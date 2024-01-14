Как заниматься сексом, чтобы дольше не стареть(2)
Хотите прожить дольше, а постареть позже? У ученых есть рецепт, который вам очень понравится! Записывайте: старайтесь высыпаться, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов и рыбы, почаще гуляйте пешком на свежем воздухе, а также чаще общайтесь с теми, кого любите и… занимайтесь сексом, пишет „Леди“.
Серьезно, это приятное занятие способно замедлить процесс старения и даже продлить нашу жизнь. Рассказываем, почему так происходит и сколько же надо заниматься сексом, чтобы жить дольше.
Почему мы стареем?
Теорий старения на сегодняшний день несколько, но одна из самых популярных – теория теломеров.
Теломеры – это своего рода защитные „колпачки“ ДНК, которые и определяют срок жизни клеток. С годами теломеры становятся все короче – и процесс их укорачивания совпадает со старением наших клеток. Чем чаще делится клетка, тем сильнее разрушаются теломеры – и тем короче они становятся. На этот процесс влияют не только прожитые нами годы, но и другие факторы: например, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, а также некоторые серьезные заболевания – диабет, рак, болезни сердца и сосудов.
Но есть и хорошие новости: определенные виды деятельности и спорта (например, йога или медитация) увеличивают длину наших теломер, тем самым продлевая срок жизни клеток, а значит, и нашей собственной. Не так давно выяснилось, что к этим полезным и приятным занятиям относится секс.
Как секс помогает продлить молодость?
Во время исследования, результаты которого были опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology, ученые изучали сексуальную жизнь 129 взрослых женщин, состоящих в браке и родивших одного или более детей. Ежедневно доброволицы сообщали, насколько они довольны отношениями с партнером, а также о том, как часто у них с мужем случается интимная близость. Перед началом исследования ученые взяли у участниц образцы крови и изучили их на предмет признаков старения. После окончания исследования образцы были взяты снова.
В итоге ученые выяснили, что женщины, у которых была интимная близость хотя бы за неделю до исследования, демонстрировали более длинные теломеры – и, следовательно, были моложе, чем их ровесницы, которые занимались сексом реже.
Как же часто нужно заниматься сексом, чтобы дольше не стареть?
Еще одна хорошая новость: важна не частота занятия сексом, а его качество. Результаты долгосрочного исследования, опубликованные в издании Social Psychological and Personality Science, подтвердили, что частота занятий сексом никак не влияет на чувство счастья: те, кто занимались любовью раз в неделю, часто чувствовали себя такими же или даже более счастливыми, как и те, кто радовали друг друга интимной близостью несколько раз в день.
Что же касается оптимальной частоты, которая позволит замедлить старение, то исследователи полагают, что один раз в неделю – это достаточный минимум. Причем напоминаем: положительный эффект будет вне зависимости от того, радуете вы себя и свое тело вместе с партнером или самостоятельно.
Главное, чтобы вам было хорошо.