„Планируйте заранее, заботьтесь о себе“. Эстонский блогер Ханна Мартинсон советует, как провести праздники без стресса
Рождество часто называют самым красивым праздником в году, но, согласно исследованию IKEA*, подготовка к праздничному сезону также может представлять собой проблему. Каждый четвертый житель Эстонии признается, что настолько устает за это время, что хочет, чтобы все скорее закончилось. Певица и артистка Ханна Мартинсон также столкнулась с проблемами в преддверии праздничного сезона, но все же нашла способ спокойно насладиться Рождеством и его ожиданием.
По данным рождественского опроса, инициированного IKEA, жителей Эстонии в преддверии праздников беспокоят разные вещи: 38% говорят, что не находят в этот период достаточно времени для себя, некоторых беспокоят предстоящие расходы (34%), а некоторым не хватает идей для подарков (37%). Более трети жителей Эстонии также испытывают напряжение при подготовке и праздновании Рождества.
Иногда напряжение возникает из-за ситуаций, находящихся вне нашего контроля. Ханна Мартинсон усвоила важный урок: когда наступает напряженное время, нужно его планировать. „Вы — самое важное, потому что, если вы перегружены работой или находитесь в стрессе, вы не сможете быть рядом с другими. Всегда важно замечать, когда близкие нуждаются в большей заботе и им следует больше сосредоточиться на себе и привлечь к этому внимание“, - сказала она.
Составление планов может помочь уменьшить стресс
Для Ханны Мартинсон ноябрь и декабрь — самое загруженное время года. „Есть много дней рождения, которые нужно отпраздновать, в том числе и мой. Кроме того, идут и другие мероприятия, и к сожалению, участвовать в каждом становится невозможно. Иногда сложно найти время для себя, но это очень важно“, — сказала Мартинсон. Поэтому она старается планировать всю деятельность заранее
„Например, я давно хотела сходить на массаж. Вероятно, у меня была бы такая возможность, но все остальное просто отнимает у меня время. Я знаю, что если бы я записалась на прием, я могла бы расслабиться на час и отключиться от суеты, которая приходит с концом года. Но часто мне даже не удается записаться на прием. Вот, наверное, маленькая хитрость, как найти время для себя - просто запишитесь на массаж, и тогда не избежать удовольствия“, - рассказала женщина.
Она также подчеркивает, что Рождество может быть совсем другим, когда в нем участвуют дети. „Совершенно понятно, что на Рождество мы дарим детям подарки, и большую часть времени они довольно громко высказывают свои пожелания, поэтому найти им подарок не очень сложно. Однако если вам нужны подарки для всех членов вашей семьи, это гораздо более сложная задача. И вот здесь часто начинается пресловутый рождественский стресс – как подарить каждому то, что делает его счастливым и в чем он действительно нуждается? Чтобы избежать предновогоднего стресса, мы со взрослыми уже несколько лет вместо подарков что-то делаем вместе, например, ездим в спа или на природу. Мы осознанно тратим это время, делаем вместе что-то приятное, и это наш подарок друг другу. В последние годы мы иногда дарим подарки взрослым в виде лотерейных наборов — уже сейчас намного облегчается жизнь, если вручая подарок, вы фокусируетесь на одном человеке. Кроме того, мы также договорились об определенном бюджете, в который должен вписаться подарок, и поэтому дарим друг другу что-то символическое и изобретательное“, - сказала Мартинсон.
По данным исследования IKEA, 12% жителей Эстонии подарили или получили неприятный подарок. Мартинсон также поделилась своим опытом получения нежеланного подарка. „Я училась в седьмом-восьмом классе, когда мы еще дарили подарки всем членам семьи, и никто не ожидал, что я буду дарить подарки другим, когда я была маленькой, но я все равно хотела это сделать, потому что мне казалось странным получать подарки и не дарить другим. Но это не значит, что я знала, что подарить. Поэтому я подарила одной из своих сестер подарок, которым очень гордилась. Примерно через год я обнаружила, что она им даже не пользовалась. Следовательно, она не хотела такого подарка, чему я была так шокирована - я была маленькой, копила на подарок, и он ей не понравился. Для меня это была своего рода проверка реальности. Сейчас я, конечно, смеюсь над этим и знаю, что с подарками этого делать точно не стоит. Если нет хороших идей, то однозначно нет смысла покупать вещи только ради того, чтобы их раздарить“, - поделилась она.
Разделение ролей помогает предотвратить ссоры
Ожидание Ханны Мартинсон на Рождество – провести время со своей семьей. „Наша традиция — проводить вместе на Рождество хотя бы несколько дней, а то и больше. Рождественский ужин мы всегда проводим вместе, поэтому еда – важный фактор в нашей семье. Во время Рождества я стараюсь проводить меньше времени в телефоне и больше быть в настоящем моменте. Так что всем рекомендую – старайтесь быть в моменте со своими близкими. Рождественские фото всегда можно будет загрузить позже, необязательно заниматься этим на празднике“, - подчеркнула он.
Более четверти опрошенных IKEA заявили, что несут ответственность за все обязанности, связанные с Рождеством: уборку, приготовление пищи, украшение дома и вручение подарков. Ханна Мартинсон нашла способ разделить роли в семье и объясняет, как это помогает избежать разногласий.
„Мы поняли, что одна вещь, которая создает для нас напряженные ситуации, — это когда на кухне несколько поваров. Каждый человек готовит еду немного по-своему, и потом один склонен учить другого. Поэтому мы разделились, кто готовит обед, кто готовит рождественский ужин, десерт и т. д. Мы разделяем роли таким образом, что у каждого есть доля ответственности, и это также предотвращает споры“, — сказала Мартинсон.
Зимой и Рождеством она проводит много времени со своей семьей на Сааремаа. „Что касается рождественских украшений, наш сельский дом на Сааремаа украшен к Рождеству гораздо лучше, чем мой собственный дом в Таллинне. Однако в Рождество я всегда привношу в свой дом рождественскую атмосферу — ем из рождественской тарелки, пью кофе или чай из больших рождественских кружек, зажигаю свечи, украшаю рождественскими гирляндами. Это те мелочи, которые мне нравится использовать, чтобы привнести дух праздника в мою душу и дом“, — сказала Мартинсон.
Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, рассказывает, что в самое темное время можно мгновенно создать уют с помощью мягких, теплых рождественских огней. „Самыми энергоэффективными являются светодиодные цепи и лампочки. Светодиодные лампы служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. В светодиодных гирляндах также используются перезаряжаемые батареи и встроенный таймер, который включает свет каждый день в одно и то же время и поддерживает его включенным в течение 6 часов“, — сказал Кастро.
При украшении дома Кастро рекомендует черпать вдохновение из своей личности и личности своей семьи. „Пусть ваше творчество сияет. Объедините некоторые старые фавориты с новыми украшениями для праздничного стола и праздничными украшениями, чтобы создать стиль, который понравится вашей семье. Просмотрите, какие украшения у вас уже есть и какие новые акценты могут подойти“, — сказал дизайнер интерьера IKEA.
*Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательской компанией Norstat по поручению IKEA. В мероприятии приняли участие более 500 жителей Эстонии.