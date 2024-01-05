Стоит ли отправлять мужчине свои интимные фото: объясняет психолог

Когда отправляют

С появлением интернета мир изменился окончательно и бесповоротно. Он помогает нам работать, путешествовать, обучаться, развлекаться и, конечно, знакомиться.

„Раньше было как: люди встречались, ходили на свидания, общались, сближались. И только после этого у них случался секс, — объясняет психолог и сексолог Инна Мельникова. — Сейчас все происходит задом наперед: знакомятся в сети, потому что нет времени. Люди хотят эмоций, но не желают тратить время и силы на ухаживания, сближение. Поэтому переписка скорее приводит не к встрече, а к обмену подробностями личной жизни и пикантными фотографиями“.

Если раньше эротические фото отправляли друг другу в устоявшихся парах, чтобы привнести в отношения что-то новое, поддержать близость в случае длинной командировки, то сейчас послать игривый снимок можно и незнакомцу с сайта.

Разница не только в скорости перехода к более личному, но и в доверии: в первом случае оно есть, во втором — увы, отсутствует.

„Проблема в том, что даже непродолжительное общение в Сети (от нескольких дней) создает впечатление, как будто вы уже знакомы и все друг о друге знаете, — считает Инна Мельникова. — Можно посмотреть профиль партнера в соцсетях, почитать, о чем он пишет. Однако Интернет только создает иллюзию доверия и близости. На самом деле этого нет“.

Кто и зачем отправляет

Было бы глупо отрицать, что и мужчины, и женщины делают это ради удовольствия. И все же, не только.

„Мужчины хотят сэкономить время. Они хотят оценить заранее, по фотографиям, насколько женщина симпатична. Но напрямую об этом чаще всего не пишут. А просто отправляют свои фото, стимулируя женщину сделать то же самое“, — говорит Инна Мельникова.

Логика мужчин проста: если мы уже пообщались до встречи в Сети, говорили о личном и даже обменялись фотками, то при первой же встрече в реальной жизни вероятность сразу заняться сексом сильно увеличивается.