11 типов женщин, с которыми мужчины не хотят секса
„Шантажистка“, „партизанка“ и другие: Wday приводит список дам, которые отпугивают своих партнеров.
Часто женщины совершают элементарные ошибки в постели с мужчиной, за которые потом приходится расплачиваться одиночеством. Чтобы такого финала не произошло, сексолог расскажет, почему мужчина может отказываться от близости с вами.
Шантажистка
„Если не купишь мне шубу, никакого тебе секса!“ Знакомо? Надеемся, ты слышала это в качестве байки от кого-то из подруг. Секс не должен становиться объектом торговли никогда. Секс — это обоюдное наслаждение, а не товар. И если ты им торгуешь, то возникает вопрос: получается, для тебя это не так? Ты не получаешь удовольствия конкретно с этим мужчиной или от секса вообще? В любом случае, как только постель становится местом торга, интимная связь с этой женщиной для мужчины перестает быть желанной. Почему? Потому что мужчины тоже люди. И им неинтересно заниматься любовью с тем, кто этого на самом деле не хочет, а просто обменивает секс на блага. Мы здесь, конечно, не рассматриваем отдельные исключительные случаи (и надеемся, что в твоей жизни таких случаев тоже не будет).
Праведница
Свет выключается, соитие только под одеялом, не снимая ночной рубашки. Это все казалось бы шуткой („Нет, серьезно? Такое еще бывает?“), если бы не было правдой. Опять же, во время секса с такой девушкой у мужчины возникает ощущение, что этот самый секс нужен только ему одному. А любой нормальный человек испытывает желание не только получать удовольствие от секса, но и доставлять его партнеру. В противном случае огромная составляющая эмоционального удовольствия от секса просто исчезает.
Однообразная
Какой в твоем представлении идеальный любовник? Наверняка это мужчина, который в постели не только нежен и ласков, но и весьма умел и затейлив, он владеет разными сексуальными техниками и старается разнообразить секс. Так вот это правило верно и по отношению к мужчинам — секс с девушкой, которая не хочет и не пытается его разнообразить, постепенно сводится к фрикциям без прелюдии и перестает быть интересным и желанным.
Любительница парфюма
Все мужчины любят естественный запах женщины. Твои естественные феромоны — один из самых сильных афродизиаков, именно они формируют изначальное сексуальное влечение к партнеру. И поэтому не стоит их яростно маскировать сильными духами и пахучими кремами — вас просто перестанут чувствовать. Но в то же время сильный запах пота и грязи способен оттолкнуть от вас кого угодно. Что говорить о запахе в интимной зоне! Многие женщины любят, когда им делают куннилингус, но неприятный запах оттуда может стать причиной отказа партнера.
Партизанка
„Дорогая, тебе нравится вот так? А вот так?“ Смущенно молчит. В постели не издает ни звука. Совершенно непонятно, нравится ей или она упала в обморок. Опять же, или секс к обоюдному удовольствию (и вы оба над этим работаете), или лучше им не заниматься. А для того, чтобы всем было хорошо, важно давать обратную связь — в процессе секса показывать партнеру невербально, а до и после — говорить и подсказывать.
Много говорит
Sex-talk — это отдельный навык, как бы просто не казалось что-то произносить во время секса. Неуместные разговоры, как, например, о том, что приготовить на ужин и так далее, лучше оставить на потом.
Мисс „все болит, ничего не помогает“
Ваш секс переносится на потом по разным обстоятельствам, возникающим, однако, регулярно. Если ты не хочешь секса с этим партнером или же он делает некомфортные тебе вещи, лучше набраться смелости и поговорить напрямую — мягко, но достаточно конкретно. Всю жизнь ссылаться на головную боль все равно не выйдет.
Постоянно живет прошлым
„А вот Вася мог меня довести по 5 раз за ночь!“ Пресловутый бывший в глазах твоего нынешнего уже выглядит Казановой и Дон Жуаном в одном флаконе? Зря. Учить мужчину доставлять тебе удовольствие, конечно, надо, но только не на примере своего бывшего. А то может сложиться ощущение, что в постели вас не двое, а трое.
Слишком честная
„Тебе понравилось?“ — „Ну, норм“. Даже самый патриархально настроенный мужчина хочет чувствовать, что доставляет удовольствие своей женщине. Если же женщина мямлит что-то вялое, типа ну да, ок, или же возмущенно заявляет, типа, а что так мало, то мужчине хочется бежать. Ключ к хорошему сексу, опять же, тот самый sex-talk. И чтобы его провести правильно, нужно сначала похвалить, а потом дать совет, что можно было бы сделать лучше. Например: „Было о-очень хорошо… А еще мне бы так хотелось, чтобы ты… И тогда это было бы просто космически“.
Играет не по правилам
Быть доминатрикс — это целая наука. И не такая простая, как тебе кажется. Но основное правило доминирования — чтобы нижний был на это согласен. Когда же один из партнеров начинает командовать, что и как, то велика вероятность, что пыл второго просто пропадет.
Ноль эмпатии
Если дело касается секса, женщины часто впадают в крайности: или забивают на свое удовольствие, стараясь угодить парню, или ждут, что он сделает все сам и еще и скажет „спасибо“. Не прислушиваясь к желаниям партнера, но прекрасно помня свои „хотелки“, такая девушка будет предлагать сами по себе неплохие сексуальные эксперименты — но только „не в кассу“.
Например, захочет „секс-марафон“ ночь напролет, когда он будет вымотан после тяжелой работы, или наоборот, закроется в своем мире и будет играть в недотрогу, не видя, что он очень активно настроен.