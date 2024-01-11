Пот может быть опасен: когда нужно бить тревогу?

Если вы чувствуете, что на теле выступил холодный пот, возможно, пора бить тревогу. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По словам специалиста, холодный пот может оказаться признаком воспалительного процесса в легких или обострения хронической болезни. Не оставляйте симптом без внимания, а при наличии температуры обязательно обращайтесь к врачу — в таком случае лучше перестраховаться.

Заметили, что холодного пота очень много? Скорее всего, это гипергидроз, указывающий на активную стадию атаки вирусов на организм. Действовать нужно так же, как и в предыдущем пункте — без консультации доктора здесь не обойтись.

„Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая“, — добавила врач.

Организм всегда сообщает человеку, когда что-то идет не так, поэтому слушать его сигналы нужно очень внимательно.