8 святочных гаданий: узнайте, что приготовила вам судьба

Еще в IV веке христиане в Греции праздновали 2 недели после Рождества, отдыхали и веселились, и эти дни были днями радости для каждого члена общества, включая рабов и нищих: границы сословий стирались.

Еще до петровских времен на Руси в рождество разводили костры, которые горели до самого Крещения. Издавна существует обычай собираться по вечерам семьей, приглашать гостей, рассказывать сказки и загадывать загадки, кататься на санях, колядовать и, конечно, гадать.

Чаще всего это делали незамужние девушки, которых хотелось узнать, каким будет их брак, повезет ли с суженым, в какую семью попадет девушка — богатую или бедную, сколько детей и какого пола предначертано иметь будущей матери.

Интерес к гаданиям не угасает и у современных людей, ведь перспектива заглянуть в будущее очень заманчива, а именно в Святки гадания оказываются наиболее достоверными.

У мистиков есть мнение, что в эти дни особенно активна нечистая сила, которая может выходить на связь в процессе гадания, но, конечно же, подтверждений этому нет, поэтому решайте сами, хотите ли рискнуть.

А мы расскажем вам сегодня о самых популярных домашних гаданиях на Святки и Рождество, которые можно проводить в одиночестве или в обществе любимой подружки.

Обычно советуют делать это все же одной, после полуночи, распустив волосы, но это нужно не во всех случаях.

Гадания на Святки

Случайный прохожий

Когда стемнеет, отправляйтесь на улицу, подойдите к первому мужчине, которого увидите, и спросите, как его зовут. Это имя будет носить ваш будущий муж.

Зеркальный коридор

Одно из самых известных гаданий на Святки, которое может показать вам лицо вашего избранника.

В полночь поставьте два зеркала друг напротив друга на столе, застеленном белой или черной скатертью. По бокам расположите свечи. Зеркала образуют коридор. Произнесите: „Суженый мой, покажись!“. Пристально всматривайтесь в зеркальный коридор: в самом его конце вы можете увидеть лицо будущего мужа. Возможно, вам потребуется посидеть подольше, не всегда получается сразу.