„Планируйте заранее, заботьтесь о себе“. Эстонский блогер Ханна Мартинсон советует, как провести праздники без стресса

По данным рождественского опроса, инициированного IKEA, жителей Эстонии в преддверии праздников беспокоят разные вещи: 38% говорят, что не находят в этот период достаточно времени для себя, некоторых беспокоят предстоящие расходы (34%), а некоторым не хватает идей для подарков (37%). Более трети жителей Эстонии также испытывают напряжение при подготовке и праздновании Рождества.

Иногда напряжение возникает из-за ситуаций, находящихся вне нашего контроля. Ханна Мартинсон усвоила важный урок: когда наступает напряженное время, нужно его планировать. „Вы — самое важное, потому что, если вы перегружены работой или находитесь в стрессе, вы не сможете быть рядом с другими. Всегда важно замечать, когда близкие нуждаются в большей заботе и им следует больше сосредоточиться на себе и привлечь к этому внимание“, - сказала она.

Составление планов может помочь уменьшить стресс

Для Ханны Мартинсон ноябрь и декабрь — самое загруженное время года. „Есть много дней рождения, которые нужно отпраздновать, в том числе и мой. Кроме того, идут и другие мероприятия, и к сожалению, участвовать в каждом становится невозможно. Иногда сложно найти время для себя, но это очень важно“, — сказала Мартинсон. Поэтому она старается планировать всю деятельность заранее

„Например, я давно хотела сходить на массаж. Вероятно, у меня была бы такая возможность, но все остальное просто отнимает у меня время. Я знаю, что если бы я записалась на прием, я могла бы расслабиться на час и отключиться от суеты, которая приходит с концом года. Но часто мне даже не удается записаться на прием. Вот, наверное, маленькая хитрость, как найти время для себя - просто запишитесь на массаж, и тогда не избежать удовольствия“, - рассказала женщина.