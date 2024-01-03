Таллиннский астролог: год Кролика не закончился и приглашать Дракона еще рано - это неуважение к Кролику
Мы привыкли, что Новый год - это праздник 31 января, но большая части населения нашей планеты отмечает Новый год в другие дни соответственно астрологическому календарю. К счастью мы не лишились прекрасной символики украшать елку, зажигать гирлянды, традиции дарить подарки, ожидать Деда Мороза и верить в чудеса. Ведический астролог Ирина Варнес предлагает посмотреть, что нас ожидает в этом году.
Главными астрологическим событием 2024 года будет переход Юпитера в знак Тельца и также два солнечных и два лунных затмения, одно из них полное. Сатурн и Лунные узлы останутся в тех же знаках, что и в этом году.
Год будет високосном, но для астрологического разбора это не имеет никакого значения. Это только наши собственные убеждения, созданный нами негативный эгрегор и мы сами решаем будем ли мы его поддерживать своей верой или нет.
Также по китайской традиции это будет год Дракона, но Дракон вступит в свои права только 10 февраля, поэтому не стоит смешивать праздник 31 января с символикой Китайского Нового года. Год Кролика еще не закончился и приглашать Дракона еще рано - это неуважение к Кролику. Зеленые, золотистые, красные цвета пусть подождут своего времени. Почему бы не отпраздновать еще раз? Тем более Китайский Новый Год связан с астрологическими параметрами.
Если смотреть астрологически, то Новый год наступает когда Солнце входит в знак Овна и начинается новый цикл движения Солнца по знакам зодиака, что случится 13 апреля. В Тайланде в этот день все весело и обильно поливают друг друга водой.
Но для нас Новый год начинается с первого января. Так что же мы можем ожидать в Новом году? Я вижу 2024 год более легким и позитивным по сравнению с последними тремя годами, что мы пережили. Ключевыми словами станут стабильность и личная выгода. Возрастет оптимизм и вера, что после черной полосы обязательно наступит белая, и самое темное время всегда перед наступлением рассвета.
Но только оптимизма не достаточно. Чтобы достичь успеха следует быть полезным обществу. Сумма 2024 - восьмерка, число Сатурна. Сатурн любит практические решения, терпение, внутреннее спокойствие, целеустремленность, последовательности и неторопливость. В Нумерологии число 8 символизирует власть, авторитеты и материальную стабильность. Продолжайте двигаться к своим целям и вы обязательно добьетесь успеха!
Сатурн не любит жалоб, если Вас что-то не устраивает - меняйте, либо меняйтесь сами. Каждый творец своей судьбы а астрология только помогает понять себя и двигаться в самом выгодном направлении!
Начало года будет активным, особенно в феврале можно успеть многое претворить в жизнь. Старайтесь не затягивать с принятием решений.
Многие люди вновь задумаются о базовых потребностях, вернутся к традиционным ценностям, захотят сменить место жительства и выбраться из каменных джунглей на природу.
Если последний год тема отношений и нарушение границ как личных так и территориальных была основным темой, то в этом году мы все станем больше заботится о потребностях, желаниях и своей выгоде. У многих возникнет желание понять мир эзотерики, объяснить происходящее с точки зрения философии, религии. Астрология станет более востребована. С другой стороны фанатичная религиозность будет у всех на слуху.
В сфере отношений мы будем меньше выяснять кто в доме хозяин, нас ожидает долгожданное время более спокойных и ровных отношений, возможно даже здоровое отдаление от партнера, что даст место деловому и практическому сотрудничеству.
Прекрасное время для творческих личностей, транзиты обещают вдохновение, нащупывание новых идей и через личный синтез воплощение проектов в жизнь. Главное не увлечься образами и не улететь в мир грез, а остаться стоять ногами твердо на земле.
Оставайтесь честными, плетение иллюзий и обман запишется в карму и в конечном итоге вы проиграете. Также будьте осторожны с личными данными, информацией оставленной в социальных сетях - мошенничества участятся. Какой цвет одежды выбрать? Цвета Сатурна это черный, синий, темно синий. Простые линии покроя без излишеств. Нарядно, элегантно не вычурно. Также можно отдать предпочтение коричневым и пастельным тонам.
Ну и конечно же Новый Год это время загадывания желаний. В этот год лучше загадать одно большое желание чем много маленьких. У вселенной есть все ресурсы для его исполнения, если вы на своем месте то желание обязательно сбудется!
Желаю всем прекрасного праздника, успехов, радости и удачи!