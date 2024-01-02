О здоровье ногтей: практические советы на зиму

Распространенную зимнюю проблему растрескивания, шелушения и ломкости ногтей лучше всего решить, если носить перчатки и ежедневно использовать крем. „Если ногти все равно ломаются и остаются мягкими, то стоит пройти комплексный курс кальция, витамина D, магния и цинка. А если ногти трескаются и ломаются, но не мягкие, то поможет комплексное лечение, содержащее биотин, B-комплекс, цинк и аминокислоты (L-цистеин, L-метионин), — советует Лехари.

Ногти в основном состоят из кератина, выработка которого в организме с возрастом снижается так же, как выработка эластина и коллагена. „Кератин также доступен в виде пищевой добавки, но для его формирования необходимо следить за тем, чтобы в рационе питания присутствовали полезный белок, витамин С, цинк, коллаген, витамин А, кальций, биотин, жирные кислоты омега-3, витамины группы В и железо“, — перечисляет Лехари и добавляет, что дефицит железа следует определять заранее с помощью анализа крови. Кроме того, она советует пожилым людям обратить внимание на возможный дефицит кальция.

Помимо рук, в уходе нуждаются и ноги – их следует ежедневно мыть, тщательно сушить и наносить крем. „Здоровые ноги должны быть покрыты кремом на пятках, боках и до низа конечности, но не между пальцами, потому что влага в тех местах способствует развитию грибка. Трещины и шелушение между пальцами ног могут указывать на уже ранее существующее грибковое заболевание, и в таком случае следует также нанести противогрибковый препарат между пальцами ног согласно инструкции“, — объясняет Лехари.

„Мочевина по-прежнему остается лучшим увлажняющим средством, а пантенол — восстанавливающим средством для кожи. В некоторых хороших кремах для рук они сочетаются“, — отмечает провизор, но добавляет, что обычные кремы для рук не рекомендуются при экземе кожи рук. „Почти без содержания воды или полностью безводные мази – такие как Eucerin Aquaphor и другие безводные мази, содержащие пантенол – как раз хороши для лечения кожи рук с экземой“, — добавляет она.

Провизор советует с приходом холодов надевать перчатки и начинать регулярно наносить крем на руки и ногти, так как это помогает бороться с негативным воздействием внешних факторов. „Если не пользоваться кремом регулярно, то кожа может сохнуть и трескаться, появятся повреждения на коже. А высохший и потерявший липиды ноготь также может начать шелушиться“, — объясняет Лехари.

„При ломких и расслаивающихся ногтях стоит попробовать специальные витаминные комплексы для ногтей. Если ногти мягкие и ломаются еще до того, как успели вырасти на коже, то стоит подумать о применении препаратов кальция“, — добавляет она.

Повреждение ногтей вызываются как внешними, так и внутренними факторам

Из внешних факторов ногти чаще всего повреждаются в результате различных травм, постоянного мытья рук, воздействия химических веществ и, конечно же, из-за холода зимой.

„Например, у тех, кто ходит на большие расстояния или бегает, может возникнуть травма ногтей на ногах, при которой ноготь отрывается от кожи на концах или углах и образует зазор под ногтевой пластиной. Такая травма имеет специфический четкий контур, а сам ноготь не утолщается. Если ногтевое ложе становится зеленым или другого оттенка, это также указывает на наличие бактерий“, — приводит пример травм ногтей на ногах провизор. А у тех, кто кусает ногти на руках, на ногтевой пластине появляются волны и белые точки. При надкусывании и удалении заусенцев происходит травма боковой пазухи ногтя, откуда он получает питательные вещества и растет, что препятствует росту красивого, крепкого ногтя, а также делает его восприимчивым к инфекциям. „Если у взрослых это в основном эстетическая проблема, то у маленьких детей постоянная привычка держать пальцы во рту также может привести к проблеме желудочных глистов“, — предупреждает Лехари.

Важно следить за тем, чтобы травмированный ноготь не был заражен грибковым заболеванием. „Грибок ногтей на ногах можно предотвратить, дезинфицируя ноги специальными спреями для ног, такими как Chemipharm FG и Cutasept FG, или каплями для ногтей, такими как Urgo Damaged Nails или Pedibus Forte, которые наносятся на кожу или ногти в зависимости от степени повреждения и степени поражения, согласно инструкции препарата. Если на ногте уже развилось грибковое поражение и проводится его лечение, то рекомендуется дополнительно использовать гель для ногтей или крем для ног с содержанием мочевины 25-50%, которые смягчают и увлажняют ногти, а также улучшают усвояемость препаратов ногтевой пластины“, — советует провизор.

Видимые дефекты также могут быть вызваны различными внутренними факторами, такими как хронические заболевания, грибковые инфекции, анемия и расстройства пищеварения. „Например, при заболеваниях легких и сердца, диабете, псориазе или хронических заболеваниях суставов ногти тоже выглядят иначе — ложкообразными, белыми или со впадинами. В этом случае в первую очередь необходимо бороться с основным заболеванием“, — подчеркивает Лехари.

Провизор рекомендует обращаться к врачу в случае легко заражающего грибкового заболевания и симптомов, указывающих на более серьезные хронические заболевания, а также при появлении тревожного образования под ногтями или на ногтевой пластине.