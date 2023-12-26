Красота и здоровье
26.12.2023, 08:49

Эти продукты могут усугубить стресс: мнение эксперта

 
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ФОТО: KatMoys | Shutterstock

Исследователи обнаружили, что жирная пища может замедлить восстановление организма после стресса. Результатами научных изысканий доктор Розалинд Бэйнхэм из Бирмингемского университета поделилась с изданием Daily Mail, передает Super.

По словам эксперта, употребление продуктов с высоким содержанием жиров при стрессе может снизить насыщение мозга кислородом и привести к ухудшению состояния сосудов у взрослых.

„Известно, что эластичность кровеносных сосудов снижается после умственного стресса. Мы обнаружили, что употребление жирной пищи при умственном стрессе снижает функцию сосудов на 1,74%. Предыдущие исследования показали, что снижение функции сосудов на 1% приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13%“, - поведала Бэйнхэм.

Эксперимент провели на группе здоровых молодых людей. Для имитации повседневного стресса участников попросили считать в уме демонстрируемые объекты, скорость сменяемости которых увеличивали в течение восьми минут. При этом исследователи предупреждали, если ответ неверный.

После двух круассанов с маслом результаты становились заметно хуже. Команда ученых пришла к выводу, что потребление жиров негативно влияло на настроение как во время, так и после стресса.

„Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные вещи: повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды, и увеличивается приток крови к мозгу“, — объясняет доктор Бэйнхэм.

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