Каждому знаку зодиака – по знаку внимания! Подбираем новогодние подарки исходя из гороскопа
Выбирать подарки на Новый год – дело не из простых. А если близкие и друзья даже намека не дают на то, что хотели бы получить, задача усложняется в два раза. Всем, кто не хочет тратить время на лишние раздумья, „МК-Эстония“ традиционно предлагает подборку новогодних подарков на любой вкус по знакам зодиака тех, кому этот подарок предназначен.
Люди, рожденные под одним знаком зодиака, часто похожи по характеру, отношению к жизни, увлечениям. Эти знания можно использовать и при выборе подарка, ведь зачастую у рожденных под одной звездой – схожие вкусы. Предложенные варианты – всего лишь идеи, что можно подарить на предстоящий год Дракона. Воспользоваться этими советами или нет, каждый решает сам.
Овен
Овны по натуре очень активны. Они не любят скучать, сидеть дома. Наверняка ваш знакомый Овен увлекается каким-то видом спорта. Если знаете наверняка, то лучшим подарком станет спортивный аксессуар в этой тематике, билеты на футбол, коврик для йоги, боксерские перчатки, шайба с автографом именитого хоккеиста… Если же вы не уверены, каким именно видом спорта увлекается Овен, подарите ему возможность открыть для себя новые активные увлечения. Подойдет сертификат на картинг или урок верховой езды, полет на воздушном шаре или индивидуальное занятие с персональным тренером.
Езда на карте вдвоем – 20 евро (Kingitus.ee)
Телец
Тельцы любят практичность и комфорт. Одноразовые вещи и безделушки только расстроят их, ведь деньги выброшены на ветер. Поэтому к выбору подарка стоит подойти со всей ответственностью. Тельцам, кстати, можно дарить деньги. Если не купюры, то красивые подарочные монеты. Также этот знак любит вкусно поесть, а потому будет рад походу на кулинарный мастер-класс, красивой посуде для сервировки стола или бытовой технике для приготовления еды. На крайний случай можно преподнести подарочную карту – тогда вы точно будете уверены, что Телец потратит деньги на что-то нужное и полезное для него.
Кофемолка – 29,90 евро (OnOff)
Близнецы
Близнецы – общительный знак, который постоянно находится в поиске новых знаний и впечатлений. Им можно дарить книги, билеты в театр или на концерт, сертификаты на обучение, походы на творческие мастер-классы… При этом Близнецам, постоянно занятым саморазвитием, частенько не хватает времени. Чтобы помочь им справиться с делами, можно подарить то, что упорядочит их жизнь, организует их будни и выходные. Это, например, может быть ежедневник, часы, планер или даже курс по тайм-менеджменту.
Часы – 24,95 (Aatrium)
Рак
Раки очень сентиментальны и ранимы, они чтут традиции, любят уют и ценят время, проведенное в кругу семьи. Лучшими подарками для Рака станут предметы интерьера, милые вещицы для дома, посуда, текстиль… Если вы преподнесете подарок заранее, то Раки обязательно поставят его на новогодний стол или используют для создания праздничной атмосферы. Для этого знака важно внимание по отношению к нему, и он готов отдавать в ответ тепло своей души.
Расписной бокал – 25,99 евро (Kaubamaja)
Лев
Яркие, притягательные, эффектные Львы любят себя и подарки под стать себе. Презент должен быть особенным, не дешевым, в красивой упаковке – аксессуары (ремень, перчатки, сумка, кошелек), парфюмерия, оригинальные предметы интерьера и декора, брендовые вещи. Если есть возможность персонализировать подарок, например, нанести гравировку, лучше это сделать. Львы очень неравнодушны к подобным вещам и непременно подметят, насколько тщательно вы готовились. Главное – не дарите такой подарок, который можно использовать совместно всей семьей. Все – исключительно для Льва, единственного и неповторимого.
Кардхолдер – 31,90 евро (Stockmann)
Дева
Девы будут благодарны, если вы заранее обсудите с ними подарок. Этот знак зодиака любит практичность во всем и точно не обрадуется, если вы преподнесете что-то, чем он не будет пользоваться. Если же напрямую спрашивать вы не хотите, то купите Девам что-нибудь очень полезное и необходимое в быту – постельное белье, набор полотенец, посуду, кухонную утварь. Также Дева будет рада хорошей книге, канцелярским принадлежностям, вещам, которые помогают поддерживать в доме порядок и организовывать хранение.
Банное полотенце – 29,99 евро (Zara Home)
Весы
Весы ценят красоту и эстетику. Подарок для них может быть не столько практичным, сколько призванным радовать глаз и приносить удовольствие. Весам можно дарить подарки-впечатления: билеты в театр, на выставку, поход на мастер-класс, где они создадут красоту своими руками или приготовят что-то вкусненькое, чем позже смогут насладиться. Также подойдут элегантные предметы декора или стильные аксессуары.
Подарочный абонемент в Русский театр – 20 евро (Piletilevi)
Скорпион
Скорпион – самый магический и энергетически заряженный знак. Его представители любят все необычное, таинственное, наделенное смыслами. В близких отношениях можно смело дарить довольно интимные подарки, например, нижнее белье. Друзьям и знакомым Скорпионам можно преподнести
что-то оригинальное, сделанное своими руками или изготовленное на заказ, – украшения, аксессуары, даже ножи. Подойдут книги по эзотерике, нумерологии, астрологии – у Скорпионов особый интерес к подобным вещам.
Карманный нож Spartan 24,99 евро (Kaubamaja)
Стрелец
Стрельцу легко подобрать подарок. Представители этого знака не смотрят на цену, они обращают внимание на сам жест. Больше всего непоседливые и общительные Стрельцы обрадуются подарку-впечатлению, которое можно разделить – например, совместной поездке куда-нибудь или походу в боулинг. Также им можно дарить спортивный инвентарь, одежду и аксессуары для активного отдыха, бокалы и посуду для сервировки – ведь представители этого знака очень любят принимать гостей.
Датчик активности – 29,99 евро (Euronics)
Козерог
Козероги любят стабильность и чтут традиции. Экстравагантные подарки и милые, но совершенно бесполезные вещицы – это не для них. Если вы знаете увлечения Козерога, то лучше подарить что-то с этим уклоном. Если ничего подобного на ум не приходит, выбирайте подарок, который принесет любящему все планировать Козерогу пользу – ежедневник, планер, часы, визитницу, портмоне, дорогую ручку.
Ручка – 25,95 евро (Charlot)
Водолей
Водолей – прогрессивный знак зодиака. Его представители опережают время, любят современные технологии и интересуются всем новым. Водолей с радостью примет в дар электронику, особенно с последними возможными функциями. Кроме того, по душе Водолеям придутся и подарки с историей, что-то необычное и даже эксцентричное – винтажные вещи и вещи ручной работы, дизайнерские изделия и интересные аксессуары. Можно подарить Водолеям картину, сертификат на полет на воздушном шаре, карту звездного неба, изготовленные на заказ украшения.
Необычная елочная игрушка – 24 евро (Shishi)
Рыбы
Мечтательным и творческим Рыбам можно дарить подарки, связанные с их увлечениями и с возможностью что-то создать своими руками. Это может быть сертификат на мастер-класс по лепке из глины или росписи по ткани, занятия вокалом или танцами, курсы по фотографии или видеосъемке. Рыбы – романтичный знак зодиака, их также порадует что-то милое и изящное: красивая музыкальная шкатулка, украшение, предметы интерьера и декора. Если в вещи будет обыграна водная стихия или их знак зодиака, такой подарок Рыбам понравится вдвойне.
Настольная лампа – 24,99 евро (IKEA)