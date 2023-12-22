22.12.2023, 08:20
Осторожно! Крайне заразное и опасное для жизни детей заболевание снова начало распространяться(3)
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За последние месяцы в Великобритании в три раза увеличилось число случаев заболевания коклюшем, который называют „100-дневным кашлем“. Это очень заразное заболевание, которое особенно опасно для маленьких детей и младенцев. Какова же ситуация с коклюшем в Эстонии?
Данные, собранные Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) по состоянию на конец ноября 2023 года, показывают, что в Англии и Уэльсе зарегистрирован 1141 случай заболевания коклюшем (из них 716 подтверждены лабораторно) по сравнению с 450 случаями за тот же период в 2022 году и 454 случаями в 2021 году. То есть, рост заболеваемости составил примерно на 250%.