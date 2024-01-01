Стало известно о страшных последствиях привычки опохмеляться

Поликарпов разъяснил, что уверенность человека в том, что опохмел поможет ему почувствовать себя лучше, основана на субъективных ощущениях. Однако, после потребления большого количества алкоголя, организму может помочь только вода, отдых или специальные капельницы для очистки и восстановления.

Врач отметил, что после употребления большого количества алкоголя человек испытывает симптомы интоксикации, такие как тошнота, слабость и головная боль. Эти симптомы являются естественными проявлениями очищения организма от продуктов распада алкоголя, который считается ядом.

Поликарпов также подчеркнул, что опохмел является ложным улучшением состояния человека. Хотя субъективно человек может почувствовать себя лучше, это не означает, что правильная работа сердца, сосудов и печени была восстановлена, а скорее указывает на психологическую зависимость, которая уже начинает формироваться.

Врач предупредил, что этот опасный миф наносит вред здоровью человека. Дополнительное употребление алкоголя не облегчит процесс детоксикации. Вместо этого, рекомендуется пить чистую воду и отдыхать. Если состояние ухудшается, лучше обратиться к специалистам наркологической клиники, которые могут провести капельницу для очищения и восстановления организма.

Нарколог отметил, что зависимость формируется незаметно для больного.

„Он теряет способность критически оценивать свое поведение и количество выпитого. При первых подозрениях лучше обратиться к врачу-наркологу или психиатру, чтобы не допустить развитие опасного заболевания“, — предостерег врач.