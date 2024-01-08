10 правил, которые стоит вспомнить, прежде чем писать бывшему — не совершайте ошибку

В век информационных технологий общение приобрело элемент игры. Когда сидишь один на один с компьютером, в голову нередко лезут разные мысли, и мы начинаем думать: может, написать человеку, с которым связано так много приятных воспоминаний? Рассказывает Wday.

Так почему же иногда лучше не возвращаться к прошлому?

1. Сдерживайте нахлынувшие эмоции

Возможно, вы скучаете не по человеку, а по тем эмоциям, которые вы испытывали при общении с ним и состоянию влюбленности. В этом случае, скорее всего, вам захочется на пару минут почувствовать себя вновь счастливой. Если вы напишете сообщение и не испытаете былых чувств, то вас постигнет разочарование. Так что хорошо подумайте, надо ли вам это, прежде чем придумывать повод для общения.

2. Не давайте бывшему лишний повод для радости

Представьте, что вы отправили пламенную речь с признанием в любви и извинениями за все свои поступки. Если вам не ответят, то ваше самолюбие может пострадать, и тогда вы рискуете впасть в депрессию. А вот самооценка вашего бывшего парня точно возрастет, ведь раз вы ему пишете, а не он вам, то значит, нет никаких сомнений — он само совершенство, а вы до сих пор мечтаете быть рядом с ним.

3. Возьмите за правило: говорить все самое важное надо лично

Если вы считаете, что отношения можно вернуть, то вряд ли вам поможет бездушная эсэмэска. Лучше поговорить с бывшим возлюбленным тет-а-тет. Все-таки вряд ли вам удастся передать ваш влюбленный взгляд даже при помощи смайликов. Шанс, что его заинтересуют слова, написанные вами в порыве чувств, весьма малы. А вот гарантий, что он сможет устоять перед вашим женским обаянием, гораздо меньше.

4. Запомните: первый шаг должен делать мужчина