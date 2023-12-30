Как делали маникюр в СССР: лайфхаки, декор и любимые цвета

Только обрезной маникюр

Во времена СССР кутикулу было принято срезать „под самый корешок“. Услуга считалась околомедицинской, поэтому мастера в парикмахерских, где был маникюрный уголок, носили белые халаты. Кстати, никаких курсов тогда не существовало, поэтому большинство маникюрщиц были самоучками с минимумом инструмента. У них в арсенале присутствовала ванночка для распаривания, ножницы, щипчики и пилка. Руки клиентки замачивали в теплом мыльном растворе, убирали лишнюю кожу, придавали форму ногтям, покрывали их лаком и делали массаж рук. Стоил маникюр в рядовом салоне недорого – около 25-30 копеек. Это как батон хлеба. Но найти по-настоящему толкового мастера было не так-то просто, поэтому многие женщины предпочитали делать маникюр в домашних условиях.

Три цвета

Советский лак больше напоминал строительную краску: у него был резкий запах, он плохо наносился, долго сох и, увы, совсем не так долго держался. Помимо прозрачного лака, было еще несколько оттенков: розовый, красный и коричневый.

Мастера нередко решались на ухищрения и миксовали цвета, чтобы получить новые оттенки. В ход шли чернила для авторучек: например, если добавить зеленую пасту в розовый лак с перламутром, получалось что-то вроде серого металлика. Но это только для смелых и ультрамодных: большинство советских женщин покорно носили розовый и беж. Так было до 1970-х, когда на рынке появились дефицитные польские лаки с более разнообразной палитрой.

Декор из бумаги

Сегодня в это сложно поверить, но во времена СССР для маникюра использовали битые елочные игрушки. Их толкли в порошок, которым потом посыпали окрашенный ноготь и высушивали. Самые талантливые иголкой рисовали на ногтях узоры. А еще для нейл-арта активно применяли отходы от перфорации бумаги. Из них создавали снежинки и цветы.