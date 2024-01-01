Эндокринолог объяснила, о каких заболеваниях говорят отеки разных частей тела

„Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке“, - рассказала эндокринолог.

Кроме того, отеки могут быть признаком патологий почек, особенно если они появляются утром и проходят к вечеру. На эту же причину укажет сухость и бледность кожи. Если отеки конечностей исчезают к утру или после отдыха, стоит проверить лимфатическую систему.

Отеки стоп, голеней, бедер и особенно живота — повод поинтересоваться состоянием печени: все это симптомы цирроза.

И наконец, плотный отек лица, по словам доктора, провоцируют заболевания эндокринной системы.