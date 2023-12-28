15 пунктов „треугольной шкалы любви“: определите качество ваших отношений с помощью простого теста

Речь идет о близости, заинтересованности и страсти.

Под близостью подразумевается то, насколько вы открыты друг перед другом, насколько откровенно можете общаться, в какой степени ощущаете эмоциональную связь друг с другом.

Заинтересованность означает степень серьезности ваших намерений на поддержание отношений: насколько вы в них вовлечены и готовы прилагать усилия, чтобы они продолжались.

Страсть предполагает чувства восхищения, возбуждения, сексуального желания, которые вы вызываете друг в друге.

Автор „треугольной“ теории любви, Роберт Стернберг, психолог из Корнеллского университета (США), еще в 1997 году разработал анкету из 45 пунктов, позволяющих оценить качество отношений по всем трем критериям. „Треугольная шкала любви“ была успешно протестирована в 25 странах мира на 19 языках.

Однако в итоге Стернберг пришел к выводу, что пунктов в анкете слишком много, что затрудняет ее практическое применение. Ученый и большая команда его коллег со всего мира, новая статья которых принята к публикации в журнале Archives of Sexual Behavior, разработали сокращенную версию „шкалы любви“, содержащую всего 15 ключевых пунктов, и испытали ее на более чем 60 тысячах жителей разных стран мира.

Принять участие в этих испытаниях можете и вы. Оцените по шкале от 1 (совсем нет) до 5 (чрезвычайно да), в какой мере вы согласны со следующими утверждениями, и определите индивидуальную „форму“ треугольника своей любви:

Близость

У нас с партнером теплые отношения. Я получаю от него заметную эмоциональную поддержку. Я очень ценю присутствие партнера в моей жизни. У нас с ним комфортные отношения. Я чувствую, что он по-настоящему меня понимает.

Заинтересованность

Я уверен в стабильности моих отношений с партнером. Моя заинтересованность в партнере кажется мне серьезной. Я совершенно точно люблю своего партнера. Наши отношения представляются мне постоянными. Я чувствую свою ответственность за партнера.

Страсть