Девам — носить красное, Ракам — заниматься творчеством: как прокачать сексуальность разным знакам Зодиака(2)
Сексуальность — на самом деле это не про секс. И не про то, насколько сильно хотите вы, и как сильно хотят вас. Сексуальность — это даже не про то, что вы можете дать и чего от вас ждут, пишет Wday.
Сексуальность — это про удовлетворение своих собственных потребностей, которые, зачастую, совсем не связаны с физиологией. Про то, что вы живете ту жизнь, какую хотите жить, про принятие себя и способность получать кайф от самой себя. Если вы кайфуете от себя, вы априори сексуальны. Но поскольку сексуальность и секс слова однокоренные, в данной статье мы именно про секс и поговорим. Однако, если вы хотите прокачать свою сексуальность, прокачивайте не качество секса, а отношение самой к себе в сексе и вне его. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
За раскрытие энергии секса в гороскопе женщины отвечает, конечно же, Луна. Поэтому необходимо начать с вычисления своего лунного знака зодиака. Любой онлайн астропроцесор справится с этой задачей, даже если время вашего рождения вам не известно.
Зная свою Луну, мы можем глубже проникнуть в глубины своего сознания и открыть для себя много нового в самой сакральной и пикантной теме гороскопа.
Лунные Овны
Секс с такой женщиной — яркий, захватывающий аттракцион. Лунные Овны очень активны и страстны, получают много внимания от мужчин и искренне гордятся своей сексуальностью. Эти женщины по натуре хищницы, и, подобно Саманте из „Секса в Большом Городе“, могут с гордостью рассказывать о количестве, а главное, о качестве своих партнеров, словно хвастаясь ими как трофеями.
Здесь энергия сексуальности прокачивается через здоровый эгоизм и максимальную честность — необходимо сразу и прямо говорить, что понравилось, а что нет. Огромным бонусом от планет является дар получать множественные оргазмы, для этого стоит лишь делать упражнения для укрепления мышц тазового дна. Поверьте, интимная гимнастика сотворит чудеса.
Лунные Тельцы
Здесь данному аспекту покровительствует богиня Афродита Пандемос (земное воплощение богини, ориентированное на получение всех видов телесного удовольствия), которая и дарует лунным Тельцам невероятную чувственность и умение искренне наслаждаться сексом.
Стремление к красоте и удовольствию — главный мотив отношений для этих женщин. Больше всего на свете их возбуждают мужчины, которые умеют зарабатывать большие деньги, и никаких других ролевых игр не нужно.
В сексе самым важным моментом является неспешная прелюдия.
Для раскрытия сексуальности девушкам с Луной в Тельце необходимо относиться к сексу, как к некому таинству: огромную роль играет атмосфера и дорогая атрибутика. Ароматические свечи, дорогое вино, вкусная еда и приятное на ощупь постельное белье — вот самый действенный афродизиак. Самое большое удовольствие приносит мягкий тактильный контакт и любые виды массажа (особенно телом по телу).
Лунные Близнецы
Для представительниц этого знака секс — образ жизни. Самый мощный афродизиак для данного аспекта — умный мужчина, ведь вся любовная игра у таких девушек начинается в голове. Флирт дурманит ее сознание и возбуждает тело, вызывая желания экспериментировать в сексе. Лунные Близнецы чаще других вступают в бисексуальные связи для нового опыта. Именно эти женщины по своей натуре великие мастера ролевых игр.
Как правило, лунные Близнецы имеют много партнеров за свою жизнь, но хранят это в тайне.
Для раскрытия сексуальной энергии я рекомендую взахлеб читать эротические романы, попробовать секс по переписке с незнакомцем.
Лунные Раки
У этих женщин секс идет рука об руку с любовью, ведь ее базовая потребность — безопасность.
В сексе Лунные Раки, как правило, очень эмоциональны и отдаются процессу без остатка. Однако, им требуется много времени, чтобы раскрыться перед партнером, расслабиться и начать получать удовольствие. Таким женщинам оргазмы дают повод задуматься об именах будущих детей даже на начальном этапе отношений, и здесь важно не очаровываться раньше времени.
Если же мужчина завоевал ее доверие, то он получит самую чувственную любовницу из всех возможных, буквально угадывающую его настроение и дающую именно то, что необходимо.
Склонны к ярким мощным оргазмам, накрывающим волной, после которых могут и расплакаться от избытка чувств.
Раскрытие сексуальности для Лунных Раков — работа, в первую очередь, психологическая по снятию внутренних блоков и ограничений, желательно со специалистом.
Лунные Львицы
Секс, как кульминационный момент красивой театральной постановки. Где в главной роли Лунная Львица, локация дорога и роскошна, а на теле у нее лучшее белье из гардероба. Идеально, если сие действие происходит под блеском софитов. Да, да, по статистике именно среди обладательниц данного аспекта в натальной карте больше всего порно-актрис. И именно эти женщины выберут секс в людных местах, с риском быть замеченными. Это те самые любовные аферистки, что разыграют бурную сексуальную сцену прилюдно перед соперницами, не оставляя другим женщинам ни малейшего шанса.
Лучший афродизиака для них — искреннее восхищение со стороны партнера и роскошь: лепестки роз на постели, дорогое шампанское, номер в пятизвездочном отеле.
Сексуальная харизма Лунных Львов безгранична, такие женщины не понаслышке знают, что такое влечение, но на поводу у него никогда не идут.
Лучший метод раскрытия сексуальности: сьемки домашнего видео.
Лунные Девы
Перфекционисты, которые уверены, что все в жизни можно улучшить. А в сексуальной тем более. Поэтому партнеры Лунных Дев моментально получают обратную связь над чем им еще необходимо поработать.
Данный женский архетип по праву считается самым техничным в сексе. Великолепная любовница, которая постоянно совершенствуется в своих навыках. Страсть не льется через край, но знание техники, позиций и физиологии шокирует партнеров, доводя их до экстаза.
В выборе сексуальных партнеров Лунные Девы очень осмотрительны и в своих связях чистоплотны, вполне могут потребовать у партнера справку от венеролога.
Самый самодостаточный аспект из всех: знают, что секс нужен для здоровья, и вполне могут доставить удовольствие себе самостоятельно.
Для развития сексуальной энергии крайне рекомендую познать чувственную и эмоциональную сферу через тантру.
Лунные Весы
Безукоризненно ухоженная любовница, готовая целиком и полностью раствориться в партнере. Ни одной другой женщине не будет так важно видеть, слышать и чувствовать наслаждение, которое испытывает ее партнер. И ни что другое в мире не может так убить ее либидо, как сдержанный в выражении чувств партнер.
Сам секс для Лунных Весов это искусство: свечи, музыка, разговоры до утра на подоконнике, красивые признания.
Лучший афродизиак для этого архетипа: романтика во всех проявлениях, например, чтение стихов под луной, прогулки по ночному городу, - все это заставляет кожу покрываться мурашками.
Проработка сексуальной энергии должна быть направлена, в первую очередь, на самодостаточность и получение оргазмов самостоятельно, без партнера.
Лунные Скорпионы
Девиз: все или ничего. Если мужчина не готов раствориться на все 100% в своей партнерше – не стоит и начинать. Но если готов – то он получает самую страстную любовницу всего гороскопа.
Страстные и ревностные, горячие и раскрепощенные: если Лунные Скорпионы не чувствуют себя желанными 24 часа в сутки, партнера ожидает грандиозный скандал, вплоть до расставания.
Секс для этих женщин не просто наслаждение, это энергия денег, - а деньги они любят ничуть не меньше. Выбирая такую партнершу мужчины должны быть готовы к ролевым играм с элементами БДСМ, к утренним пробуждениям посредствам оральных ласк, сексу в людных местах и всему, что только можно пожелать в мечтах и фантазиях. Но, когда это все проигрывается в реальности, не каждый выдержит напора, необходимо иметь сильный мужской потенциал, чтобы удовлетворять запросы этих представительниц зодиакального круга.
Раскрытие сексуальной энергии в данном аспекте всегда идет через познание темных и запретных тем.
Лунные Стрельцы
Это та самая феминистка, которая будет защищать идеи своей личной свободы до самого конца. Тема равенства полов особенно привлекательна для ее бурной деятельности. От этого и складывается модель поведения с мужчинами.
При этом Лунные Стрельцы очень любвеобильные партнерши, которые воспринимают секс, как грандиозное приключение (не более чем). Им совершенно не нужна романтика и поклонения, им интересно познавать мужчин в разных сценариях.
Данные представительницы женского пола, как ни странно, не любят прелюдий – им нужно здесь и сейчас, пока желание не перегорело. Быстро, спонтанно и страстно.
Раскрытие сексуальной энергии для данного архетипа тесно сопряжено с познанием возможностей своего тела, астрология рекомендует узнать и познать оргазмы от точек: G, A и U. И, уже исходя из результатов эксперимента, отстроить свои границы.
Лунные Козероги
Достаточно отстраненный и холодный знак в плане интима при низком уровне проработки. Та самая позиция гороскопа, где женская энергия требует старательной и тщательной работы по раскрытию.
Но прокачав сексуальную энергии, представительницы этого женского архетипа обретут то самое единственное место во Вселенной, где смогут по-настоящему расслабиться и перестать все контролировать.
Как правило, среди Лунных Козерогов больше любовниц, которые отдают предпочтение классическим позам в сексе. Здесь и таится главная ошибка: необходимо раскрывать свою сексуальность через разнообразие. Стоит экспериментировать с различными позами, секс-игрушками или ролевыми играми, чтобы разжечь свой сексуальный потенциал.
Эротические фильмы и рассказы также помогут погрузиться во внутренний мир сексуальных фантазий и обрести чувственность.
Лунные Водолеи
Самые противоречивые и непредсказуемые любовницы гороскопа. Эрогенная зона этих женщин – мозг. В своих фантазия они придаются таким экспериментам, которые иным женщинам и не снились. И очень часто эти фантазии воплощаются в реальность.
Без сомнений Лунные Водолеи — самые раскрепощенные любовницы. В сексе для них нет запретов: гомосексуальные, бисексуальные, пансексуальные… это все они.
Любовь представительниц данного аспекта к современным гаджетам приносит в постель много ультрасовременных игрушек.
Кто-кто, а они точно знают, чем отличается пульсатор от вибратора, и что второй может быть еще и жидким.
По поводу раскрытия сексуальной энергии: обсуждайте тему секса легко и открыто, вступайте в различные секс-сообщества — вам это необходимо.
Если кто-то и организует сексуальные секты — то точно Лунные Водолеи.
Лунные Рыбы
Любовь и секс для этих женщин – культ. На алтарь которого они готовы возложить всю свою жизнь (лишь бы другим от этого было хорошо).
Нежные, романтичные и эфирные, они стремятся не столько к физической близости, сколько к слиянию душ. Для Лунных Рыб каждое соитие с любимым – это процесс сокровенной тантрической практики, не меньше. Поэтому представительницам данного аспекта так важно найти верного, осознанного партнера, с которым возможно обмениваться энергиями, а не жидкостями.
Проработка сексуальности заключается в поиске золотой середины между тантрическими практиками и физиологией. Звезды рекомендуют познавать физическую составляющую своего тела и техники самоудовлетворения. И тогда перед этими женщинами откроются возможности получать такое наслаждение, которого они не знали никогда ранее.