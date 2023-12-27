Почему в декабре люди меньше всего занимаются сексом

„Понижение температуры может привести к сухости и обезвоженности кожи и волос, но мало кто знает, что изменение температуры также может повлиять на влагалище. Отчасти в этом виноват недостаток влаги в воздухе, а еще то, что в помещении чаще используется отопление. Влагалище и прилегающая область могут стать сухими и раздраженными, что приведет к дискомфорту во время секса“, — объясняет доктор Ашрафи.

Специалист связывает отсутствие настроения с коротким световым днем в этот период: „Меньше солнечного света, больше времени в помещении — это то, что приводит к дефициту витаминов, и вы можете чувствовать себя более уставшими в зимние месяцы. Поскольку уровень энергии значительно снижается из-за усталости, это может повлиять на либидо и сексуальное влечение“.

Врач советует как минимум не усугублять состояние: например, отказаться от горячих ванны и душа — они сушат кожу. Предпочтительнее теплая вода и не более одного сеанса купания в день. Следует выходить на улицу при любой возможности, особенно в солнечные дни.

И наконец, заниматься спортом — исследования показали, что регулярные физические упражнения могут не только облегчить симптомы стресса и депрессии, но и усилить приток крови к гениталиям, вызывая повышение либидо.