Не знаете, как начать новый год? Читайте январский прогноз от эстонского таролога для всех знаков Зодиака

Сейчас хорошо заводить новые знакомства и начинать проекты. Также самое время запланировать отпуск на лето.

Месяц должен пролететь стремительно, потому что вам придется вести очень активный образ жизни. Январь отлично подходит для переговоров и для прорыва вперед на работе.

Энергия будет просто бить ключом, поэтому не удивляйтесь, почему вы вызываете столько интереса у противоположного пола, просто пользуйтесь этим.

вы это получите! Главное не сомневаться в себе, а также не осуждать. Все, что вы не сделаете в начале года, в дальнейшем должно пойти вам только на пользу.

Январь для близнецов - благоприятный месяц для того, чтобы получить желаемое. Вам будет достаточно приложить немножечко усилий, и, ура,

Месяц должен быть эмоционально спокойным. Но для того, чтобы остаться в денежном плюсе, вам придется немало поработать. Для одиноких тельцов большая вероятность знакомства, поэтому не пренебрегайте общением в интернете.

Для них очень важно успеть подвести итоги уходящего года и твердо решить, что необходимо оставить в 2023, а что взять с собой в 2024 год.

Тельцы, как никто другой, будут чувствовать, что начался новый год.

Январь - отличное время, чтобы понежиться на солнце, поэтому поездки в теплые страны должны пойти только на пользу.

Для тех, кто имеет прямое отношение к любовным треугольникам, придется хорошо подумать, а надо ли вам это? Сделать выбор в пользу семьи будет самое правильное решение.

Женщина-овен сейчас точно знает, как распоряжаться семейным бюджетом, поэтому, не думая, отдавайте ей всю свою зарплату.

Перед овнами в январе может встать выбор. Для того, чтобы принять верное решение, слушайте свое сердце.

Январь месяц неконфликтный. Напряжение в отношениях между людьми спадает, поэтому теперь возможно, о чем-то договориться с другими. Используйте этот шанс.

В январе надо избегать больших затрат, ваши деньги хотят покоя, поэтому лишний раз трогать их не стоит.

Для тех, кто давно сидит дома без дела, должно поступить хорошее предложение, не сомневайтесь, а соглашайтесь.

Лев

аркан Императрица, Дурак и Колесо фортуны

В январе львов может потянуть к приключениям, и это нестрашно! Потому что любая шалость или интрижка не будет раскрыта или наказана.

Одиноким женщинам может подвернуться шанс случайно встретить мужчину.

Новые знакомства в начале 2024 года могут оказаться в дальнейшем очень даже перспективными.

В общем, просто радуйтесь жизни, будьте беспечны и немного легкомысленны, а удача сама вас найдет.

Дева

аркан Колесо фортуны, Справедливость и Влюбленные

Девиз этого месяца - лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если не следовать ему, то потом может получиться так, что на ваши плечи лягут дополнительные проблемы. Ни в коем случае не пытайтесь кому-нибудь оказать медвежью услугу. В январе вы должны уметь говорить четкое нет.

Если вы планировали сменить работу, то первый месяц года отлично подходит для этого.

Весы

аркан Колесница, Луна и Маг

Сочетание карт предупреждает вас об опасности исходящей от конкурента, сплетника и врага. Поэтому весь месяц вам необходимо быть начеку.

В январе мысли будут возвращать вас в прошлое, могут мучить сомнения, а правильный ли выбор вы сделали. Стоит помнить о том, что жизнь находится только в наших руках, мы всегда можем повлиять на ход событий. Поэтому не стоит грустить.

В денежных вопросах весы могут столкнуться с задержками, не ждите, а активно просите свое.

Скорпион

аркан Дурак, Верховная жрица и Луна

Мечтайте, и ваши желания обязательно исполнятся. В январе хорошо начать работу над самим собой, сейчас вы можете увидеть то, чего бы раньше никогда не заметили. Обращайте внимание на свои сны и знаки. Интуиция скорпионов в начале года работает как никогда хорошо.

Январь - месяц любви, отношения в семье должны быть теплыми, а новые знакомства приятными.

Стрелец

аркан Маг, Суд и Справедливость

Не удивляйтесь, если в январе начнут появляться люди из прошлого, о которых вы уже давно забыли.