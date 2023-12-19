ФОТО | Не знаете что подарить близким? Вот подборка бюджетных рождественских подарков для всей семьи от IKEA(1)
По данным рождественского опроса IKEA идеи подарков являются источником беспокойства для более трети жителей Эстонии, особенно когда в списке получателей подарков довольно много людей. Чтобы сделать поиск подарков в последнюю минуту менее напряженным, ознакомьтесь с идеями практичных подарков стоимостью менее 20 евро от дизайнера интерьера IKEA.
„30% жителей Эстонии покупают подарки для 3–4 человек. Чтобы приобретение подарков в последнюю минуту вызывало меньше беспокойство, найдите время и напишите список людей, которых вы хотите удивить подарком, и предметов, которые они оценят“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Чтобы облегчить планирование, он делится идеями практичных подарков, которые можно купить в последнюю минуту и которые, к тому же, доступны по цене.
Практичные подарки для дома стоимостью до 10 евро
Рождественский опрос IKEA показывает, что более чем каждому четвертому человеку больше всего радости могут доставить практичные подарки для дома. Такие подарки можно купить менее чем за 10 евро или собрать целый набор для уютных вечеров дома.
· Набор многоразовых соломинок для питья / ложек. Соломинки из нержавеющей стали – отличная альтернатива пластиковым трубочкам, поскольку их можно легко чистить и использовать снова и снова.Подходят для холодного чая или кофе, смузи, коктейлей. Их легко чистить с помощью прилагаемой чистящей щетки.
· Абажур в форме звезды. Абажур в форме звезды придаёт тепла и уюта и создает атмосферу праздника в доме. Его можно комбинировать со светодиодной лампочкой, набором шнуров или цоколем.Светодиодные лампочки чрезвычайно экономичны и долговечны.
· Ароматическая свеча в керамической банке. Свеча тёмным зимним вечером наполнит дом уютной атмосферой и приятным ароматом. Когда свеча догорит, керамическую банку можно использовать для хранения мелочей, как красивую вещицу или использовать в качестве подсвечника для чайной свечи.
· Мягкий и приятный плед. Плед с бахромой идеален для уютных зимних вечеров. Цвет можно легко согласовать с цветами дома получателя подарка.
Идеи подарков до 15 евро для любителей техники
· Держатель для мобильного телефона. Небольшое, но практичное решение, позволяющее освободить руки во время разговора или просмотра страниц на мобильном устройстве.
· Беспроводное зарядное устройство, которое избавляет от необходимости искать потерянные зарядные устройства и распутывать запутанные кабели. Оно совместимо со всеми смартфонами и устройствами, сертифицированными по стандарту Qi.
· Кольцевая лампа, которая крепится к верхней части экрана ноутбука. Отличный подарок для тех, кто проводит много времени на видео-совещаниях или любит делиться контентом в социальных сетях.Это позволяет наилучшим образом осветить себя, поскольку можно выбрать интенсивность и цветовую температуру света.
· Водостойкий портативный динамик Bluetooth. Малозаметная портативная колонка с чистым и мощным звуком. Позволяет легко носить с собой любимую музыку повсюду – в саду, на пляже и в ванной комнате.
Идеи подарков до 20 евро для детей
Рождественский опрос IKEA показывает, что самая большая проблема почти для каждого четвертого жителя Эстонии – это придумать, что подарить своим детям.
· Фломастеры и рулон бумаги для раскраски длиной 10 метров, заполненный планетами, ракетами и отважными космонавтами, идеально подходят для будущих покорителей космоса. Вся продукция IKEAдля детей изготовлена из качественных материалов и соответствует строгим стандартам безопасности.Следы от фломастеров можно смыть с большинства поверхностей и материалов теплой водой с мылом.
· Игрушечный набор доктора. Этот набор идеально подходит для тех, кто любит заботиться о других и мечтает однажды стать врачом. В ролевой игре между врачом и пациентом ваш ребенок развивает эмпатические и коммуникативные навыки, что повышает его уверенность в себе. Помогает ребёнку развивать мелкую моторику и координацию рук/глаз.
· Мольберт с аксессуарами, набор из трёх предметов. Мольберт SOLFÅGEL – идеальный инструмент для всех, кто хочет рисовать. В набор входят палитра и шпатель, его легко носить с собой, под крышкой имеется место для акриловых красок, холста и кистей.
„Творчество — это игровой способ познания мира. Поэтому, когда молодые художники со всего мира рассказали нам, что им нужны более профессиональные инструменты, мы разработали серию SOLFÅGEL – серию, которая вдохновляет на творчество и помогает им развивать свои навыки. Эти качественные и безопасные инструменты могут стать идеальным подарком на зимние праздники для детей всех возрастов“, — говорит дизайнер интерьера IKEA.
Идеи подарков до 20 евро для домашнего спа
Более трети жителей Эстонии хотели бы получить неожиданные подарки, которые могли бы их удивить.“Хороший способ удивить своих близких – это приятные дополнения к их домашним спа-предметам, которыми они смогут побаловать себя“, – сказал Кастро.
· Создайте набор для ухода, который может включать в себя полотенце для волос, рукавицу для скрабирования и ароматическую свечу в стакане.
· Коробка для хранения с зеркальной крышкой. Идеально подходит для хранения контактных линз, украшений или косметики, поскольку коробка для хранения имеет 2 вставки и 12 небольших отделений.Практичный подарок для тех, кто любит держать свои мелкие вещи в организованном виде.
· Банный халат. Смесь хлопка/вискозы с вафельной текстурой, мягкая и впитывающая ткань. Когда придёт время расслабиться, этот халат обязательно переведёт вас в спа-режим.
Лучший подарок – время, проведённое вместе
Рождественский опрос IKEA показывает, что 64% респондентов рады любому подарку. Итак, если у вас есть время только на подарок в последнюю минуту, займитесь каким-нибудь делом, которое объединит всех.Почему бы не разделить радостные моменты, сделав пряничный домик или украсив печенье вместе со своими близкими?
Вместе со своими близкими можно создать рождественскую выпечку любой формы из пачки пряничного теста. А те, кто выпеканию с нуля предпочитают украшение, всегда могут выбрать готовый пряничный домик, который нужно только украсить глазурью и сладостями.
Об исследовании
Рождественский онлайн-опрос был проведён в сентябре 2023 года исследовательским предприятием Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.