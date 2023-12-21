Что будет с организмом, если год не заниматься сексом(7)
„Я где-то читала, если не заниматься сексом год, можно снова стать девственницей“. — „Очень опытной девственницей“. Помните этот разговор между двумя героинями сериала „Секс в большом городе?“ Чувства юмора актрисам не занимать. В действительности дело обстоит гораздо серьезнее, пишет Wday.
Существует целых ряд неприятных последствий долгого воздержания, которые мы сейчас перечислим.
Проблемы с эрекцией
Долгое воздержание опасно в первую очередь для мужчин. Из-за отсутствия половой жизни развивается риск эректильной дисфункции. Другими словами, организм привык сдерживаться, и возбуждение просто не наступает. Так что преждевременное семяизвержение после долгого перерыва — это малая из бед.
Снижается самооценка
На отсутствие секса реагирует мозг, он воспринимает дефицит близости как сигнал того, что человек перестал быть привлекательным для других. Снижается самооценка, и человек медленно скатывается в депрессию. Врачи утверждают, что сперма — это природный антидепрессант, она способствует улучшению настроения у сильного пола.
Причем этот факт натолкнул ученых на мысли, что использование презервативов и прерванный половой акт становятся причиной частых конфликтов между партнерами. Конечно, презервативы — это лучший контрацептив, но если у вас есть постоянный половой партнер, то лучше выбрать другие способы предохранения от нежелательной беременности.
Возрастает риск развития рака простаты
Урологическая ассоциация США провела исследование, и оказалось, что мужчины, которые переживали дефицит секса, чаще болели простатитом и входили в зону риска развития рака предстательной железы.
Нарушение сна и изменение сновидений
Даже психологи против длительного воздержания. Они считают, что отсутствие секса год и более вызывает отчуждение между партнерами, снижение либидо, а также нарушение режима сна, и изменяет содержание ваших снов. Люди, которые долго не занимаются сексом, испытывают возбуждение во сне, они видят эротические сны. При этом человек начинает путать реальность и сновидение и может начать получать удовольствие во сне, а это чревато тем, что в обычной жизни он полностью откажется от любовных утех.
Отказ от секса сокращает жизнь!
Оказывается, чем реже вы занимаетесь любовью, тем короче становится ваша жизнь! Снижение сексуальной активности приводит к увеличению аминокислоты под названием гомоцестеин. Она повреждает стенки сосудов и развиваются атеросклеротические бляшки. Это мешает нормальному движению эритроцитов, возникает тромбоз, а дальше — инфаркт или инсульт.