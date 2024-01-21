Девам — носить красное, Ракам — заниматься творчеством: как прокачать сексуальность разным знакам Зодиака

Сексуальность — это про удовлетворение своих собственных потребностей, которые, зачастую, совсем не связаны с физиологией. Про то, что вы живете ту жизнь, какую хотите жить, про принятие себя и способность получать кайф от самой себя. Если вы кайфуете от себя, вы априори сексуальны. Но поскольку сексуальность и секс слова однокоренные, в данной статье мы именно про секс и поговорим. Однако, если вы хотите прокачать свою сексуальность, прокачивайте не качество секса, а отношение самой к себе в сексе и вне его. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

За раскрытие энергии секса в гороскопе женщины отвечает, конечно же, Луна. Поэтому необходимо начать с вычисления своего лунного знака зодиака. Любой онлайн астропроцесор справится с этой задачей, даже если время вашего рождения вам не известно.

Зная свою Луну, мы можем глубже проникнуть в глубины своего сознания и открыть для себя много нового в самой сакральной и пикантной теме гороскопа.

Лунные Овны

Секс с такой женщиной — яркий, захватывающий аттракцион. Лунные Овны очень активны и страстны, получают много внимания от мужчин и искренне гордятся своей сексуальностью. Эти женщины по натуре хищницы, и, подобно Саманте из „Секса в Большом Городе“, могут с гордостью рассказывать о количестве, а главное, о качестве своих партнеров, словно хвастаясь ими как трофеями.

Здесь энергия сексуальности прокачивается через здоровый эгоизм и максимальную честность — необходимо сразу и прямо говорить, что понравилось, а что нет. Огромным бонусом от планет является дар получать множественные оргазмы, для этого стоит лишь делать упражнения для укрепления мышц тазового дна. Поверьте, интимная гимнастика сотворит чудеса.

Лунные Тельцы

Здесь данному аспекту покровительствует богиня Афродита Пандемос (земное воплощение богини, ориентированное на получение всех видов телесного удовольствия), которая и дарует лунным Тельцам невероятную чувственность и умение искренне наслаждаться сексом.