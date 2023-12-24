Как пить в праздники, чтобы не было похмелья: советы диетолога

Нутрициолог Лера Лавски специально для Womanhit дала несколько советов, как правильно пить, чтобы не навредить печени. А отдельной группе желающих — как вообще не опьянеть и с утра встать огурцом.

Подготовьте печень

За три дня до Нового года начинайте употреблять витамины группы В и С. Это мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами (алкоголь как раз провоцирует их активность), а также быстро выводят токсины. В день праздника не забудь выпить витамины с утра за завтраком.

„Запаситесь любыми сорбентами, выпейте за три часа до застолья. Они помогут быстрее вывести токсины из организма“, — советует Лера Лавски.

Откажитесь от игристых напитков

Причем на все праздники, если не хотите последствий. Игристые вина — самые вредные для печени. К ним относятся знаменитое шампанское, просекко, асти. Также эти напитки исключены для людей с проблемами ЖКТ. Они могут обострить все процессы. Отдавайте предпочтение так называемым тихим винам — белому, красному, розовому.

Не смешивайте напитки

Разные виды напитков не стоит миксовать, потому что их производят из разных компонентов, которые не всегда сочетаются друг с другом. Крепкий алкоголь лучше не смешивать с менее крепким. И особый пункт — не стоит запивать градусные напитки газировкой.

„Потому что пузырьки и сахар в составе газировки дают еще большую степень опьянения. Помимо этого — двойную нагрузку на печень и ЖКТ“, — уточняет Лера Лавски.

Пейте воду

Обязательно, прежде чем взяться за следующий бокал при смене напитков, выпивайте стакан чистой негазированной воды. Она выведет быстрее метаболиты алкоголя и снизит токсическую нагрузку на печень.

Выпивайте сразу

Не держите алкоголь долго во рту. Выпивайте его сразу.

„В градусных напитках содержатся углеводы, они перерабатываются во рту под воздействием ферментов слюны, и вы быстрее опьянеете“, — советует нутрициолог.

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