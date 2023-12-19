Готовы ли Вы к праздникам? Ниже приведены советы по экономии, которые позволять приобрести всё необходимое за меньшие деньги

Подготовили ли Вы подарки для всех близких? Если нет, то вот Вам несколько идей:

Подарочные наборы для гурманов. Вы никогда не прогадаете, если подарите гастрономические изыски. В Maxima можно найти подарочные наборы как с различными сырами, так и вяленными мясными изделий от отечественных и зарубежных, например, испанских, производителей. На все наборы действуют предложения по кампании.

Подарочные наборы косметических средств -30% . У каждого из нас скорее больше вещей, чем нужно на самом деле. Средства для красоты и ухода нужны всегда, потому что ими постоянно пользуются. Почему бы не подарить другу, отцу или маме подарочный набор с различными косметическими средствами. В ассортименте есть наборы от брендов Nurme, Loreal, Old Spice, Natura Siberica, Gilette, Nivea и многих других.

Игрушки для самых маленьких -50% и кубики Lego -30%. Если Вы еще не купили подарки для детей, стоит посетить Maxima, ведь в крупных магазинах довольно большой выбор: от кукол до настольных игр.

Практичный подарок – подарочная карта Maxima. Если Вы ищете подарок близкому человеку с очень практичным складом ума, то для него подойдет подарочная карта Maxima. Подарочную карту можно использовать несколько раз, поэтому не обязательно тратить все сразу. Вы можете выбрать карту с фиксированной суммой или загрузить подходящую сумму. Она действует 12 месяцев, и получатель сам может выбрать необходимые товары.

Достаточно ли Ваш дом украшен к приходу гостей? Если Вы хотите добавить еще немного красоты, воспользуйтесь следующими предложениями: