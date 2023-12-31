„Не больше 200 грамм“: шеф-повар назвал самый тяжелый новогодний салат

Рекомендациями по меню для новогоднего стола поделился шеф-повар Антон Прокофьев. По его словам, один из самых тяжелых и „мощных“ салатов — это селедка под шубой.

„На человека полноценная порция селедки под шубой — 200 граммов. Это, кстати, немного, потому что это тяжелый салат, там тяжелые овощи. Давайте считать: у нас там селедка, морковка, свекла, картошка, немножко лука и яйцо. В общем, шесть ингредиентов. Давайте по 30 граммов каждого, еще майонеза граммов 30 сверху, вот у нас и получается 200 граммов буквально по чуть-чуть. И у нас уже тяжелый, мощный салат“, - сказал Прокофьев.

Эксперт также рассчитал оптимальную порцию оливье: 150–180 граммов на человека. Если на столе будет не один салат, а несколько, этого более чем достаточно.

Антон Прокофьев раскрыл и общий „норматив“ количества еды на человека, которого должно хватить в новогоднюю ночь: в среднем это всего полкило на каждого гостя. Не хотите доедать салаты всю неделю? Послушайтесь профессионала!