БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 лучших секс-игрушек для пар

Миниатюрный вибратор в форме подковки порадует вас широким диапазоном скорости вибрации: максимум удовольствия обеспечен. Кстати, порадует он вас не только в постели: благодаря возможности дистанционного управления он сделает некоторые моменты вашей жизни еще более пикантными. Универсальность использования сделает игрушку подходящей для первых сексуальных экспериментов.

Самые популярные секс-игрушки для пар — это, конечно, вибраторы в виде подковки. Один конец подковки вводится внутрь, второй пристраивается на клитор, и все это вибрирует. Вибратор миниатюрный, поэтому мужчине вход не перекрывает. По замыслу, один конец подковки дрожит на клиторе, а второй одновременно на точке G и на члене — и вот мы вибрируем. Синхронно.

Как не растеряться в секс-шопе во время выбора первой игрушки для экспериментов? Предлагаем самые удачные варианты, которые разнообразят интимную жизнь.

Кстати (и это известный факт), интерес ко всяким экспериментам и дополнительным девайсам свойственен именно стабильным парам. Когда люди прочно прикипели друг к другу, внезапное открытие „да ты извращенец!“ — скорее веселит, чем отпугивает. Рассказываем, какие секс-игрушки для семейной пары будут идеальным вариантом.

Промежуточные варианты, конечно, существуют... Но они именно промежуточные: рано или поздно стабильные пары либо пойдут вразнос и перепробуют максимум из возможного, либо успокоятся на мысли, что и так хорошо, задвинут случайно купленные (а скорее всего, и вовсе кем-то подаренные) наручники в дальний угол комода и будут спокойно спать по ночам.

В этом вопросе пары разделились на два лагеря: одни используют в сексе буквально все, что не запрещено законом, другие не используют ничего.

В любом секс-шопе обнаружится большой ассортимент игрушек, придуманных специально для парного применения. Новичков это обескураживает: зачем нужны игрушки, если вы есть друг у друга и у вас ничего не болит? Однако секс-игрушки могут быть полезными и для прочных семейных пар без каких-либо проблем. Какие девайсы можно использовать вдвоем, — в нашем обзоре.

Несмотря на видимую простоту использования, такие кольца таят в себе немало подводных камней. Чтобы процесс прошел безопасно, правильно подберите размер кольца, не носите игрушку более 30 минут, а также не применяйте его если мужчина выпил или принял лекарство, разжижающее кровь. Да и в целом эта игрушка не для всех: некоторым ощущение сжатия, создаваемое устройством, может показаться неприятным.

Надетое эрекционное кольцо удлинит процесс, а также принесет незабываемые ощущения обоим партнерам. Кстати, вовсе не обязательно выбирать классическое кольцо: на выбор представлены варианты с вибрацией, рельефной структурой и даже кольцо-страпон, позволяющее девушке попробовать двойное проникновение.

Эрекционные кольца изобретались для того, чтобы препятствовать оттоку крови от полового члена и часами поддерживать в мужчине боевой дух. Возможно, кто-то их и использует по прямому назначению, но разве же он признается? Современные эрекционные кольца — это высокие технологии и роскошный дизайн.

В отличие от вибратора-подковки, режимы у такой игрушки в процессе переключить нельзя. Чаще всего для этого придется снять устройство с пальца и настроить его на другой лад. Кроме того, выбор режимов вибрации у него не настолько широк, поэтому тем, кто привык к интенсивному воздействию, будет скучновато.

Маленький вибратор, который надевается на палец, порадует вас не только в спальне. Его можно использовать для интимных игр в самых неожиданных местах, к примеру, в машине или в душе (игрушка водонепроницаема).

Игрушка, доставляющая целую волну удовольствия, вовсе не обязательно должна быть огромной. Миниатюрный вибратор, который нужно надевать на палец, позволит сделать ласки мужчины еще более чувственными и яркими для девушки. Впрочем, если верить пользователям, этот малыш способен сделать приятно обеим половинкам, поэтому не зря входит в перечень лучших секс-игрушек для семейных пар.

Перед игрой не забывайте проверить, заряжено ли устройство. Будет невероятно обидно, если игрушка перестанет работать в самый важный момент. К тому же не исключено, что подходящую анатомически игрушку получится найти не сразу: если во время секса девайс будет сбиваться набок и его нужно будет постоянно поправлять, это совсем не будет способствовать оргазму.

Впрочем, выбирая вариант с украшением, помни, что такие девайсы быстро и легко теряют внешний вид: стразы имеют обыкновение выпадать при активном использовании, а хвостики, если на них попадет очищающее средство, будут выглядеть более блекло и перестанут быть такими пушистыми.

Впрочем, подойдет это изделие и для опытных пользователей: выбор моделей и размеров довольно широк. И все не ограничивается лишь размерами и разными стопорами (кстати, последние для анальных игрушек обязательны): можно выбрать модель с вибрацией или украшением, например, стразами или хвостиком.

Попробовать анальный секс гораздо чаще мечтают мужчины, тем не менее, и многие девушки получают от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Подготовиться к этой практике поможет анальная пробка. А при использовании ее во время вагинального секса можно почувствовать то самое усиление ощущений, доступное лишь при двойном проникновении.

Всегда мечтали попробовать анальный секс? Начните с малого — например, прикупите анальные секс-игрушки для пары. Подберите подходящий по размерам и материалу девайс, чтобы вам было максимально комфортно. Кстати, анальные пробки прекрасно подойдут для подготовки к первому анальному сексу или реализации фантазий о двойном проникновении.

Если мужчина не любит использовать презервативы, считая, что в них „не те ощущения“, то эта игрушка точно не для вас: чувствительность в ней будет еще больше снижена. Кстати, внимательнее с размером, ведь поиграть, используя слишком большую или, наоборот, слишком маленькую насадку вряд ли удастся.

Насадка с рельефным покрытием обеспечит девушке новые ощущения и дополнительную стимуляцию. Кстати, ухаживать за этой игрушкой очень просто. А еще она выполняет функцию презерватива, просто более плотного.

Это девайс для тех, кто не верит, что размер не имеет значения. А также для тех, кому иногда хочется чего-то чрезмерного. Надеть их так же легко, как презерватив. Кстати, некоторые модели имеют специальные отростки, предназначенные для стимуляции клитора. Просто машина для удовольствия!

Добавить в свою постель элементы БДСМ втайне мечтают многие. Причем как мужчины иногда хотят подчиняться любимой женщине, как и девушки желают почувствовать власть своего партнера. Увлекательную игру в постели можно организовать с помощью различных атрибутов жесткого секса: наручников, плеток или специальных веревок для фиксации.

Тем не менее отсутствие дополнительной стимуляции в виде вибрации для кого-то может стать ощутимым минусом. Также стоит быть внимательнее при выборе игрушки, чтобы она не разочаровала вас плохим качеством и неприятным запахом.

Попробовать ощущения при МЖМ можно и без приглашения в свою постель третьего. Реалистичный фаллоимитатор поможет реализовать сексуальные фантазии, не вызвав при этом ревность мужчины. Из плюсов такой игрушки можно отметить ее водонепроницаемость, а также надежность: функциональность дилдо без батареек и дополнительных опций со временем не потеряется, поскольку ломаться там, в общем-то, нечему.

О сексе втроем — сразу с двумя мужчинами — мечтает немало девушек. Но редко пары решаются пустить в свою постель третьего. Альтернативным вариантом станет реалистичный фаллоимитатор: ощущения схожи, но при этом безопасно и никакой ревности.

Не всем мужчинам нужна интенсивная стимуляция, которую подарит мастурбатор. Если ваш избранник обладает повышенной чувствительностью, такая игрушка нисколько его не порадует, а скорее наоборот — доставит лишь дискомфорт. Кстати, мастурбаторы нередко являются одноразовыми вещицами. И хотя на форумах можно найти немало советов, как использовать его неоднократно, пользоваться ими мы все же не рекомендуем.

Использование мастурбатора сделает прелюдию более затейливой и разнообразной. К тому же это устройство просто в использовании, но при этом порадует мужчину необычной стимуляцией благодаря внутреннему рельефу. Выглядит игрушка достаточно компактно.

Знаете, что самое интересное? Секс-игрушки, изначально предназначенные для одиночек, в парах находят применение гораздо чаще, чем специальные гаджеты для двоих. К таким игрушкам, в частности, относятся различные мастурбаторы. Редкий мужчина откажется от удовольствия, которое ему доставит девушка при помощи специальной игрушки.

Плюсы

Добавлять в свои интимные игры элементы жесткого секса стоит только при взаимном желании. Однако вдруг в разговоре выяснится, что именно этого вы оба давно хотели? Попробуйте начать с малого: с мягких наручников или связывания: даже крохотная новинка добавит в ваши отношения больше страсти и эмоций. Также для начала идеально подойдет уже готовый набор секс-игрушек для пар.

Минусы

Не лучшей идеей будет пробовать такие практики чувствительным людям. Кроме того, это не то, на что надо соглашаться под давлением своего партнера: некоторые практики могут быть неприятными и оставить после неприятные впечатления как о процессе, так и о человеке, с которым вы решились на такой шаг.

9. Настольная интимная игра

Разнообразьте игрушками не только сам процесс, но и прелюдию, ведь она не менее важна. Для разогрева можно использовать специальные фанты: они продаются в интим-бутиках в виде красочной настольной игры. Впрочем, создать такие фанты можно и самим, если подключить чуточку фантазии.

Плюсы

Настольная игра отлично подойдет в качестве разогрева и оригинальной прелюдии. Кстати, если какие-то задания кажутся неприемлемыми или неинтересными для вашей пары, вы всегда можете изменить правила в соответствии со своими интересами и пожеланиями.

Минусы

Если вы уже перепробовали половину ассортимента секс-шопа, вряд ли вас можно удивить банальной настольной игрой. Впрочем, и новичкам она подойдет не всегда: в таких играх встречаются задания, выполнить которые просто невозможно, а также же к которым требуется подготовка.

10. Кубики для интимных игр

Для новичков, которые только-только решили попробовать привнести в свою жизнь что-то новенькое, идеально подойдут игральные кубики для взрослых. Разбудите фантазию и воплотите в жизнь о то, о чем раньше, возможно, даже не задумывались.

Плюсы