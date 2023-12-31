Нужно ли женщинам заниматься сексом „для здоровья“: ответ гинеколога
Регулярная половая жизнь — это, конечно, прекрасно. Но стоит ли переживать, если секс оказался поставлен на затяжную паузу? И искать себе абы кого — лишь бы было „для здоровья“? Psychologies разбирается, действительно ли отсутствие интимной жизни негативно влияет на организм.
Опасно ли долгое воздержание
„У женщин нет такой гинекологической патологии, которая сформировалась бы на фоне отсутствия секса, — утверждает в своем телеграм-канале гинеколог Екатерина Волкова. — Нет ни одного доказательства, что долгое воздержание приводит к проблемам“.
По словам врача, это один из самых больших мифов, существующих в обществе.
Но при этом, если женщине психологически комфортно без секса, и она самостоятельно справляется с „сексуальным напряжением“, если оно возникает, нет никаких поводов для волнений.
„Конечно, регулярная, а главное — качественная — половая жизнь с оргазмами — это выброс эндорфина, окситоцина, гормонов, которые поднимают настроение и делают жизнь ярче, — говорит врач. — Но если радости от секса нет, то каким бы регулярным активным он ни был, пользы процесс не принесет“.
Что будет, если заниматься сексом без возбуждения
Более того, эксперт предупреждает: чисто механический процесс — без возбуждения, потому что „так надо“, не только вызывает патологический дискомфорт, но и может стать причиной патологий.
„Когда женщина возбуждена, кровь приливает к органам малого таза, а во время оргазма сокращаются мышцы промежности влагалища, — объясняет она. — Это препятствует застою скопившейся крови“.
Если разрядки в виде оргазма нет, то не будет и сброса скопившейся при возбуждении крови.
Кстати, это риск заработать варикоз вен малого таза. Кроме того, половой контакт без возбуждения — это недостаток смазки, травмирование слизистой и дискомфорт. В общем, здоровьем это не назовешь...
„Регулярный секс без желания — прямой и быстрый путь к заболеваниям мочевыделительной системы и органов малого таза, — говорит врач. — Безусловно, сексом воспаления не вылечить, но и лечить будем по кругу одно и то же, пока не наладится контакт с оргазмами, собой и партнером. Это травматизация вагины — невооруженным глазом не видно, а на фоне общего болевого дискомфорта непонятно, где именно болит, и дискомфорт „там“ присутствует всегда. Если же говорить про „секс для здоровья“ — то это качественный, запоминающийся контакт с приятным послевкусием, а не механические действия „потому что так надо“.