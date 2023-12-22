Осторожно! Крайне заразное и опасное для жизни детей заболевание снова начало распространяться

Данные, собранные Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) по состоянию на конец ноября 2023 года, показывают, что в Англии и Уэльсе зарегистрирован 1141 случай заболевания коклюшем (из них 716 подтверждены лабораторно) по сравнению с 450 случаями за тот же период в 2022 году и 454 случаями в 2021 году. То есть, рост заболеваемости составил примерно на 250%.