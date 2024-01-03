Таллиннский астролог: год Кролика не закончился и приглашать Дракона еще рано - это неуважение к Кролику

Главными астрологическим событием 2024 года будет переход Юпитера в знак Тельца и также два солнечных и два лунных затмения, одно из них полное. Сатурн и Лунные узлы останутся в тех же знаках, что и в этом году.

Год будет високосном, но для астрологического разбора это не имеет никакого значения. Это только наши собственные убеждения, созданный нами негативный эгрегор и мы сами решаем будем ли мы его поддерживать своей верой или нет.

Также по китайской традиции это будет год Дракона, но Дракон вступит в свои права только 10 февраля, поэтому не стоит смешивать праздник 31 января с символикой Китайского Нового года. Год Кролика еще не закончился и приглашать Дракона еще рано - это неуважение к Кролику. Зеленые, золотистые, красные цвета пусть подождут своего времени. Почему бы не отпраздновать еще раз? Тем более Китайский Новый Год связан с астрологическими параметрами.

Если смотреть астрологически, то Новый год наступает когда Солнце входит в знак Овна и начинается новый цикл движения Солнца по знакам зодиака, что случится 13 апреля. В Тайланде в этот день все весело и обильно поливают друг друга водой.

Но для нас Новый год начинается с первого января. Так что же мы можем ожидать в Новом году? Я вижу 2024 год более легким и позитивным по сравнению с последними тремя годами, что мы пережили. Ключевыми словами станут стабильность и личная выгода. Возрастет оптимизм и вера, что после черной полосы обязательно наступит белая, и самое темное время всегда перед наступлением рассвета.

Но только оптимизма не достаточно. Чтобы достичь успеха следует быть полезным обществу. Сумма 2024 - восьмерка, число Сатурна. Сатурн любит практические решения, терпение, внутреннее спокойствие, целеустремленность, последовательности и неторопливость. В Нумерологии число 8 символизирует власть, авторитеты и материальную стабильность. Продолжайте двигаться к своим целям и вы обязательно добьетесь успеха!