потому что вам нужен не просто хороший, вам нужен идеальный секс.

Истина проста: психологический комфорт от мысли, что он сегодня „смог“ и вам безумно понравилось, творит с мужчинами чудеса. Это дорогого стоит.

Кто вы ему, супруга или случайная знакомая, считает ли он вас красавицей или имеет некоторые претензии, которые не выскажет вслух, — все эти факторы не будут иметь никакого значения, если вы направите ваши общие усилия туда, куда нужно вам. Секс был супер! А вы — любовница, каких поискать. И красавица! И какая, к черту, разница — умеете ли вы готовить или нет?

4. Будьте нежнее. Капля женской нежности способна превратить самого брутального мачо в нежно мурлыкающего котенка. Именно нежность наполняет отношения особым смыслом и превращает секс в занятие любовью. И в этом есть разница, согласитесь.

5. Этот совет схож с тем, что мы давали мужчинам: двигайтесь. Потому что движение — жизнь, в том числе и половая. Не ленитесь, помогите ему — в конце концов у мужчин просто нет выбора, а подпрыгивать, отжиматься, приседать в наклоне и упоре долгое время без перерыва достаточно тяжело.

Таким простым в прямом смысле слова участием вы запросто увеличите количество возможных актов и, без всяких сомнений, качество секса.