Пять супер-витаминов для зимы: начните принимать их уже сейчас
Какие таблетки для поддержания здоровья выпить, чтобы потом…не пить таблетки? От простуды, гриппа и прочих неприятных зимних хворей. Womanhit приводит список, с которым можно смело отправляться в аптеку!
Витамин С
Во-первых, старайтесь получать как можно больше витамина С из пищи. Он содержится в новогодних мандаринах, шиповнике, черной смородине и облепихе, да и вообще во всех ягодах. А еще — в сладком перце, белых грибах, салатной и листовой зелени, капусте всех видов. Кстати, квашеная капуста — известный чемпион по содержанию витамина С и отменный пробиотик, который необходим для здоровья микрофлоры кишечника.
Во-вторых, витамин С, к сожалению, очень быстро выводится из организма. При первых же симптомах недомоганий переходите на ударные дозы — принимайте по 500—1000 мг каждые 2—3 часа.
Витамин D
Для наших суровых широт он совершенно необходим. В организме он синтезируется под воздействием солнечных лучей. Но где они, те лучи, нашей-то зимой? Поэтому необходимо принимать солнечный витамин в виде таблеток или масляных капель, чтобы поддерживать иммунную систему, суставы и кости в полном порядке.
Ну и, конечно, не забываем о продуктах с витамином D — это жирные сорта рыбы, яйца, икра (не кабачковая, а рыбья!), морепродукты и вся молочка.
Пробиотики
Хорошее состояние кишечника означает здоровье всего организма — и отличную работу иммунитета. Если биом не в порядке, это приводит к запорам, проблемам с пищеварением, частым простудам. На биом влияет все: и экология, и старение, и антибиотики, и алкоголь, поэтому кишечнику нужна поддержка.
Лучшие пробиотики — квашеные и маринованные овощи, ферментированная еда и соусы (в частности, соевый и яблочный уксус, ими хорошо заправлять салаты). Хороши для микрофлоры кисломолочные продукты и трендовая нынче комбуча (или, по-простому, чайный гриб).
Омега−3
Важно регулярно принимать Омега−3, и не только потому, что эти ненасыщенные жирные аминокислоты являются иммуномодулирующими. Они необходимы для многих функций организма — в частности, если у вас ломаются ногти, а кожа в холодное время года становится сухой.
Лучший способ получить эти витамины с едой — рыба. Морская и жирная. Чем жирнее, тем лучше. Ну или старый бабушкин способ — ненавистный многим рыбий жир. Долгих лет жизни тому, кто наконец придумал заливать его по капсулам, чтобы противный вкус не ощущался вовсе!
B12
Необходим круглогодично, если вы вегетарианец (так как вы не сможете получить достаточное количество этого витамина из растительной пищи), но в зимние месяцы полезен всем. B12 играет важную роль в образовании красных кровяных телец, а значит, помогает контролировать выброс энергии, снижает утомляемость и повышает иммунитет.
Не хотите пить таблетки? Тогда ешьте не меньше 3—4 раз в неделю приличный стейк из говядины, блюда из мясных субпродуктов и рыбу.