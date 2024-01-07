8 святочных гаданий: узнайте, что приготовила вам судьба(1)
Святки — это период в 12 дней между Рождеством и Крещенским Сочельником (7–17 января 2024 г. включительно). Они также называются святыми вечерами. Wday собрал дгадания на Святки, которые знакомы нашим мамам и бабушкам.
Еще в IV веке христиане в Греции праздновали 2 недели после Рождества, отдыхали и веселились, и эти дни были днями радости для каждого члена общества, включая рабов и нищих: границы сословий стирались.
Еще до петровских времен на Руси в рождество разводили костры, которые горели до самого Крещения. Издавна существует обычай собираться по вечерам семьей, приглашать гостей, рассказывать сказки и загадывать загадки, кататься на санях, колядовать и, конечно, гадать.
Чаще всего это делали незамужние девушки, которых хотелось узнать, каким будет их брак, повезет ли с суженым, в какую семью попадет девушка — богатую или бедную, сколько детей и какого пола предначертано иметь будущей матери.
Интерес к гаданиям не угасает и у современных людей, ведь перспектива заглянуть в будущее очень заманчива, а именно в Святки гадания оказываются наиболее достоверными.
У мистиков есть мнение, что в эти дни особенно активна нечистая сила, которая может выходить на связь в процессе гадания, но, конечно же, подтверждений этому нет, поэтому решайте сами, хотите ли рискнуть.
А мы расскажем вам сегодня о самых популярных домашних гаданиях на Святки и Рождество, которые можно проводить в одиночестве или в обществе любимой подружки.
Обычно советуют делать это все же одной, после полуночи, распустив волосы, но это нужно не во всех случаях.
Гадания на Святки
Случайный прохожий
Когда стемнеет, отправляйтесь на улицу, подойдите к первому мужчине, которого увидите, и спросите, как его зовут. Это имя будет носить ваш будущий муж.
Зеркальный коридор
Одно из самых известных гаданий на Святки, которое может показать вам лицо вашего избранника.
В полночь поставьте два зеркала друг напротив друга на столе, застеленном белой или черной скатертью. По бокам расположите свечи. Зеркала образуют коридор. Произнесите: „Суженый мой, покажись!“. Пристально всматривайтесь в зеркальный коридор: в самом его конце вы можете увидеть лицо будущего мужа. Возможно, вам потребуется посидеть подольше, не всегда получается сразу.
Когда изображение появится, обязательно произнесите заклинание-оберег: „Чур, сего места!“.
Гадания на желание в компании
Зовите к себе подружек на девичник и погадайте вместе!
Нужно, чтобы каждая надела на палец колечко, не обязательно обручальное. Сложите кольца в эту емкость и накройте ее белой тканью. Затем загадайте про себя желания и вытаскивайте кольца по очереди „вслепую“. Та, кто достанет свое собственное украшение, может быть уверена: желание сбудется.
Хотите узнать, кто первой из вас выйдет замуж? Отрежьте нитки одинаковой длины, пусть каждая девушка возьмет ниточку в левую руку. Одновременно подожгите нитки правой рукой (например, с помощью зажигалок). Та счастливица, чья нить догорит первой, отправится в ЗАГС раньше остальных.
Если нитка сразу потухла, это случится нескоро, точно не в текущем году.
Гребешок
Купите новую расческу. В ночь с четверга на пятницу положите ее под подушку и проговорите вслух: „Суженый-ряженый, приходи причесать меня меня“ или „Суженый-ряженый, приходи со мной ужинать“. Ложитесь спать и ждите: тот самый может явиться вам во сне.
Карты
Из новой колоды вытащите четырех королей и положите их под подушку. Произнесите заветную фразу: „Суженый-ряженый, приснись мне во сне!“
Утром достанье одну из карт: попался пиковый король — жених будет в возрасте, червонный — молодой и богатый, король треф — военный, бубновый — желанный.
Воск
Это гадание на Святки знают многие. Налейте воду в плоскую тарелочку (лучше всего, белую). Зажгите свечу и капайте воском на воду, вслух прося показать вам суженого. Затем рассмотрите получившиеся фигурки: если увидите букву, с нее будет начинаться его имя. Иногда проявляется профиль или силуэт жениха.
Звуки
Утром после Рождества откройте окно и прислушайтесь к звукам, доносящимся с улицы.
голос мужчины означает счастье и гармонию в семье;
женский голос — сплетни и мелкие неурядицы;
плачет ребенок — болезнь;
ребенок смеется — вам улыбнется Фортуна
лает собака — полезные связи,
кошка мяукает — финансовые трудности.
Записки
Нарежьте листы бумаги на маленькие квадратики. Напишите на каждом мужское имя и положите под подушку. Наутро вытащите одну бумажку: написанное на ней имя будет именем вашего жениха.