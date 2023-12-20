Притормозите: 4 знака зодиака, которым нужно сделать паузу в подготовке к праздникам(1)
Время перед Новым годом, конечно, волшебное, но и очень нервное и суетливое. И всем нам неплохо бы находить в плотном расписании хоть немного времени для отдыха. Но если вы принадлежите к одному из этих знаков, то знайте: вам пауза и перезагрузка просто необходимы, пишет „Леди“.
Козерог
Предусмотрительный и продуманный Козерог из года в год совершает одну и ту же ошибку: не вносит в список предновогодних дел очень важный пункт под названием „отдых“. И в итоге к 31 декабря, конечно, успевает закрыть все дедлайны (и распланировать новые, праздничные), но вот радости по этому поводу практически не чувствует. А мог бы! Поэтому мы настоятельно рекомендуем всякому представителю этого очень ответственного знака найти окошко в своем плотном графике (или даже специально его создать, подвинув что-то менее приоритетное) и как следует отдохнуть. А потом обязательно запланировать время на отдых и расслабление на следующие декабрь.
Дева
Даже если сама Дева уверяет всех вокруг (и саму себя заодно), что совершенно не устала и вообще у нее еще море энергии, не верьте: борьбы с внутренним критиком – дело настолько затратное, что способно высушить в ноль даже самые объемные запасы ресурса.
И лучшее, что в преддверии новогодней недели может сделать Дева для себя (и окружающих!) – это взять паузу самой и предложить внутреннему перфекционисту сделать то же самое.
На полноценный праздник непослушания мы, конечно, не рассчитываем, но попробовать хотя бы один вечер провести в тишине (внутренней), предаваясь совершенно бесполезным, но таким приятным развлечениям, настоятельно рекомендуем. И нет, мир не рухнет, если Дева на один вечер перестанет держать его на своих плечах. Гарантируем (насколько, конечно, это возможно в 2023 году).
Рак
Если бы Рак мог почаще брать паузу в заботе о других и устраивал день заботы о себе, и Раку, и особенно Рачьим близким было бы только лучше. Но хоть время вокруг и волшебное, совсем уж чудес требовать не будем, ограничимся выполнимыми желаниями. И попросим Рака, который прямо сейчас разрывается между поисками особенных подарков, закупкой шампанского и мандаринов, а также в десятый раз перекраивает меню новогоднего застолья, остановиться. Вот прямо сейчас.
Остановиться, выдохнуть и вспомнить, чего хочется самому Раку (да-да, чтобы близкие были здоровы, счастливы и всегда рядом, это понятно, а еще?). И немедленно себе это что-то организовать.
Потому что если все время заботиться только об окружающих, то и не заметишь, как пройдет праздник. Мимо пройдет, мы имеем в виду. Примите меры!
Овен
От Овна, конечно, практически круглый год можно подзаряжать гаджеты и лампочки в офисе, причем без малейшего ущерба для запаса энергии, но все же мы настоятельно рекомендуем этим маленьким электростанциям уйти в спящий режим хотя бы на один день.
И не потому что иначе энергии не хватит на праздники (хватит, еще и другим останется!): если не замедлиться и не сделать паузу, может не хватить свежести эмоций и восприятия.
А без них, согласитесь, какой праздник? Так что сделайте паузу и перезарядите эмоциональные батарейки: что-то нам подсказывает, их индикаторы уже мигают красным.