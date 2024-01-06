Как вывести лишнюю воду из организма после праздников: 6 способов(1)
После долгих и не слишком активных праздников и выходных многие сталкиваются с отеками, пишет Wday.
Причин, по которым появляются отеки, довольно много:
Нарушения в работе печени и почек. Именно эти органы отвечают за выведение лишней жидкости, процесс детоксикации. Если нарушена их работа, то могут появиться отеки.
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому важно при частых отеках обратиться как минимум к врачу-терапевту. Он определит, нужна ли консультация кардиолога и другие исследования.
Проблемы с гормонами. Например, нарушение работы щитовидной железы. Иногда у женщин бывают отеки перед менструацией.
Аллергия. Некоторые продукты, лекарства также приводят к отекам. Их основное отличие — асимметричность. Обычно достаточно прекратить принимать их, выпить антигистаминное средство, и баланс воды в организме постепенно восстановиться
Избыток соли в организме. Соленья, продукты с добавленной солью (чипсы, соусы, полуфабрикаты, соленые орешки) задерживают жидкость в организме. Рекомендуется употреблять не более 5 г соли в день, и это с учетом добавленной соли в продуктах.
Алкоголь. Большое количество алкоголя приведет к отекам на следующее утро, потому что он перегружает печень и почки и они не могут работать правильно.
Длительное нахождение в одном положении. Чтобы избавиться от такого ортостатического отека, достаточно подвигаться, сделать разминку.
В праздники сложно избежать избытка соли, еды за долгими вечерними застольями, употребления алкоголя, поэтому отеки в этот период являются довольно частой жалобой.
Что делать с отеками?
Во-первых, нужно установить причину появления отеков. Попробуйте изменить рацион, не пейте много воды на ночь. Если это не помогает, то обратитесь к терапевту, он расспросит об образе жизни, назначит анализы для диагностики.
Во-вторых, соблюдайте рекомендации лечащего врача, если появление отеков связано с заболеванием. В этом случае главное — лечение основного заболевания.
В-третьих, если отеки появляются только при серьезных „огрехах“ в питании и образе жизни, должны сработать несколько способов:
Сделайте зарядку, йогу, небольшую тренировку. В Интернете довольно много простых уроков, которые помогут активизировать кровообращение и поспособствуют снижению отеков.
Примите контрастный душ (если у вас нет противопоказаний). Изменение температуры воды также поможет активизировать кровообращение.
Устройте разгрузочный день: минимизируйте количество соли, быстрых углеводов, жирной пищи.
В-четвертых, уместны и процедуры в клиниках и салонах. Что может помочь убрать отеки?
Косметологические процедуры, направленные на профилактику отеков. Так, токовые процедуры улучшают лимфодренаж. Тепловые процедуры улучшают обмен веществ.
Лимфодренажный массаж — ручной или аппаратный.
Физиотерапия. Воздействие происходит за счет улучшения центрального и периферического кровообращения.
Иногда отеки можно спутать с локальными жировыми отложениями, особенно если жир начинает скапливаться под кожей. В этом случае нужно обратить внимание, приводит ли изменение образа жизни к изменениям в теле. Если удовлетворительных результатов достичь не удается, лучше проконсультироваться с врачом и определить природу проблемных зон.