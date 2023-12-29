Как выбрать новогодний наряд по знакам зодиака? Астрологи утверждают, что это привлечет удачу(1)
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это касается и наряда, ведь он задает весь тон не только образу и настроению, но и в целом самой вечеринке, пишет Womanhit.
В магазинах сейчас представлены целые праздничные коллекции. Астрологи решили снять с вас дополнительную головную боль, предлагая при выборе цвета, покроя и фактуры ориентироваться на ваш знак зодиака.
Овны
Вы просто пламенный огонь. Вам нужно что-то красивое и одновременно удобное. Выручит комбинезон классического черного цвета. Это может быть модель с открытыми плечами, декоративными элементами. Главное, что комбинезон позволяет быстро накинуть свитер, пальто и сразу отправиться гулять по улицу. Если после вечеринки вы захотите освежиться или, чем черт не шутит, поиграть в снежки.
Телец
Помните песню Богдана Титомира: „Женщина в красном, как ты прекрасна“. Несмотря на то, что Телец, как говорят астрологи, ценит практичность, попробуйте в Новом году что-то новое и яркое. Красное платье — повод заявить о себе, чтобы быть в центре внимания на вечерике. Отдавайте предпочтение моделям в пол с пикатными разрезами на юбке.
Близнецы
Если вы намерены зажигать всю ночь на танцполе, черный топ с брюками — вариант, который не будет стеснять в движениях и позволит вам показать свою хореографическую подготовку во всей красе.
Рак
Отдавайте предпочтение свободным нарядам в тренде сезона. Длинное платье-комбинация модного серебряного оттенка не будет вас сковывать, добавит сексуальности.
Лев
Чтобы быть в центре внимания, нужно не так уж и много. Например, достаточно красивого платья в золотом или бронзовом оттенке. Для львицы, которая по натуре настоящая дива, — самый выигрышный вариант.
Дева
Если вы хотите выглядеть нарядно, но не броско, сделайте выбор в пользу платьев в оттенке нюд. Помпезных ноток добавят пайетки.
Весы
Ваш вариант — платье в стиле бохо. Наряд, украшенный цветами, хорош и для новогодней вечерики, и пригодится в офис, если надеть поверх свитер или пиджак. Приобертая такое платье, вы получаете универсальную вещь.
Скорпион
Не нужно мудрствовать лукаво, отдайте предпочтение черному платью. Элегатный ли это наряд в пол или маленькое черное для коктелей, вам подойдет любая модель.
Стрелец
Астрологи рекомендуют вам быть яркой. Если на броские цвета вы не согласны, попробуйте примерить платье пастельных оттенков, но с пайтеками.
Козерог
Для вас астрологи приготовили образ настоящей дивы старого Голливуда. Чтобы его воплотить, нужно платье по фигуре в пол, а также оперные перчатки. Это модель до локтей. Сделайте высокий пучок, добавьте ожерелье из жемчуга, и вот вы уже похожи на Холли Голайтли из „Завтрака у Тиффани“.
Водолей
Модель платья из винила, которую так любят Ким Кардашьян и Меган Фокс, позволит вам выделится из толпы. Вряд ли вас разочарует дабл-дрессинг.
Рыбы
Выбирайте платье в стиле ревущи× 20-х. Ориентир пайетки и бахрома. Такой наряд всегда выглядит празднично и стильно.