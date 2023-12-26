11 типов женщин, с которыми мужчины не хотят секса

Все мужчины любят естественный запах женщины. Твои естественные феромоны — один из самых сильных афродизиаков, именно они формируют изначальное сексуальное влечение к партнеру. И поэтому не стоит их яростно маскировать сильными духами и пахучими кремами — вас просто перестанут чувствовать. Но в то же время сильный запах пота и грязи способен оттолкнуть от вас кого угодно. Что говорить о запахе в интимной зоне! Многие женщины любят, когда им делают куннилингус, но неприятный запах оттуда может стать причиной отказа партнера.

Какой в твоем представлении идеальный любовник? Наверняка это мужчина, который в постели не только нежен и ласков, но и весьма умел и затейлив, он владеет разными сексуальными техниками и старается разнообразить секс. Так вот это правило верно и по отношению к мужчинам — секс с девушкой, которая не хочет и не пытается его разнообразить, постепенно сводится к фрикциям без прелюдии и перестает быть интересным и желанным.

Свет выключается, соитие только под одеялом, не снимая ночной рубашки. Это все казалось бы шуткой („Нет, серьезно? Такое еще бывает?“), если бы не было правдой. Опять же, во время секса с такой девушкой у мужчины возникает ощущение, что этот самый секс нужен только ему одному. А любой нормальный человек испытывает желание не только получать удовольствие от секса, но и доставлять его партнеру. В противном случае огромная составляющая эмоционального удовольствия от секса просто исчезает.

„Если не купишь мне шубу, никакого тебе секса!“ Знакомо? Надеемся, ты слышала это в качестве байки от кого-то из подруг. Секс не должен становиться объектом торговли никогда. Секс — это обоюдное наслаждение, а не товар. И если ты им торгуешь, то возникает вопрос: получается, для тебя это не так? Ты не получаешь удовольствия конкретно с этим мужчиной или от секса вообще? В любом случае, как только постель становится местом торга, интимная связь с этой женщиной для мужчины перестает быть желанной. Почему? Потому что мужчины тоже люди. И им неинтересно заниматься любовью с тем, кто этого на самом деле не хочет, а просто обменивает секс на блага. Мы здесь, конечно, не рассматриваем отдельные исключительные случаи (и надеемся, что в твоей жизни таких случаев тоже не будет).

Часто женщины совершают элементарные ошибки в постели с мужчиной, за которые потом приходится расплачиваться одиночеством. Чтобы такого финала не произошло, сексолог расскажет, почему мужчина может отказываться от близости с вами.

Партизанка

„Дорогая, тебе нравится вот так? А вот так?“ Смущенно молчит. В постели не издает ни звука. Совершенно непонятно, нравится ей или она упала в обморок. Опять же, или секс к обоюдному удовольствию (и вы оба над этим работаете), или лучше им не заниматься. А для того, чтобы всем было хорошо, важно давать обратную связь — в процессе секса показывать партнеру невербально, а до и после — говорить и подсказывать.

Много говорит

Sex-talk — это отдельный навык, как бы просто не казалось что-то произносить во время секса. Неуместные разговоры, как, например, о том, что приготовить на ужин и так далее, лучше оставить на потом.

Мисс „все болит, ничего не помогает“

Ваш секс переносится на потом по разным обстоятельствам, возникающим, однако, регулярно. Если ты не хочешь секса с этим партнером или же он делает некомфортные тебе вещи, лучше набраться смелости и поговорить напрямую — мягко, но достаточно конкретно. Всю жизнь ссылаться на головную боль все равно не выйдет.

Постоянно живет прошлым

„А вот Вася мог меня довести по 5 раз за ночь!“ Пресловутый бывший в глазах твоего нынешнего уже выглядит Казановой и Дон Жуаном в одном флаконе? Зря. Учить мужчину доставлять тебе удовольствие, конечно, надо, но только не на примере своего бывшего. А то может сложиться ощущение, что в постели вас не двое, а трое.

Слишком честная

„Тебе понравилось?“ — „Ну, норм“. Даже самый патриархально настроенный мужчина хочет чувствовать, что доставляет удовольствие своей женщине. Если же женщина мямлит что-то вялое, типа ну да, ок, или же возмущенно заявляет, типа, а что так мало, то мужчине хочется бежать. Ключ к хорошему сексу, опять же, тот самый sex-talk. И чтобы его провести правильно, нужно сначала похвалить, а потом дать совет, что можно было бы сделать лучше. Например: „Было о-очень хорошо… А еще мне бы так хотелось, чтобы ты… И тогда это было бы просто космически“.

Играет не по правилам

Быть доминатрикс — это целая наука. И не такая простая, как тебе кажется. Но основное правило доминирования — чтобы нижний был на это согласен. Когда же один из партнеров начинает командовать, что и как, то велика вероятность, что пыл второго просто пропадет.

Ноль эмпатии

Если дело касается секса, женщины часто впадают в крайности: или забивают на свое удовольствие, стараясь угодить парню, или ждут, что он сделает все сам и еще и скажет „спасибо“. Не прислушиваясь к желаниям партнера, но прекрасно помня свои „хотелки“, такая девушка будет предлагать сами по себе неплохие сексуальные эксперименты — но только „не в кассу“.

Например, захочет „секс-марафон“ ночь напролет, когда он будет вымотан после тяжелой работы, или наоборот, закроется в своем мире и будет играть в недотрогу, не видя, что он очень активно настроен.