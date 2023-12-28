15 пунктов „треугольной шкалы любви“: определите качество ваших отношений с помощью простого теста
Так называемая „треугольная“ теория любви, разработанная американским ученым, подразумевает, что качество любых романтических отношений можно оценить по трем независимым друг от друга критериям. Каким именно? „Psychologies“ рассказывает в статье.
Речь идет о близости, заинтересованности и страсти.
Под близостью подразумевается то, насколько вы открыты друг перед другом, насколько откровенно можете общаться, в какой степени ощущаете эмоциональную связь друг с другом.
Заинтересованность означает степень серьезности ваших намерений на поддержание отношений: насколько вы в них вовлечены и готовы прилагать усилия, чтобы они продолжались.
Страсть предполагает чувства восхищения, возбуждения, сексуального желания, которые вы вызываете друг в друге.
Автор „треугольной“ теории любви, Роберт Стернберг, психолог из Корнеллского университета (США), еще в 1997 году разработал анкету из 45 пунктов, позволяющих оценить качество отношений по всем трем критериям. „Треугольная шкала любви“ была успешно протестирована в 25 странах мира на 19 языках.
Однако в итоге Стернберг пришел к выводу, что пунктов в анкете слишком много, что затрудняет ее практическое применение. Ученый и большая команда его коллег со всего мира, новая статья которых принята к публикации в журнале Archives of Sexual Behavior, разработали сокращенную версию „шкалы любви“, содержащую всего 15 ключевых пунктов, и испытали ее на более чем 60 тысячах жителей разных стран мира.
Принять участие в этих испытаниях можете и вы. Оцените по шкале от 1 (совсем нет) до 5 (чрезвычайно да), в какой мере вы согласны со следующими утверждениями, и определите индивидуальную „форму“ треугольника своей любви:
Близость
У нас с партнером теплые отношения.
Я получаю от него заметную эмоциональную поддержку.
Я очень ценю присутствие партнера в моей жизни.
У нас с ним комфортные отношения.
Я чувствую, что он по-настоящему меня понимает.
Заинтересованность
Я уверен в стабильности моих отношений с партнером.
Моя заинтересованность в партнере кажется мне серьезной.
Я совершенно точно люблю своего партнера.
Наши отношения представляются мне постоянными.
Я чувствую свою ответственность за партнера.
Страсть
Наши отношения очень романтичны.
Я нахожу партнера очень привлекательным.
Я не могу представить, чтобы другой человек сделал бы меня таким счастливым, как это делает мой партнер.
В наших отношениях есть что-то почти магическое.
Я отношусь к партнеру со страстью.
Как правило, участники испытаний набирали по каждой из категорий четыре балла. В среднем меньше всего баллов (3,78) получила „страсть“, а два других критерия получили примерно одинаковое количество баллов (4,22). Как подчеркивают авторы „шкалы любви“, если какой-то из критериев набрал меньше трех баллов, это может сигнализировать о том, что в отношениях есть проблемы.
В целом, отмечают исследователи, международные испытания „шкалы любви“ показали, что человеческая способность чувствовать романтическую любовь не знает культурных, лингвистических, социальных и географических границ.