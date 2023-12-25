Пять супер-витаминов для зимы: начните принимать их уже сейчас

Витамин С

Во-первых, старайтесь получать как можно больше витамина С из пищи. Он содержится в новогодних мандаринах, шиповнике, черной смородине и облепихе, да и вообще во всех ягодах. А еще — в сладком перце, белых грибах, салатной и листовой зелени, капусте всех видов. Кстати, квашеная капуста — известный чемпион по содержанию витамина С и отменный пробиотик, который необходим для здоровья микрофлоры кишечника.

Во-вторых, витамин С, к сожалению, очень быстро выводится из организма. При первых же симптомах недомоганий переходите на ударные дозы — принимайте по 500—1000 мг каждые 2—3 часа.

Витамин D

Для наших суровых широт он совершенно необходим. В организме он синтезируется под воздействием солнечных лучей. Но где они, те лучи, нашей-то зимой? Поэтому необходимо принимать солнечный витамин в виде таблеток или масляных капель, чтобы поддерживать иммунную систему, суставы и кости в полном порядке.

Ну и, конечно, не забываем о продуктах с витамином D — это жирные сорта рыбы, яйца, икра (не кабачковая, а рыбья!), морепродукты и вся молочка.

Пробиотики

Хорошее состояние кишечника означает здоровье всего организма — и отличную работу иммунитета. Если биом не в порядке, это приводит к запорам, проблемам с пищеварением, частым простудам. На биом влияет все: и экология, и старение, и антибиотики, и алкоголь, поэтому кишечнику нужна поддержка.

Лучшие пробиотики — квашеные и маринованные овощи, ферментированная еда и соусы (в частности, соевый и яблочный уксус, ими хорошо заправлять салаты). Хороши для микрофлоры кисломолочные продукты и трендовая нынче комбуча (или, по-простому, чайный гриб).

Омега−3

Важно регулярно принимать Омега−3, и не только потому, что эти ненасыщенные жирные аминокислоты являются иммуномодулирующими. Они необходимы для многих функций организма — в частности, если у вас ломаются ногти, а кожа в холодное время года становится сухой.