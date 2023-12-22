РЕЦЕПТ | Эта сочная курица, запеченная в духовке с апельсинами, несомненно удивит ваших гостей!
Жаркое из свинины – традиционное рождественское блюдо, но те, кто предпочитают мясо курицы, могут приготовить на праздничный ужин запеченную курицу, создающую рождественское настроение. В рецепте используются продукты Well Done, которые доступны только в магазинах Maxima. Читайте дальше, чтобы узнать, как приготовить вкуснейшую запеченную курицу.
Чтобы запечь в духовке курицу с апельсинами, вам понадобятся
1 охлажденная бройлерная курица (при желании вы можете заменить ее на охлажденную утку Well done)
5 больших апельсинов (3 для свежевыжатого сока и 2 для начинки)
2 ч. л. меда
2 ч. л. оливкового масла
2 ч. л. тертого имбиря
2 зубчика чеснока
100 г свежей клюквы
свежий розмарин
картофель, рис или овощи в качестве гарнира в зависимости от предпочтений гостей и их количества
Смешайте в большой миске свежевыжатый апельсиновый сок, мед, оливковое масло, имбирь и чеснок. Приправьте курицу солью и перцем и хорошо натрите ее маринадом, как снаружи, так и внутри. Начините курицу ломтиками апельсина, клюквой и веточкой розмарина. Свяжите ножки курицы, чтобы начинка не выпала. Положите курицу в пакет для запекания или в форму для запекания с крышкой (в этом случае добавьте немного воды, чтобы курица не прилипла, а также оставьте немного маринада). Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 1-1,5 часа, в зависимости от размера курицы. Если вы выбрали утку, время приготовления будет другим. Если вы используете форму для запекания с крышкой, время от времени поливайте курицу оставшимся маринадом. Бульон, образовавшийся в процессе запекания, перелейте в отдельную емкость и приготовьте из него соус из ингредиентов по своему вкусу. Бульон, добавленный в запеченный картофель или рис, придаст им замечательный вкус.
Бренд Well Done был призван обеспечить продукты питания для повседневного семейного меню с хорошим соотношением цены и качества. Сегодня в магазинах Maxima представлено 370 товаров Well Done в различных категориях, а в следующем году их количество расширится до 700. Well Done представлен в таких категориях, как свежие мясные продукты, бакалея и макаронные изделия, консервированные продукты, салаты, специи и ягоды, замороженные овощи и многое другое. В серии также представлены захватывающие мировые вкусы из Италии, Испании, Германии и других стран. Придя за покупками в магазин Maxima, вы сможете открыть для себя гастрономические впечатления, предоставляемые серией продуктов Well Done, и позволить удивить себя доступной ценой и хорошим качеством.
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