Нормально ли представлять другого человека во время секса с партнером: отвечает сексолог

И чаще всего это не означает готовность изменить любимому и повторить картины из воображения в реальности, пишет Daily Mail со ссылкой на сексолога Трейси Кокс. С помощью фантазий мозг возвращает эффект новизны, когда страсть естественным образом ослабевает.

Другое исследование показало, что люди, которые фантазируют во время секса, чувствуют больший уровень сексуального удовлетворения и, даже если персонаж фантазии с ними не в отношениях, у них меньше сексуальных партнеров, чем у людей, которые этого не делают.