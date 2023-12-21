Что будет с организмом, если год не заниматься сексом

Существует целых ряд неприятных последствий долгого воздержания, которые мы сейчас перечислим.

Проблемы с эрекцией

Долгое воздержание опасно в первую очередь для мужчин. Из-за отсутствия половой жизни развивается риск эректильной дисфункции. Другими словами, организм привык сдерживаться, и возбуждение просто не наступает. Так что преждевременное семяизвержение после долгого перерыва — это малая из бед.

Снижается самооценка

На отсутствие секса реагирует мозг, он воспринимает дефицит близости как сигнал того, что человек перестал быть привлекательным для других. Снижается самооценка, и человек медленно скатывается в депрессию. Врачи утверждают, что сперма — это природный антидепрессант, она способствует улучшению настроения у сильного пола.

Причем этот факт натолкнул ученых на мысли, что использование презервативов и прерванный половой акт становятся причиной частых конфликтов между партнерами. Конечно, презервативы — это лучший контрацептив, но если у вас есть постоянный половой партнер, то лучше выбрать другие способы предохранения от нежелательной беременности.

Возрастает риск развития рака простаты

Урологическая ассоциация США провела исследование, и оказалось, что мужчины, которые переживали дефицит секса, чаще болели простатитом и входили в зону риска развития рака предстательной железы.

Нарушение сна и изменение сновидений

Даже психологи против длительного воздержания. Они считают, что отсутствие секса год и более вызывает отчуждение между партнерами, снижение либидо, а также нарушение режима сна, и изменяет содержание ваших снов. Люди, которые долго не занимаются сексом, испытывают возбуждение во сне, они видят эротические сны. При этом человек начинает путать реальность и сновидение и может начать получать удовольствие во сне, а это чревато тем, что в обычной жизни он полностью откажется от любовных утех.

Отказ от секса сокращает жизнь!