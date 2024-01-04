10 самых действенных рецептов для ухода за лицом с кубиками льда

Лед в косметологии используют давно, а криосауны и криотерапия пользуются в салонах красоты невероятным успехом, особенно в летнее время. Косметический лед прекрасно справляется с отеками, тонизирует, улучшает кровообращение, а также подготавливает кожу для последующего нанесения крема — после криопроцедуры питательные вещества усваиваются лучше.

Чтобы ледяные кубики подействовали на все 100%, важно знать несколько простых правил. Во-первых, не рекомендуется использовать кубики льда для чувствительной кожи, во-вторых, нельзя протирать лицо льдом зимой и в минусовую температуру, в-третьих, приготовленные из трав и фруктов кубики льда не должны храниться в морозильной камере больше недели, в-четвертых, нельзя использовать для такого ухода за кожей воду из крана — нужна фильтрованная или кипяченая. Лучше всего использовать кубики льда утром после умывания или перед сном после снятия макияжа. Протирать кожу лица и шеи нужно вдоль массажных линий.

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Кубики льда из одуванчиков

Лед из одуванчиков помогает избавиться от грубых морщин и бороться с признаками увядания. Вам потребуются молодые листья и полураспустившиеся бутоны одуванчиков. Пропустите их через соковыжималку, процедите и добавьте спирт. На пол-литра сока нужно 30 мл спирта. Полученную жидкость заморозьте. Перед тем как протирать лицо кубиками льда из одуванчиков, согрейте кожу теплым компрессом. После применения льда нанесите на лицо крем или сметану.

Кубики льда из клубники и земляники

Клубнику и землянику можно использовать для приготовления льда вместе или по отдельности. Помните ягоды ложкой, разбавьте небольшим количеством воды и залейте в формочки. Такими ледяными кубиками нужно протереть лицо и не смывать сок в течение 15-20 минут (за это время кожа насыщается витаминами), потом умыться холодной водой.

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