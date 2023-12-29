Каждому знаку зодиака – по знаку внимания! Подбираем новогодние подарки исходя из гороскопа

Люди, рожденные под одним знаком зодиака, часто похожи по характеру, отношению к жизни, увлечениям. Эти знания можно использовать и при выборе подарка, ведь зачастую у рожденных под одной звездой – схожие вкусы. Предложенные варианты – всего лишь идеи, что можно подарить на предстоящий год Дракона. Воспользоваться этими советами или нет, каждый решает сам.

Овен

Овны по натуре очень активны. Они не любят скучать, сидеть дома. Наверняка ваш знакомый Овен увлекается каким-то видом спорта. Если знаете наверняка, то лучшим подарком станет спортивный аксессуар в этой тематике, билеты на футбол, коврик для йоги, боксерские перчатки, шайба с автографом именитого хоккеиста… Если же вы не уверены, каким именно видом спорта увлекается Овен, подарите ему возможность открыть для себя новые активные увлечения. Подойдет сертификат на картинг или урок верховой езды, полет на воздушном шаре или индивидуальное занятие с персональным тренером.

Езда на карте вдвоем – 20 евро (Kingitus.ee)

Телец

Тельцы любят практичность и комфорт. Одноразовые вещи и безделушки только расстроят их, ведь деньги выброшены на ветер. Поэтому к выбору подарка стоит подойти со всей ответственностью. Тельцам, кстати, можно дарить деньги. Если не купюры, то красивые подарочные монеты. Также этот знак любит вкусно поесть, а потому будет рад походу на кулинарный мастер-класс, красивой посуде для сервировки стола или бытовой технике для приготовления еды. На крайний случай можно преподнести подарочную карту – тогда вы точно будете уверены, что Телец потратит деньги на что-то нужное и полезное для него.

Кофемолка – 29,90 евро (OnOff)

Близнецы