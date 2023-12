РЕЦЕПТ | Эта сочная курица, запеченная в духовке с апельсинами, несомненно удивит ваших гостей!

Чтобы запечь в духовке курицу с апельсинами, вам понадобятся

Бренд Well Done был призван обеспечить продукты питания для повседневного семейного меню с хорошим соотношением цены и качества. Сегодня в магазинах Maxima представлено 370 товаров Well Done в различных категориях, а в следующем году их количество расширится до 700. Well Done представлен в таких категориях, как свежие мясные продукты, бакалея и макаронные изделия, консервированные продукты, салаты, специи и ягоды, замороженные овощи и многое другое. В серии также представлены захватывающие мировые вкусы из Италии, Испании, Германии и других стран. Придя за покупками в магазин Maxima, вы сможете открыть для себя гастрономические впечатления, предоставляемые серией продуктов Well Done, и позволить удивить себя доступной ценой и хорошим качеством.