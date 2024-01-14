Как заниматься сексом, чтобы дольше не стареть

Серьезно, это приятное занятие способно замедлить процесс старения и даже продлить нашу жизнь. Рассказываем, почему так происходит и сколько же надо заниматься сексом, чтобы жить дольше.

Почему мы стареем?

Теорий старения на сегодняшний день несколько, но одна из самых популярных – теория теломеров.

Теломеры – это своего рода защитные „колпачки“ ДНК, которые и определяют срок жизни клеток. С годами теломеры становятся все короче – и процесс их укорачивания совпадает со старением наших клеток. Чем чаще делится клетка, тем сильнее разрушаются теломеры – и тем короче они становятся. На этот процесс влияют не только прожитые нами годы, но и другие факторы: например, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, а также некоторые серьезные заболевания – диабет, рак, болезни сердца и сосудов.

Но есть и хорошие новости: определенные виды деятельности и спорта (например, йога или медитация) увеличивают длину наших теломер, тем самым продлевая срок жизни клеток, а значит, и нашей собственной. Не так давно выяснилось, что к этим полезным и приятным занятиям относится секс.

Как секс помогает продлить молодость?

Во время исследования, результаты которого были опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology, ученые изучали сексуальную жизнь 129 взрослых женщин, состоящих в браке и родивших одного или более детей. Ежедневно доброволицы сообщали, насколько они довольны отношениями с партнером, а также о том, как часто у них с мужем случается интимная близость. Перед началом исследования ученые взяли у участниц образцы крови и изучили их на предмет признаков старения. После окончания исследования образцы были взяты снова.

В итоге ученые выяснили, что женщины, у которых была интимная близость хотя бы за неделю до исследования, демонстрировали более длинные теломеры – и, следовательно, были моложе, чем их ровесницы, которые занимались сексом реже.

Как же часто нужно заниматься сексом, чтобы дольше не стареть?