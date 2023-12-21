Молоко, креветки и другие неожиданные продукты, которые повышают холестерин

Womanhit поговорил с нутрициологом-диетологом Антониной Музыченко, которая рассказала, с какими продуктами стоит быть осторожнее, если вы не хотите повысить холестерин.

О чем стоит помнить при составлении меню

Как говорит наш эксперт, условно все продукты можно разделить на 3 макронутриента: белки, жиры и углеводы. У каждого есть конечный продукт распада, который также используется организмом для решения разных задач.

70% холестерина вырабатывается печенью, и 30% поступает в организм из продуктов питания, преимущественно из жиров и продуктов животного происхождения. Это очень важный для здоровья элемент, но если его содержание повышено, он мешает правильной работе организма.

Молоко и молочные продукты

Натуральные молоко и молочные продукты обладают достаточно высокой жирностью на 100 граммов — от 3,2 до 5,5%. При этом употребляются они часто в количестве 200—250 граммов. Антонина: „Отсюда мы получаем избыточное количество жира, поступающего из них. Также эти продукты обладают высоким инсулиновым индексом, что в свою очередь также повышает холестерин“.

Кокос и кокосовое молоко

Несмотря на то, что эти продукты часто считаются здоровыми и любимыми у людей, ведущих активный образ жизни, они также обладают высокой жирностью. „Употреблять их следует в ограниченном количестве, до 100 граммов/мл в день“, — говорит нутрициолог. Старайтесь ограничить употребление до нескольких раз в пару недель.

Креветки

Любимые многими креветки не так безопасны, как мы привыкли думать. Холестерина в них действительно много — на 100 граммов продукта около 150 мг. Антонина Музыченко: „Если накануне биохимических анализов крови съесть достаточно большое количество креветок (от 500 грамм и больше), то можно увидеть резкое повышение холестерина“. Будьте очень внимательны и не увлекайтесь данным продуктом.