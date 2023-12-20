Притормозите: 4 знака зодиака, которым нужно сделать паузу в подготовке к праздникам

Козерог

Предусмотрительный и продуманный Козерог из года в год совершает одну и ту же ошибку: не вносит в список предновогодних дел очень важный пункт под названием „отдых“. И в итоге к 31 декабря, конечно, успевает закрыть все дедлайны (и распланировать новые, праздничные), но вот радости по этому поводу практически не чувствует. А мог бы! Поэтому мы настоятельно рекомендуем всякому представителю этого очень ответственного знака найти окошко в своем плотном графике (или даже специально его создать, подвинув что-то менее приоритетное) и как следует отдохнуть. А потом обязательно запланировать время на отдых и расслабление на следующие декабрь.

Дева

Даже если сама Дева уверяет всех вокруг (и саму себя заодно), что совершенно не устала и вообще у нее еще море энергии, не верьте: борьбы с внутренним критиком – дело настолько затратное, что способно высушить в ноль даже самые объемные запасы ресурса.

И лучшее, что в преддверии новогодней недели может сделать Дева для себя (и окружающих!) – это взять паузу самой и предложить внутреннему перфекционисту сделать то же самое.

На полноценный праздник непослушания мы, конечно, не рассчитываем, но попробовать хотя бы один вечер провести в тишине (внутренней), предаваясь совершенно бесполезным, но таким приятным развлечениям, настоятельно рекомендуем. И нет, мир не рухнет, если Дева на один вечер перестанет держать его на своих плечах. Гарантируем (насколько, конечно, это возможно в 2023 году).

Рак

Если бы Рак мог почаще брать паузу в заботе о других и устраивал день заботы о себе, и Раку, и особенно Рачьим близким было бы только лучше. Но хоть время вокруг и волшебное, совсем уж чудес требовать не будем, ограничимся выполнимыми желаниями. И попросим Рака, который прямо сейчас разрывается между поисками особенных подарков, закупкой шампанского и мандаринов, а также в десятый раз перекраивает меню новогоднего застолья, остановиться. Вот прямо сейчас.