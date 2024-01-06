Как вывести лишнюю воду из организма после праздников: 6 способов

Нарушения в работе печени и почек. Именно эти органы отвечают за выведение лишней жидкости, процесс детоксикации. Если нарушена их работа, то могут появиться отеки.

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому важно при частых отеках обратиться как минимум к врачу-терапевту. Он определит, нужна ли консультация кардиолога и другие исследования.

Проблемы с гормонами. Например, нарушение работы щитовидной железы. Иногда у женщин бывают отеки перед менструацией.

Аллергия. Некоторые продукты, лекарства также приводят к отекам. Их основное отличие — асимметричность. Обычно достаточно прекратить принимать их, выпить антигистаминное средство, и баланс воды в организме постепенно восстановиться

Избыток соли в организме. Соленья, продукты с добавленной солью (чипсы, соусы, полуфабрикаты, соленые орешки) задерживают жидкость в организме. Рекомендуется употреблять не более 5 г соли в день, и это с учетом добавленной соли в продуктах.

Алкоголь. Большое количество алкоголя приведет к отекам на следующее утро, потому что он перегружает печень и почки и они не могут работать правильно.