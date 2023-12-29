Бюджетное новогоднее застолье: блюда для ужина, которыми можно удивить гостей
Год подходит к концу, и пора начинать планировать празднование Нового года. Хотя торжество часто подразумевает пышное застолье, оно не обязательно должно сильно бить по кошельку. При грамотном планировании, воспользовавшись выгодными предложениями Maxima, вы сможете приготовить вкусные и оригинальные блюда, которые удивят ваших гостей. Ниже приведено несколько простых и доступных по цене идей.
Багеты с клюквенным вареньем и сыром бри
Нарежьте длинный батон на ломтики толщиной 1-2 см и слегка подрумяньте их в духовке. Затем намажьте ломтики клюквенным вареньем, оставшимся с Рождества, и положите на них кусочек сыра с белой плесенью. При желании багет можно полить бальзамическим соусом (или оливковым маслом). Сыр Chanson Du Fromage Brie, 200г, 1.79 € и французский багет, 310 г, по цене 1.31 €.
Дыня и ветчина Серрано на шпажках
Нарежьте дыню некрупными кусочками. Насадите на шпажку кусочек дыни и сложенный ломтик ветчины Серрано. При желании можно добавить шарики моцареллы или листик шпината. На этой неделе в Maxima ветчина Серрано (упаковка 500 г) со скидкой 52%, по цене 7.99 €. Поэтому вы можете приготовить такие шпажки и для большой компании по доступной цене.
Запеченная курица с салатом с кускусом
Если вы хотите подать гостям более сытное блюдо, идеально подойдет запеченная курица, фаршированная апельсинами и поданная с легким салатом с кускусом. Приправьте курицу солью и перцем, затем смешайте соевый соус, сок 1 апельсина, розмарин (свежий или сушеный) и горчицу. Теперь хорошо обмажьте курицу внутри и снаружи. Засуньте в курицу порезанный на кусочки апельсин и поставьте ее в духовку. Для салата сварите отдельно кускус и, когда он остынет, смешайте его с рукколой, огурцом, помидором и при желании с сыром фета. В Maxima вы сможете приобрести охлажденный бройлер Well done за 2.99 €/кг, большой апельсин за 1.49/кг и перловый кускус Well done за 1.59 €
Десерт из печенья и взбитых сливок с ягодами
Это очень простой десерт, который понравится многим. Вам понадобится обычное чайное печенье, взбитые сливки, ягоды и при желании варенье. Разломайте печенье на мелкие кусочки и взбейте сливки. При возможности подавайте слоями в бокале для мартини. Сначала выложите раскрошенное печенье, при желании положите сверху небольшую порцию варенья. Теперь добавьте взбитые сливки. Для украшения посыпьте небольшим количеством крошки из печенья и свежими ягодами. В Maxima вы найдете по доступной цене ягоды серии Well done (черника, малина или лесные ягоды) в небольших упаковках, а также смесь ягод (черника и малина) в упаковке большего размера.
Разумеется, неотъемлемой частью новогоднего застолья являются напитки. Ознакомиться с выбором алкогольных напитков и лучшими предложениями можно как в инфоматериале для клиентов этой недели здесь, так и в специальном каталоге напитков здесь. Внимание! Вы имеете дело с алкоголем. Алкоголь может нанести вред вашему здоровью.
Все указанные скидки действуют в магазинах Maxima до 01.01.2024.
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