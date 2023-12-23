БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 лучших секс-игрушек для пар(5)
Какие секс-игрушки купить семейной паре, чтобы интимная жизнь стала ярче, что из секс-гаджетов подойдет для начинающих, а что — для опытных, в проекте „Леди“.
В любом секс-шопе обнаружится большой ассортимент игрушек, придуманных специально для парного применения. Новичков это обескураживает: зачем нужны игрушки, если вы есть друг у друга и у вас ничего не болит? Однако секс-игрушки могут быть полезными и для прочных семейных пар без каких-либо проблем. Какие девайсы можно использовать вдвоем, — в нашем обзоре.
Когда и зачем паре нужны секс-игрушки
В этом вопросе пары разделились на два лагеря: одни используют в сексе буквально все, что не запрещено законом, другие не используют ничего.
Промежуточные варианты, конечно, существуют... Но они именно промежуточные: рано или поздно стабильные пары либо пойдут вразнос и перепробуют максимум из возможного, либо успокоятся на мысли, что и так хорошо, задвинут случайно купленные (а скорее всего, и вовсе кем-то подаренные) наручники в дальний угол комода и будут спокойно спать по ночам.
Кстати (и это известный факт), интерес ко всяким экспериментам и дополнительным девайсам свойственен именно стабильным парам. Когда люди прочно прикипели друг к другу, внезапное открытие „да ты извращенец!“ — скорее веселит, чем отпугивает. Рассказываем, какие секс-игрушки для семейной пары будут идеальным вариантом.
Обзор популярных секс-игрушек для двоих
Как не растеряться в секс-шопе во время выбора первой игрушки для экспериментов? Предлагаем самые удачные варианты, которые разнообразят интимную жизнь.
1. Вибраторы в виде подковки
Самые популярные секс-игрушки для пар — это, конечно, вибраторы в виде подковки. Один конец подковки вводится внутрь, второй пристраивается на клитор, и все это вибрирует. Вибратор миниатюрный, поэтому мужчине вход не перекрывает. По замыслу, один конец подковки дрожит на клиторе, а второй одновременно на точке G и на члене — и вот мы вибрируем. Синхронно.
Плюсы
Миниатюрный вибратор в форме подковки порадует вас широким диапазоном скорости вибрации: максимум удовольствия обеспечен. Кстати, порадует он вас не только в постели: благодаря возможности дистанционного управления он сделает некоторые моменты вашей жизни еще более пикантными. Универсальность использования сделает игрушку подходящей для первых сексуальных экспериментов.
Минусы
Перед игрой не забывайте проверить, заряжено ли устройство. Будет невероятно обидно, если игрушка перестанет работать в самый важный момент. К тому же не исключено, что подходящую анатомически игрушку получится найти не сразу: если во время секса девайс будет сбиваться набок и его нужно будет постоянно поправлять, это совсем не будет способствовать оргазму.
2. Вибратор на палец
Игрушка, доставляющая целую волну удовольствия, вовсе не обязательно должна быть огромной. Миниатюрный вибратор, который нужно надевать на палец, позволит сделать ласки мужчины еще более чувственными и яркими для девушки. Впрочем, если верить пользователям, этот малыш способен сделать приятно обеим половинкам, поэтому не зря входит в перечень лучших секс-игрушек для семейных пар.
Плюсы
Маленький вибратор, который надевается на палец, порадует вас не только в спальне. Его можно использовать для интимных игр в самых неожиданных местах, к примеру, в машине или в душе (игрушка водонепроницаема).
Минусы
В отличие от вибратора-подковки, режимы у такой игрушки в процессе переключить нельзя. Чаще всего для этого придется снять устройство с пальца и настроить его на другой лад. Кроме того, выбор режимов вибрации у него не настолько широк, поэтому тем, кто привык к интенсивному воздействию, будет скучновато.
3. Эрекционные кольца
Эрекционные кольца изобретались для того, чтобы препятствовать оттоку крови от полового члена и часами поддерживать в мужчине боевой дух. Возможно, кто-то их и использует по прямому назначению, но разве же он признается? Современные эрекционные кольца — это высокие технологии и роскошный дизайн.
Плюсы
Надетое эрекционное кольцо удлинит процесс, а также принесет незабываемые ощущения обоим партнерам. Кстати, вовсе не обязательно выбирать классическое кольцо: на выбор представлены варианты с вибрацией, рельефной структурой и даже кольцо-страпон, позволяющее девушке попробовать двойное проникновение.
Минусы
Несмотря на видимую простоту использования, такие кольца таят в себе немало подводных камней. Чтобы процесс прошел безопасно, правильно подберите размер кольца, не носите игрушку более 30 минут, а также не применяйте его если мужчина выпил или принял лекарство, разжижающее кровь. Да и в целом эта игрушка не для всех: некоторым ощущение сжатия, создаваемое устройством, может показаться неприятным.
4. Насадки на член
Это девайс для тех, кто не верит, что размер не имеет значения. А также для тех, кому иногда хочется чего-то чрезмерного. Надеть их так же легко, как презерватив. Кстати, некоторые модели имеют специальные отростки, предназначенные для стимуляции клитора. Просто машина для удовольствия!
Плюсы
Насадка с рельефным покрытием обеспечит девушке новые ощущения и дополнительную стимуляцию. Кстати, ухаживать за этой игрушкой очень просто. А еще она выполняет функцию презерватива, просто более плотного.
Минусы
Если мужчина не любит использовать презервативы, считая, что в них „не те ощущения“, то эта игрушка точно не для вас: чувствительность в ней будет еще больше снижена. Кстати, внимательнее с размером, ведь поиграть, используя слишком большую или, наоборот, слишком маленькую насадку вряд ли удастся.
5. Анальные пробки
Всегда мечтали попробовать анальный секс? Начните с малого — например, прикупите анальные секс-игрушки для пары. Подберите подходящий по размерам и материалу девайс, чтобы вам было максимально комфортно. Кстати, анальные пробки прекрасно подойдут для подготовки к первому анальному сексу или реализации фантазий о двойном проникновении.
Плюсы
Попробовать анальный секс гораздо чаще мечтают мужчины, тем не менее, и многие девушки получают от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Подготовиться к этой практике поможет анальная пробка. А при использовании ее во время вагинального секса можно почувствовать то самое усиление ощущений, доступное лишь при двойном проникновении.
Впрочем, подойдет это изделие и для опытных пользователей: выбор моделей и размеров довольно широк. И все не ограничивается лишь размерами и разными стопорами (кстати, последние для анальных игрушек обязательны): можно выбрать модель с вибрацией или украшением, например, стразами или хвостиком.
Минусы
Впрочем, выбирая вариант с украшением, помни, что такие девайсы быстро и легко теряют внешний вид: стразы имеют обыкновение выпадать при активном использовании, а хвостики, если на них попадет очищающее средство, будут выглядеть более блекло и перестанут быть такими пушистыми.
6. Мастурбаторы
Знаете, что самое интересное? Секс-игрушки, изначально предназначенные для одиночек, в парах находят применение гораздо чаще, чем специальные гаджеты для двоих. К таким игрушкам, в частности, относятся различные мастурбаторы. Редкий мужчина откажется от удовольствия, которое ему доставит девушка при помощи специальной игрушки.
Плюсы
Использование мастурбатора сделает прелюдию более затейливой и разнообразной. К тому же это устройство просто в использовании, но при этом порадует мужчину необычной стимуляцией благодаря внутреннему рельефу. Выглядит игрушка достаточно компактно.
Минусы
Не всем мужчинам нужна интенсивная стимуляция, которую подарит мастурбатор. Если ваш избранник обладает повышенной чувствительностью, такая игрушка нисколько его не порадует, а скорее наоборот — доставит лишь дискомфорт. Кстати, мастурбаторы нередко являются одноразовыми вещицами. И хотя на форумах можно найти немало советов, как использовать его неоднократно, пользоваться ими мы все же не рекомендуем.
7. Реалистичный фаллоимитатор
О сексе втроем — сразу с двумя мужчинами — мечтает немало девушек. Но редко пары решаются пустить в свою постель третьего. Альтернативным вариантом станет реалистичный фаллоимитатор: ощущения схожи, но при этом безопасно и никакой ревности.
Плюсы
Попробовать ощущения при МЖМ можно и без приглашения в свою постель третьего. Реалистичный фаллоимитатор поможет реализовать сексуальные фантазии, не вызвав при этом ревность мужчины. Из плюсов такой игрушки можно отметить ее водонепроницаемость, а также надежность: функциональность дилдо без батареек и дополнительных опций со временем не потеряется, поскольку ломаться там, в общем-то, нечему.
Минусы
Тем не менее отсутствие дополнительной стимуляции в виде вибрации для кого-то может стать ощутимым минусом. Также стоит быть внимательнее при выборе игрушки, чтобы она не разочаровала вас плохим качеством и неприятным запахом.
8. Фиксаторы
Добавить в свою постель элементы БДСМ втайне мечтают многие. Причем как мужчины иногда хотят подчиняться любимой женщине, как и девушки желают почувствовать власть своего партнера. Увлекательную игру в постели можно организовать с помощью различных атрибутов жесткого секса: наручников, плеток или специальных веревок для фиксации.
Плюсы
Добавлять в свои интимные игры элементы жесткого секса стоит только при взаимном желании. Однако вдруг в разговоре выяснится, что именно этого вы оба давно хотели? Попробуйте начать с малого: с мягких наручников или связывания: даже крохотная новинка добавит в ваши отношения больше страсти и эмоций. Также для начала идеально подойдет уже готовый набор секс-игрушек для пар.
Минусы
Не лучшей идеей будет пробовать такие практики чувствительным людям. Кроме того, это не то, на что надо соглашаться под давлением своего партнера: некоторые практики могут быть неприятными и оставить после неприятные впечатления как о процессе, так и о человеке, с которым вы решились на такой шаг.
9. Настольная интимная игра
Разнообразьте игрушками не только сам процесс, но и прелюдию, ведь она не менее важна. Для разогрева можно использовать специальные фанты: они продаются в интим-бутиках в виде красочной настольной игры. Впрочем, создать такие фанты можно и самим, если подключить чуточку фантазии.
Плюсы
Настольная игра отлично подойдет в качестве разогрева и оригинальной прелюдии. Кстати, если какие-то задания кажутся неприемлемыми или неинтересными для вашей пары, вы всегда можете изменить правила в соответствии со своими интересами и пожеланиями.
Минусы
Если вы уже перепробовали половину ассортимента секс-шопа, вряд ли вас можно удивить банальной настольной игрой. Впрочем, и новичкам она подойдет не всегда: в таких играх встречаются задания, выполнить которые просто невозможно, а также же к которым требуется подготовка.
10. Кубики для интимных игр
Для новичков, которые только-только решили попробовать привнести в свою жизнь что-то новенькое, идеально подойдут игральные кубики для взрослых. Разбудите фантазию и воплотите в жизнь о то, о чем раньше, возможно, даже не задумывались.
Плюсы
При выборе игральных кубиков уже могут разбежаться глаза: в секс-шопах можно найти самые разные варианты, предлагающие разные позы, действия, а также использование нестандартных вспомогательных предметов. В отличие от настольной игры, вам не потребуется тратить время на изучение правил, да и по размеру кубики гораздо более компактны — все это делает их идеальными для первых экспериментов. К тому же они не дорогие, так что, если не понравится, не жалко будет потраченных денег.
Минусы
Иногда добавить в постель разнообразия с этими кубиками можно, но, если ими увлечься, игра может быстро наскучить. Опытным же и вовсе будет скучновато: ведь многие позы и действия уже могут быть не раз перепробованы и без игры.
Отзывы сексолога о секс-игрушках для пар
На популярные вопросы о секс-игрушках ответила Тамара Мальцева, гинеколог, сексолог. Эксперт рассказала, по какому принципу следует выбирать игрушки, как их правильно использовать и о чем следует помнить, желая привнести в интимную жизнь что-то новенькое.
Есть ли советы по выбору секс-игрушек для пар: исходя из какого принципа стоит их выбирать?
Ключевой момент по выбору секс-игрушек для пар — чтобы паре было интересно применять эту игрушку вдвоем. Маст-хэвом, золотым стандартом для всех пар можно назвать такую игрушку, как вивайб, двойной вибратор, или его аналоги. Правда, двойной вибратор имеет все же преимущества перед аналогом.
Обычный фаллоимитатор или вибратор тоже можно применять вдвоем, но это больше моменты уже углубленного изучения ассортимента секс-шопов. Прежде всего, это вибраторы для пар, эрекционные кольца, наручники, пенка, которая создает эффект щекотания, или какие-то атрибуты БДСМ, если тематика вам нравится.
Из какого материала они должны быть сделаны секс-игрушки?
Прежде всего, это качественный медицинский силикон либо же металл. Это действительно важно: если применяется некачественный медицинский силикон или игрушки используются не по назначению, то в поры будут забиваться бактерии, что может спровоцировать воспалительные заболевания. Металл тоже отлично подходит, скажем, для анальных пробок.
Можно ли применять смазку при использовании секс-игрушек?
Практически всегда при использовании секс-игрушек стоит применять смазку. Девайс при трении и соприкосновении с телом может вызывать микротравматизацию, а если агрессивно воздействовать, то и травматизацию, видимую взгляду. Большинство игрушек совместимы со смазкой на водной основе.
При применении анальных игрушек рекомендовано использовать смазку на силиконовый основе. И так как медицинский силикон не совместим с силиконовыми смазками, то для анальных игр или пробок рекомендовано отдавать предпочтение металлу.
О чем нельзя забывать при использовании игрушек?
Существуют специальные средства для очистки секс-игрушек. Их важно использовать. Если мы применяем, например, обычное мыло, это будет ухудшать качество силикона, он будет становиться небезопасным. Также это сокращает срок действия игрушек.
Если игрушка вибрационная, важно обращать, какого рода идет вибрация. Качественную можно заметить, взяв игрушку в руку и потрогав плечо. Если вибрация передается дальше по телу – значит это хорошая качественная вибрация. При этом она должна быть достаточно бесшумной. Если вибрация идет только в руке, чаще всего она снижает чувствительность у женщин. Такие игрушки лучше не использовать.
Вопросы и ответы
Эту щекотливую тему не поднимешь во время светских бесед или диалога с друзьями. Отвечаем на вопросы о секс-игрушках, которые вы боялись задать.
Как использовать секс-игрушки в паре?
Заранее обсудить с партнером сценарий использования секс-игрушки: в процессе будет неприятно узнать, что ваши взгляды на это совершенно не совпадают. Даже если партнер согласился попробовать гаджет, это не означает, что он автоматически согласен на все практики.
Не забывайте о безопасности: презерватив нужно менять при каждом переходе от одной зоны к другой. Не соблюдая это правило, вы рискуете столкнуться с дискомфортом в интимной зоне, который будет беспокоить вас несколько дней. Причина — в разной микрофлоре, которую легко перенести, например, из анального прохода во влагалище.
Используя гаджеты, вы не должны испытывать боли или неприятных ощущений. Чтобы избежать их, используйте лубрикант: он станет вам хорошим помощником, особенно при первых экспериментах в постели.
Какие существуют необычные секс-игрушки для пар?
Не только фаллоимитаторы и реалистичные вибраторы: секс-игрушки для семейных пар довольно разнообразны. Одних только вибраторов великое множество. Рекомендуем обратить внимание на те экземпляры, которые раздваиваются в виде рогатки: у таких универсальных устройств множество вариантов применения, и вы точно найдете тот, который понравится и вам, и мужчине.
Любите экстрим? Купите мини-вибратор, который легко поместить в трусики, а пульт управления дайте партнеру. Конечно, на большом расстоянии так побаловаться не получится, но, к примеру, отдых в ресторане может стать намного более пикантным.
Безопасно ли пользоваться секс-игрушками?
При правильном использовании секс-гаджеты для пар принесут только удовольствие и пользу для здоровья. Самое главное — соблюдать правила гигиены при их применении.
Сразу после секса промойте игрушки теплой водой с мягким моющим средством. Выбирайте мыло без красителей и едких отдушек с нейтральным pH. При мытье будьте осторожны с игрушками, которые работают на батарейках: их нельзя погружать в воду или подвергать воздействию чрезмерного количества моющих средств. Лучше всего протирать их салфетками, смоченными в мыльном растворе, а затем слегка ополаскивать водой. Для очистки любовных гаджетов можно также применять специальное средство, которое легко купить в любом секс-шопе.
Чтобы минимизировать риск для здоровья, покупайте секс-игрушки для супругов только в проверенных магазинах — так меньше вероятность купить девайс из токсичных материалов без соответствующих сертификатов. Выбирайте устройства плавных округлых форм, чтобы не травмировать слизистую во время игр с партнером.