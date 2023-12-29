Как выбрать новогодний наряд по знакам зодиака? Астрологи утверждают, что это привлечет удачу

В магазинах сейчас представлены целые праздничные коллекции. Астрологи решили снять с вас дополнительную головную боль, предлагая при выборе цвета, покроя и фактуры ориентироваться на ваш знак зодиака.

Овны

Вы просто пламенный огонь. Вам нужно что-то красивое и одновременно удобное. Выручит комбинезон классического черного цвета. Это может быть модель с открытыми плечами, декоративными элементами. Главное, что комбинезон позволяет быстро накинуть свитер, пальто и сразу отправиться гулять по улицу. Если после вечеринки вы захотите освежиться или, чем черт не шутит, поиграть в снежки.

Телец

Помните песню Богдана Титомира: „Женщина в красном, как ты прекрасна“. Несмотря на то, что Телец, как говорят астрологи, ценит практичность, попробуйте в Новом году что-то новое и яркое. Красное платье — повод заявить о себе, чтобы быть в центре внимания на вечерике. Отдавайте предпочтение моделям в пол с пикатными разрезами на юбке.

Близнецы

Если вы намерены зажигать всю ночь на танцполе, черный топ с брюками — вариант, который не будет стеснять в движениях и позволит вам показать свою хореографическую подготовку во всей красе.

Рак

Отдавайте предпочтение свободным нарядам в тренде сезона. Длинное платье-комбинация модного серебряного оттенка не будет вас сковывать, добавит сексуальности.

Лев

Чтобы быть в центре внимания, нужно не так уж и много. Например, достаточно красивого платья в золотом или бронзовом оттенке. Для львицы, которая по натуре настоящая дива, — самый выигрышный вариант.

Дева

Если вы хотите выглядеть нарядно, но не броско, сделайте выбор в пользу платьев в оттенке нюд. Помпезных ноток добавят пайетки.

Весы

Ваш вариант — платье в стиле бохо. Наряд, украшенный цветами, хорош и для новогодней вечерики, и пригодится в офис, если надеть поверх свитер или пиджак. Приобертая такое платье, вы получаете универсальную вещь.

Скорпион

Не нужно мудрствовать лукаво, отдайте предпочтение черному платью. Элегатный ли это наряд в пол или маленькое черное для коктелей, вам подойдет любая модель.