Сексологи объяснили, в каких случаях оральный секс приводит к конфликтам

„С одной стороны, есть пары, которые считают оральный секс очень важной частью своего сексуального репертуара. С другой стороны, я вижу пары, в которых лишь одного партнера действительно увлекает оральный секс“, — объясняет сексолог Нагма Кларк в интервью The Cult.

Эксперт добавляет, что женщины чаще всего не хотят доставлять удовольствие партнеру, „потому что ему требуется целая вечность“. Мужчины — потому что партнерша прямо отказывает или „расстраивается, из-за того что не получает оргазм таким образом“. При этом эксперты сходятся во мнении, что девушки гораздо чаще беспокоятся о „вкусе и запахе“ собственного тела и потому могут отвергать ласки партнера, в отличие от мужчин, которых этот вопрос не слишком волнует.

Сертифицированный семейный психолог Эмили де Аяла утверждает, что конфликт может возникнуть в паре, когда лишь один партнер хочет исследовать различные виды половых актов, таких как оральный секс, но ограничен запретами своего партнера.

„Многие женщины предполагают, что тот вид орального секса, которого хотят мужчины, будет похож на унизительный и агрессивный секс из порно. Правда в том, что большинство мужчин будут довольны и более мягким оральным сексом, включающим мануальную стимуляцию“, — поясняет эксперт.

Специалисты советуют открыто обсуждать как свои страхи, так и свои желания. Если какой-то вид секса для одного из партнеров категорически неприемлем, важно найти решение, которое устроит обоих, без необходимости делать одолжение, борясь с отвращением.