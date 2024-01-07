Не знаете, как начать новый год? Читайте январский прогноз от эстонского таролога для всех знаков Зодиака(3)
Первый месяц года - отличное время для того, чтобы навести порядок, как в голове, так и в своем доме. Переберите старые вещи, и вы обязательно найдёте что-то интересное и нужное, про что вы давно забыли. Праздники прошли, теперь можно спокойно провести денек другой наедине с самим собой и решить, что бы вы хотели получить от 2024 года, пишет таллиннский таролог Ольга Худякова.
В январе надо избегать больших затрат, ваши деньги хотят покоя, поэтому лишний раз трогать их не стоит.
Январь месяц неконфликтный. Напряжение в отношениях между людьми спадает, поэтому теперь возможно, о чем-то договориться с другими. Используйте этот шанс.
Овен
аркан Влюбленные, Верховная жрица и Башня
Перед овнами в январе может встать выбор. Для того, чтобы принять верное решение, слушайте свое сердце.
Женщина-овен сейчас точно знает, как распоряжаться семейным бюджетом, поэтому, не думая, отдавайте ей всю свою зарплату.
Для тех, кто имеет прямое отношение к любовным треугольникам, придется хорошо подумать, а надо ли вам это? Сделать выбор в пользу семьи будет самое правильное решение.
Январь - отличное время, чтобы понежиться на солнце, поэтому поездки в теплые страны должны пойти только на пользу.
Телец
аркан Мир, Умеренность и Смерть
Тельцы, как никто другой, будут чувствовать, что начался новый год.
Для них очень важно успеть подвести итоги уходящего года и твердо решить, что необходимо оставить в 2023, а что взять с собой в 2024 год.
Месяц должен быть эмоционально спокойным. Но для того, чтобы остаться в денежном плюсе, вам придется немало поработать. Для одиноких тельцов большая вероятность знакомства, поэтому не пренебрегайте общением в интернете.
Близнецы
аркан Справедливость, Сила и Умеренность
Январь для близнецов - благоприятный месяц для того, чтобы получить желаемое. Вам будет достаточно приложить немножечко усилий, и, ура,
вы это получите! Главное не сомневаться в себе, а также не осуждать. Все, что вы не сделаете в начале года, в дальнейшем должно пойти вам только на пользу.
Энергия будет просто бить ключом, поэтому не удивляйтесь, почему вы вызываете столько интереса у противоположного пола, просто пользуйтесь этим.
Рак
аркан Император, Маг и Солнце
Месяц должен пролететь стремительно, потому что вам придется вести очень активный образ жизни. Январь отлично подходит для переговоров и для прорыва вперед на работе.
Сейчас хорошо заводить новые знакомства и начинать проекты. Также самое время запланировать отпуск на лето.
Для тех, кто давно сидит дома без дела, должно поступить хорошее предложение, не сомневайтесь, а соглашайтесь.
Лев
аркан Императрица, Дурак и Колесо фортуны
В январе львов может потянуть к приключениям, и это нестрашно! Потому что любая шалость или интрижка не будет раскрыта или наказана.
Одиноким женщинам может подвернуться шанс случайно встретить мужчину.
Новые знакомства в начале 2024 года могут оказаться в дальнейшем очень даже перспективными.
В общем, просто радуйтесь жизни, будьте беспечны и немного легкомысленны, а удача сама вас найдет.
Дева
аркан Колесо фортуны, Справедливость и Влюбленные
Девиз этого месяца - лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если не следовать ему, то потом может получиться так, что на ваши плечи лягут дополнительные проблемы. Ни в коем случае не пытайтесь кому-нибудь оказать медвежью услугу. В январе вы должны уметь говорить четкое нет.
Если вы планировали сменить работу, то первый месяц года отлично подходит для этого.
Весы
аркан Колесница, Луна и Маг
Сочетание карт предупреждает вас об опасности исходящей от конкурента, сплетника и врага. Поэтому весь месяц вам необходимо быть начеку.
В январе мысли будут возвращать вас в прошлое, могут мучить сомнения, а правильный ли выбор вы сделали. Стоит помнить о том, что жизнь находится только в наших руках, мы всегда можем повлиять на ход событий. Поэтому не стоит грустить.
В денежных вопросах весы могут столкнуться с задержками, не ждите, а активно просите свое.
Скорпион
аркан Дурак, Верховная жрица и Луна
Мечтайте, и ваши желания обязательно исполнятся. В январе хорошо начать работу над самим собой, сейчас вы можете увидеть то, чего бы раньше никогда не заметили. Обращайте внимание на свои сны и знаки. Интуиция скорпионов в начале года работает как никогда хорошо.
Январь - месяц любви, отношения в семье должны быть теплыми, а новые знакомства приятными.
Стрелец
аркан Маг, Суд и Справедливость
Не удивляйтесь, если в январе начнут появляться люди из прошлого, о которых вы уже давно забыли.
Январь - это месяц перемен, перед вами будут открываться новые возможности. Вам необходимо провести доскональный анализ ситуации, будьте объективны и беспристрастны.
Также начало года отличное время, чтобы наконец вступить в брак или запланировать рождение ребёнка.
Козерог
аркан Смерть, Башня и Отшельник
В январе просто необходимо расставить все точки над и. Если отношения себя изжили, то заканчивайте, если на работе все надоели, то уходите. Сейчас даже полезно побыть наедине с самим собой. Такой период может затянуться до весны, за это время вам необходимо понять, что у вас достаточно сил и энергии, чтобы сделать себя счастливым.
В личной жизни следует быть настойчивым, четко и конкретно говорите партнеру о своих желаниях и намерениях.
Водолей
аркан Смерть, Сила и Повешенный
Январь - время, когда можно остановиться, не предпринимать никаких активных действий, просто внимательно оглядеться вокруг. Положительные эмоции и заряд энергии можно получить в своей семье, общаясь с самыми родными и близкими.
Постарайтесь меньше переживать, это может отрицательно сказаться на вашем здоровье.
Рыбы
аркан Император, Сила и Колесо фортуны
Ни в коем случае не сомневайтесь в себе, в январе следует идти напролом. Уверенность, решительность и твердость - принесут вам успех.
Первый месяц года удачный в сфере бизнеса, а также хорошо подходит для работы над самим собой. Если вы давно планировали начать диету или посещать спортивный зал, то вперед. Сейчас вы с легкостью сможете держать себя под контролем, и не позволить себе съесть пончик перед сном.