Как быстро прийти в себя и стереть следы похмелья с лица

Как быстро привести себя в порядок после похмелья, что делать, если ты пришел домой в 10 утра, а в 16 тебя уже ждут в гости родственники и какие проверенные приемы из мира косметики вам пригодятся — эксперты рассказали Woman.

6 проблем — 6 решений: что может беспокоить после праздничного марафона

1. Состояние: пустынный кактус. Эффективнее всего бороться с похмельем с помощью воды. Чем больше воды, тем лучше. Так вы скорее выведите токсины из организма и вам станет легче. Вода, а точнее увлажнение нужно и коже. Алкоголь и обилие вредной еды точно отразятся на ней негативно.

Помогают сыворотки с гиалуроновой кислотой и увлажняющие тканевые маски. Говорят, 15 минут с такой маской заменяют 2 часа сна.

2. Тяжкий груз веселья. После вечеринки вы можете ощущать тяжесть и отечность в теле.Токсины покидают организм не сразу, да и водный баланс не восстановишь за пару минут. Но помочь организму быстрее прийти в себя можно. Используйте обертывание или скраб. Они помогут вывести лишнее из организма, и вы почувствуете себя легче. Во всех смыслах.

Также может помочь ванна с морской солью, но для этого нужно больше времени. И ванна может вас разморить. Лучше примите прохладный или контрастный душ с ароматным гелем. Взбодритесь и от воды, и от запаха.

3. Эффект панды. Экспресс-решение от темных кругов под глазами — это холодные патчи. Положите патчи на 10 минут в холодильник (только не в морозилку!) и нанесите под глаза. Чтобы они лучше подействовали, рекомендуем прилечь на 15 минут. Если боитесь заснуть, лучше поставить будильник.

4. Жизнь в тусклых тонах. После новогодней вечеринки, кожа может выглядеть тусклой и безжизненной. Чтобы быстро вернуть ей здоровый вид, используйте хорошее, но бережное очищение — пузырьковую маску, гель с ферментами.

Для сияния пригодится сыворотка с витамином С. А хороший тональный крем и розовые румяна в считанные секунды доведут внешний вид до почти идеального.