Красота и здоровье
22.12.2023, 08:20

Осторожно! Крайне заразное и опасное для жизни детей заболевание снова начало распространяться

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Коклюш - это бактериальная инфекция легких и дыхательных путей, которая очень заразна и представляет наибольшую опасность для маленьких детей.
Коклюш - это бактериальная инфекция легких и дыхательных путей, которая очень заразна и представляет наибольшую опасность для маленьких детей.
ФОТО: Ola List | Shutterstock

За последние месяцы в Великобритании в три раза увеличилось число случаев заболевания коклюшем, который называют „100-дневным кашлем“. Это очень заразное заболевание, которое особенно опасно для маленьких детей и младенцев. Какова же ситуация с коклюшем в Эстонии?

Данные, собранные Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) по состоянию на конец ноября 2023 года, показывают, что в Англии и Уэльсе зарегистрирован 1141 случай заболевания коклюшем (из них 716 подтверждены лабораторно) по сравнению с 450 случаями за тот же период в 2022 году и 454 случаями в 2021 году. То есть, рост заболеваемости составил примерно на 250%.

Коклюш - это бактериальная инфекция легких и дыхательных путей, которая очень заразна и представляет наибольшую опасность для маленьких детей.

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