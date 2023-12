Бюджетное новогоднее застолье: блюда для ужина, которыми можно удивить гостей

Багеты с клюквенным вареньем и сыром бри

Дыня и ветчина Серрано на шпажках

Запеченная курица с салатом с кускусом

Если вы хотите подать гостям более сытное блюдо, идеально подойдет запеченная курица, фаршированная апельсинами и поданная с легким салатом с кускусом. Приправьте курицу солью и перцем, затем смешайте соевый соус, сок 1 апельсина, розмарин (свежий или сушеный) и горчицу. Теперь хорошо обмажьте курицу внутри и снаружи. Засуньте в курицу порезанный на кусочки апельсин и поставьте ее в духовку. Для салата сварите отдельно кускус и, когда он остынет, смешайте его с рукколой, огурцом, помидором и при желании с сыром фета. В Maxima вы сможете приобрести охлажденный бройлер Well done за 2.99 €/кг, большой апельсин за 1.49/кг и перловый кускус Well done за 1.59 €