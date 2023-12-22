РЕЦЕПТ | Эта сочная курица, запеченная в духовке с апельсинами, несомненно удивит ваших гостей!

Чтобы запечь в духовке курицу с апельсинами, вам понадобятся

Смешайте в большой миске свежевыжатый апельсиновый сок, мед, оливковое масло, имбирь и чеснок. Приправьте курицу солью и перцем и хорошо натрите ее маринадом, как снаружи, так и внутри. Начините курицу ломтиками апельсина, клюквой и веточкой розмарина. Свяжите ножки курицы, чтобы начинка не выпала. Положите курицу в пакет для запекания или в форму для запекания с крышкой (в этом случае добавьте немного воды, чтобы курица не прилипла, а также оставьте немного маринада). Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 1-1,5 часа, в зависимости от размера курицы. Если вы выбрали утку, время приготовления будет другим. Если вы используете форму для запекания с крышкой, время от времени поливайте курицу оставшимся маринадом. Бульон, образовавшийся в процессе запекания, перелейте в отдельную емкость и приготовьте из него соус из ингредиентов по своему вкусу. Бульон, добавленный в запеченный картофель или рис, придаст им замечательный вкус.