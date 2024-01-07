4 ошибки до и после секса, которые делают все

Секс, к счастью, уже давно не считается грязным делом, но все же гигиена в нем особенно важна: все-таки такой близкий контакт со слизистыми требует внимательного отношения. Проверьте, не совершаете ли вы каких-то из этих распространенных ошибок, чреватых неожиданными приступами молочницы или более серьезных инфекций.

Не мыть руки перед сексом

Даже если страсть настигла вас совсем внезапно, хотя бы протрите руки влажной салфеткой, а еще лучше – вымойте с мылом. Причем и вы сами, и ваш партнер. В противном случае риск подхватить неприятную дрожжевую инфекцию возрастает многократно.

Не ходить в туалет сразу после секса

Важное правило, о котором многие не знают: женщине обязательно нужно помочиться сразу после секса.

Опорожнение мочевого пузыря – самый простой, доступный и эффективный способ очистить уретру от бактерий, тем самым защитив ее от возможных инфекций. Старайтесь сделать это в течение 5-10 минут после секса – да, это может потребовать большой силы воли, но это действительно важно.

Идти в туалет непосредственно перед сексом

Разве что вы совсем не можете терпеть и подозреваете, что дополнительное давление на мочевой пузырь может спровоцировать конфуз.

Во всех остальных случаях лучше потерпеть: во-первых, давление на частично заполненный пузырь может усилить приятные ощущения от проникающего секса.

А во-вторых, чем же вы будете смывать возможные инфекции сразу после?

Неправильно ухаживать за секс-игрушками

Наши маленькие помощники, способные сделать любой секс ярче и приятнее, тоже нуждаются в заботе и правильном обращении. Обязательно промывайте их после каждого использования под теплой проточной водой со специальным гелем или любым другим мягким моющим средством. Храните в специальном тканевом мешочке, который также не забывайте время от времени стирать с гипоаллергенным порошком или гелем.

И конечно, никому и никогда не одалживайте свои игрушки: это тот самый случай, когда быть жадиной очень полезно для здоровья.