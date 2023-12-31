Нужно ли женщинам заниматься сексом „для здоровья“: ответ гинеколога

Опасно ли долгое воздержание

„У женщин нет такой гинекологической патологии, которая сформировалась бы на фоне отсутствия секса, — утверждает в своем телеграм-канале гинеколог Екатерина Волкова. — Нет ни одного доказательства, что долгое воздержание приводит к проблемам“.

По словам врача, это один из самых больших мифов, существующих в обществе.

Но при этом, если женщине психологически комфортно без секса, и она самостоятельно справляется с „сексуальным напряжением“, если оно возникает, нет никаких поводов для волнений.

„Конечно, регулярная, а главное — качественная — половая жизнь с оргазмами — это выброс эндорфина, окситоцина, гормонов, которые поднимают настроение и делают жизнь ярче, — говорит врач. — Но если радости от секса нет, то каким бы регулярным активным он ни был, пользы процесс не принесет“.

Что будет, если заниматься сексом без возбуждения

Более того, эксперт предупреждает: чисто механический процесс — без возбуждения, потому что „так надо“, не только вызывает патологический дискомфорт, но и может стать причиной патологий.

„Когда женщина возбуждена, кровь приливает к органам малого таза, а во время оргазма сокращаются мышцы промежности влагалища, — объясняет она. — Это препятствует застою скопившейся крови“.

Если разрядки в виде оргазма нет, то не будет и сброса скопившейся при возбуждении крови.

Кстати, это риск заработать варикоз вен малого таза. Кроме того, половой контакт без возбуждения — это недостаток смазки, травмирование слизистой и дискомфорт. В общем, здоровьем это не назовешь...

„Регулярный секс без желания — прямой и быстрый путь к заболеваниям мочевыделительной системы и органов малого таза, — говорит врач. — Безусловно, сексом воспаления не вылечить, но и лечить будем по кругу одно и то же, пока не наладится контакт с оргазмами, собой и партнером. Это травматизация вагины — невооруженным глазом не видно, а на фоне общего болевого дискомфорта непонятно, где именно болит, и дискомфорт „там“ присутствует всегда. Если же говорить про „секс для здоровья“ — то это качественный, запоминающийся контакт с приятным послевкусием, а не механические действия „потому что так надо“.