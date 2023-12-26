Как быстро прийти в себя и стереть следы похмелья с лица(4)
После праздничного марафона переедания, алкогольных напитков и нарушенного режима хочется просто лежать и ничего не делать. И отражение в зеркале не радует: вы можете чувствовать отечность на животе или бедрах, кожа лица может выглядеть тусклой, появляются воспаления, темные круги под глазами.
Как быстро привести себя в порядок после похмелья, что делать, если ты пришел домой в 10 утра, а в 16 тебя уже ждут в гости родственники и какие проверенные приемы из мира косметики вам пригодятся — эксперты рассказали Woman.
6 проблем — 6 решений: что может беспокоить после праздничного марафона
1. Состояние: пустынный кактус. Эффективнее всего бороться с похмельем с помощью воды. Чем больше воды, тем лучше. Так вы скорее выведите токсины из организма и вам станет легче. Вода, а точнее увлажнение нужно и коже. Алкоголь и обилие вредной еды точно отразятся на ней негативно.
Помогают сыворотки с гиалуроновой кислотой и увлажняющие тканевые маски. Говорят, 15 минут с такой маской заменяют 2 часа сна.
2. Тяжкий груз веселья. После вечеринки вы можете ощущать тяжесть и отечность в теле.Токсины покидают организм не сразу, да и водный баланс не восстановишь за пару минут. Но помочь организму быстрее прийти в себя можно. Используйте обертывание или скраб. Они помогут вывести лишнее из организма, и вы почувствуете себя легче. Во всех смыслах.
Также может помочь ванна с морской солью, но для этого нужно больше времени. И ванна может вас разморить. Лучше примите прохладный или контрастный душ с ароматным гелем. Взбодритесь и от воды, и от запаха.
3. Эффект панды. Экспресс-решение от темных кругов под глазами — это холодные патчи. Положите патчи на 10 минут в холодильник (только не в морозилку!) и нанесите под глаза. Чтобы они лучше подействовали, рекомендуем прилечь на 15 минут. Если боитесь заснуть, лучше поставить будильник.
4. Жизнь в тусклых тонах. После новогодней вечеринки, кожа может выглядеть тусклой и безжизненной. Чтобы быстро вернуть ей здоровый вид, используйте хорошее, но бережное очищение — пузырьковую маску, гель с ферментами.
Для сияния пригодится сыворотка с витамином С. А хороший тональный крем и розовые румяна в считанные секунды доведут внешний вид до почти идеального.
5. Ароматы вчерашнего веселья. Запах изо рта — еще одно неприятное последствие похмелья, которое может испортить наскоро собранный идеальный образ. Говорим сразу: мятная жвачка не самый лучший вариант скрыть следы вчерашнего веселья. Мята подчеркивает запах алкоголя и усиливает его. Если и использовать жвачку для маскировки, то фруктовую.
Для быстрого уничтожения запаха изо рта советуем 3 эффективных шага: пожуйте зернышко кофе, затем почистите зубы и используйте ополаскиватель.
6. Перекати-поле на голове. После бессонной ночи волосы выглядят именно так: в них еще остатки вчерашнего лака и стайлинга, кончики сухие и потрепанные. Лучше всего качественно очистить кожу головы с помощью пилинга, вымыть волосы и нанести увлажняющую маску на концы.
Но если до следующей встречи остается совсем мало времени, в помощь экспресс-метод: распылите сухой шампунь на корни как написано в инструкции, расчешите. Усмирить кончики можно с помощью воска. И вы готовы зажигать!
Такие экспресс-методы способны привести вас в тонус или хотя бы быстро замаскировать следы похмелья. Но лучше всего будет выбрать постепенный детокс: дать организму как следует выспаться, пить больше воды, есть больше овощей, фруктов и легкой белковой пищи. Так вы сможете полностью восстановиться, прийти в себя и после всех праздничных дней вернуться на работу свежим и отдохнувшим!