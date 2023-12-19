Готовы ли Вы к праздникам? Ниже приведены советы по экономии, которые позволять приобрести всё необходимое за меньшие деньги
Рождественский сочельник наступит уже в это воскресенье, и все с нетерпением ждут этот насыщенный и радостный день, чтобы провести время в компании семьи и друзей. Неотъемлемой частью совместного времяпрепровождения является вкусная еда, украшение дома и подарки. На этой неделе в магазинах Maxima действуют выгодные предложения, которые помогут Вам подготовиться к праздникам. Читайте дальше, ответьте на контрольные вопросы и узнайте о лучших рождественских предложениях.
Подготовили ли Вы подарки для всех близких? Если нет, то вот Вам несколько идей:
Подарочные наборы для гурманов. Вы никогда не прогадаете, если подарите гастрономические изыски. В Maxima можно найти подарочные наборы как с различными сырами, так и вяленными мясными изделий от отечественных и зарубежных, например, испанских, производителей. На все наборы действуют предложения по кампании.
Подарочные наборы косметических средств -30%. У каждого из нас скорее больше вещей, чем нужно на самом деле. Средства для красоты и ухода нужны всегда, потому что ими постоянно пользуются. Почему бы не подарить другу, отцу или маме подарочный набор с различными косметическими средствами. В ассортименте есть наборы от брендов Nurme, Loreal, Old Spice, Natura Siberica, Gilette, Nivea и многих других.
Игрушки для самых маленьких -50% и кубики Lego -30%. Если Вы еще не купили подарки для детей, стоит посетить Maxima, ведь в крупных магазинах довольно большой выбор: от кукол до настольных игр.
Практичный подарок – подарочная карта Maxima. Если Вы ищете подарок близкому человеку с очень практичным складом ума, то для него подойдет подарочная карта Maxima. Подарочную карту можно использовать несколько раз, поэтому не обязательно тратить все сразу. Вы можете выбрать карту с фиксированной суммой или загрузить подходящую сумму. Она действует 12 месяцев, и получатель сам может выбрать необходимые товары.
Достаточно ли Ваш дом украшен к приходу гостей? Если Вы хотите добавить еще немного красоты, воспользуйтесь следующими предложениями:
Рождественские украшения -60%. Сейчас самое лучшее время для покупки как различных гирлянд, так и украшений для дома, ведь предложения действительно отличные. Пересмотрите свои елочные украшения, венки, гирлянды как для дома, так и улицы, и если Вам кажется, что нужно добавить немного больше духа Рождества, отправляйтесь в Maxima.
Свечи, подсвечники и ароматы для дома -50%. Эти небольшие элементы придают Вашему дому уют. Так что запаситесь свечами и ароматами на рождественский вечер.
На все блюда, миски, тарелки, кружки и чашки -40%. Чтобы подавать гостям угощения на красивой посуде. Кроме того, это прекрасная возможность обновить свой комплект столовых приборов, ведь на них действуют очень выгодные цены. PS! Также пересмотрите свои запасы бокалов и стаканов для коктейлей, потому что наслаждаться хорошими напитками можно будет аж двое выходных подряд, а Maxima предлагает мега-красивые бокалы по мега-доступным ценам.
Составлено ли у Вас рождественское меню? Обязательно подготовьте меню и сделайте покупки в Maxima, ведь зачем платить больше.
В предложения этой неделе также входят разнообразные продукты из свинины, так что Вы сможете найти те, которые придутся по вкусу вашей семье.
Утка и индейка Well done со скидкой 30%. Для тех, кто не ест свинину или хочет попробовать что-то новое.
Вся кровяная колбаса -30%. Наверное, ни одна семья не празднует Рождество без кровяной колбасы.
На все консервы действует мультипредложение! При покупке 2-3 штук получите скидку 30%, а если купите больше – 40%. Так что в Maxima Вы можете приобрести капусту, салат из тыквы, маринованные огурцы и мед по хорошим ценам.
Рождественские сладости -40%. Рождество – время сладостей, а уже в январе можно будет снова вернуться к здоровому образу жизни.
Запишите все, что Вам нужно, и посмотрите, не упоминалось ли что-то из этого списка выше. Если да, то есть повод отправиться в Maxima, ведь Вы просто обязаны воспользоваться такими выгодными предложениями. Сейчас и так много расходов, зачем платить больше за одни и те же продукты. Лучший выбор товаров для дома и игрушек найдете в магазинах Maxima XX и XXX. Ознакомиться со всеми предложениями этой недели можно здесь.