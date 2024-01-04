Правда ли, что ношение бюстгальтера приводит к обвисанию груди? Вот что думают эксперты
Пока сторонницы ношения бюстгальтера уверяют, что белье поддерживает их грудь в хорошей форме, противники уверены: с поддержкой грудь обвиснет быстро и неминуемо. Кто прав, постаралась ответить доктор Лаки Сехон, сертифицированный акушер-гинеколог и репродуктивный эндокринолог, в интервью изданию Well Plus Good. По словам эксперта, утверждение, что без бюстгальтера грудь потеряет форму, не более чем миф
По словам эксперта, утверждение, что без бюстгальтера грудь потеряет форму, не более чем миф, передает Super.
Напротив, женщины, которые не носили бюстгальтер некоторое время, сообщают, что их грудь стала более упругой. И это не только случаи из практики врача, но и целый тренд в Тиктоке, когда девушки делятся впечатлениями об отказе от бюстгальтера. Доктор Сехон предусмотрительно предупреждает: первое время может болеть спина, особенно если грудь большая. Организму нужно время, чтобы нарастить силу мышц груди и спины, чтобы бюст держался без белья.
Более того, 15-летнее исследование, проведенное доктором Жаном-Дени Руйоном из Университета Безансона, показало, что бюстгальтеры приносят больше вреда, чем пользы. Руйон изучил изменения в груди сотен женщин за многие годы. С медицинской точки зрения физиологически, анатомически грудь не выигрывает от отсутствия силы тяжести. Напротив, если носить бюстгальтер, она сильнее обвисает, уверяет специалист. Правда, нашлись среди ученого сообщества и критики этого исследования, утверждающие, что оно не учитывает кормящих мам.
И все же доктор Лаки Сехон не сомневается, что отказ от бюстгальтера может улучшить кровообращение и сделать кожу на груди более здоровой. „Это связано с тем, что ношение бюстгальтера может препятствовать притоку крови к мышцам спины и грудной стенки. Кроме того, бюстгальтеры задерживают пот, грязь и влагу на груди, что может привести к закупорке пор, раздражению и появлению пятен, особенно после тренировки“, — объясняет специалист.
Увы, не все так однозначно. Ученые выяснили, что женская грудь начинает обвисать в период с 30 до 40 лет, и в это время бюстгальтер может быть полезен для сохранения прежней формы. В общем, все индивидуально, но, пока мышцы справляются без помощи, есть смысл не злоупотреблять бюстгальтерами.