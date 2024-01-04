10 самых действенных рецептов для ухода за лицом с кубиками льда
„Леди“ приводит 10 интересных, простых и действенных рецептов с кубиками льда, которые помогут в домашнем уходе за лицом.
Лед в косметологии используют давно, а криосауны и криотерапия пользуются в салонах красоты невероятным успехом, особенно в летнее время. Косметический лед прекрасно справляется с отеками, тонизирует, улучшает кровообращение, а также подготавливает кожу для последующего нанесения крема — после криопроцедуры питательные вещества усваиваются лучше.
Чтобы ледяные кубики подействовали на все 100%, важно знать несколько простых правил. Во-первых, не рекомендуется использовать кубики льда для чувствительной кожи, во-вторых, нельзя протирать лицо льдом зимой и в минусовую температуру, в-третьих, приготовленные из трав и фруктов кубики льда не должны храниться в морозильной камере больше недели, в-четвертых, нельзя использовать для такого ухода за кожей воду из крана — нужна фильтрованная или кипяченая. Лучше всего использовать кубики льда утром после умывания или перед сном после снятия макияжа. Протирать кожу лица и шеи нужно вдоль массажных линий.
Рецепты для нормальной и комбинированной кожи
Кубики льда из одуванчиков
Лед из одуванчиков помогает избавиться от грубых морщин и бороться с признаками увядания. Вам потребуются молодые листья и полураспустившиеся бутоны одуванчиков. Пропустите их через соковыжималку, процедите и добавьте спирт. На пол-литра сока нужно 30 мл спирта. Полученную жидкость заморозьте. Перед тем как протирать лицо кубиками льда из одуванчиков, согрейте кожу теплым компрессом. После применения льда нанесите на лицо крем или сметану.
Кубики льда из клубники и земляники
Клубнику и землянику можно использовать для приготовления льда вместе или по отдельности. Помните ягоды ложкой, разбавьте небольшим количеством воды и залейте в формочки. Такими ледяными кубиками нужно протереть лицо и не смывать сок в течение 15-20 минут (за это время кожа насыщается витаминами), потом умыться холодной водой.
Рецепты для сухой кожи
Кубики льда с ромашкой и шиповником
Смешайте сушеные ромашку, шалфей и шиповник (эти травы можно приобрести в аптеке) и залейте кипятком. На один стакан кипятка нужна одна чайная ложка трав. Дайте настояться полчаса. Остудите настой и разлейте по формочкам. Такие кубики льда помогут поддержать водный баланс кожи, смягчить ее и предотвратить воспаления.
Зеленые кубики льда
Натрите на терке огурец и отожмите сок. Полученную жидкость можно разбавить малым количеством воды или вовсе не делать этого. Разлейте огуречный сок по формочкам и поставьте в морозильник. Если у вас дома есть алоэ, то можно в огуречный сок добавить и его.
Для этого срезанные листья алоэ подержите в холодильнике в течение недели, потом отделите мякоть, размельчите ее и добавьте к огуречному соку. Также для приготовления зеленых кубиков льда для лица можно использовать сок других зеленых плодов — винограда, киви. Пропорции — любые. „Зеленый“ лед насытит кожу влагой, устранит чувство стягивания и избавит от шелушений.
Рецепты для жирной кожи
Кубики льда из цитрусовых
Для приготовления кубиков льда из цитрусовых можно использовать как свежевыжатый сок, так и цедру. Перед замораживанием разбавьте сок лимона, грейпфрута или апельсина водой в соотношении один к трем. Кстати, вместо воды в этом рецепте можно использовать заваренный зеленый чай с добавлением листиков мяты. Такие ледяные кубики прекрасно тонизируют и способствует сужению пор.
Кубики льда с календулой
Возьмите одну столовую ложку ноготков, залейте стаканом воды и доведите до кипения. Остуженный отвар процедите и разлейте по формочкам. Готовым льдом протрите лицо, смазав предварительно кожу жирным кремом. Кубики льда с календулой подсушивают кожу и убирают признаки акне.
Универсальные рецепты для всех типов кожи
Кубики льда с лепестками роз
Возьмите лепестки одной розы, ополосните теплой водой, порвите руками на маленькие кусочки. Доведите до кипения небольшое количество воды (1,5 стакана) и бросьте туда лепестки. Отвар должен настаиваться до полного охлаждения. Потом процедите его и залейте в формочки для льда. Кубики льда с лепестками роз обладают тонизирующим и омолаживающим действием на кожу.
По возможности не используйте магазинные розы — их зачастую опрыскивают химикатами, возьмите цветы с дачи или приусадебного участка. В отвар из лепестков роз можно добавить экстракт конского каштана или лаванды. Получится более насыщенный ухаживающий лосьон. Анастасия Сайбель рекомендует использовать для замораживания специальные формочки обтекаемой формы, так как привычные кубики острыми углами могут травмировать кожу.
Кубики льда из природной минеральной воды
Перед тем как замораживать минеральную воду, необходимо выпустить из нее все газы и только потом залить в формочки для льда. Минеральная вода содержит огромное количество полезных веществ — кожа заметно подтягивается. Массаж льдом из минеральной воды можно делать не только на лице, но и на всем теле.
Обязательное условие — минеральная вода должна быть хорошего качества. Минеральная вода богата кальцием, магнием и другими элементами. Этот состав очень хорошо тонизирует кожу. После протирки, не промокайте лицо салфеткой — пусть вода высыхает естественным путем. Затем наложите крем на лицо. Кубиками льда лицо можно протирать каждый день, либо сеансами из 10-15 процедур.
Кубики льда из тоника для лица
Этот способ подойдет для тех, у кого дома не нашлось нужных трав и фруктов, или для тех, кто хочет сэкономить свое время. Возьмите тоник или лосьон для лица и просто залейте косметическое средство в формочки для льда. Через несколько часов, когда тоник заморозится, вы получите прекрасное средство ухода для вашей кожи. Лучше всего использовать для приготовления кубиков льда лосьоны и тоники, которые в основном состоят из отвара трав.
Кубики льда с петрушкой
Кубики льда с петрушкой можно делать двумя способами: используя свежий сок зелени или ее отвар. В первом случае пропустите петрушку через мясорубку или соковыжималку. Получившийся сок разлейте по формочкам для льда и заморозьте. Во втором случае 2-3 ст. л мелконарезанной свежей петрушки залейте стаканом кипятка, оставьте настаиваться в течение часа. Затем настой процедите и заморозьте в формочках. Петрушка помогает справиться с отеками на лице. Она также обладает отбеливающими свойствами, насыщает кожу витаминами и борется с первыми морщинками.