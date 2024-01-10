В Таллинне теперь можно попробовать любимую тренировку Меган Маркл

Жители Эстонии уделяют все больше внимания своему здоровью и внешности, что подтверждают данные о посещениях коубов MyFitness и Ilusfäär торгового центра Viru. Среди новых тенденций, например, увеличился интерес к групповым тренировкам, активной тренировке молодежи и продолжает расти популярность косметических процедур. „Этаж здоровья и красоты Ilusfäär, открытый в торговом центре Viru в 2022 году, предлагает одновременно услуги эстетической медицины, спорта, а также красоты и ухода. Мы видим, что клиенты ценят удобство – возможность посетить различные услуги в одном месте и эти услуги отлично используются в сочетании с шопингом“ сказала директор маркетинга торгового центра Viru Кристель Сооару.

Благодаря удобному расположению многие посетители Ilusfäär находят путь и в MyFitness, где можно принять участие в Fusion Pilates, который основан на любимой тренировке Меган Маркл – Reformer Pilates. „Это групповая тренировка, где упражнения пилатеса выполняются на реформере, специальной машине. В тренировке с низким пульсом выполняются упражнения, сочетающие лучшие упражнения пилатеса и фитнеса, позволяющие проработать самые глубокие мышцы,“ сказала маркетинговый директор MyFitness Марика Мясак. Если раньше Fusion Pilates тренировку можно было пройти только в MyFitness Кристийне, то из-за большого спроса MyFitness решил расширить услугу также и на торговый центр Viru.

В обновленном клубе MyFitness учтено разнообразие и предпочтения посетителей, и уделено внимание новым технологиям. Летом для любителей уличных тренировок открыта терраса под открытым небом, а любителей кардио-тренировок встречают новые аппараты.

„Основной признак, говорящий о том, что спорт достиг нового уровня популярности, это то, что даже на Рождество и в новогодние праздники некоторые тренировки в клубах были совершенно полны. Это определенно показывает тенденцию моды на спорт среди жителей Таллинна, а также растущую популярность здорового образа жизни и спорта. В начале нового года в спортивных клубах очень много людей, потому что многие дали новогоднее обещание больше сосредоточиться на своем здоровье,“ добавила Мясак.