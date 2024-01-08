ФОТО | Обещание себе – заняться спортом в новом году? IKEA запустила в Эстонии коллекцию домашних тренажеров

„Вам не обязательно тратить много денег, чтобы выполнить свое новогоднее обещание — даже простые, небольшие изменения влияют на наше повседневное благополучие. Новую коллекцию оборудования для функциональных тренировок DAJLIEN вдохновили на создание люди, которые хотят внести изменения в свое психическое и физическое благополучие, но которым не хватает места дома для крупногабаритного спортивного оборудования или которые не хотят приобретать дорогие тренировочные товары или членство в спортивном клубе“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Цель коллекции DAJLIEN для домашних тренировок — предоставить функциональные, доступные, эстетичные и универсальные предметы, которые можно использовать различными способами. IKEAхочет сделать занятия спортом доступными для большего числа людей, чтобы каждый мог хоть немного каждый день улучшать свое психическое и физическое благополучие. Умные и многофункциональные предметы коллекции удобны в использовании, хранении и переноске.

Практично, даже если тренажер не используется.

„Благодаря сдержанным цветам и деталям коллекции вещи подходят для дома, даже если в данный момент они не используются. Например, держатель для тренажеров — идеальное место для сушки одежды между занятиями, а тележку можно легко задвинуть под стол. Вдохновленная так называемым спортивным оборудованием „старой школы“, скамью с местом для хранения можно использовать по-разному: как скамейку для упражнений, как скамейку для хранения вещей и даже как журнальный столик“, — объяснил Кастро.

DAJLIEN также включает продукты, которые помогут вам восстановиться после тренировки: например, очиститель воздуха, который работает как вентилятор, ремень для йоги, наколенники, массажный мяч и портативный динамик Bluetooth. Вся продукция выдержана в сдержанных, мягких зелено-желтых тонах и способствует процессу восстановления и снятию стресса, что является важной частью тренировок.

Коллекция DAJLIEN доступна в Эстонии с 5 января.