ФОТО | Не знаете что подарить близким? Вот подборка бюджетных рождественских подарков для всей семьи от IKEA

· Беспроводное зарядное устройство , которое избавляет от необходимости искать потерянные зарядные устройства и распутывать запутанные кабели. Оно совместимо со всеми смартфонами и устройствами, сертифицированными по стандарту Qi.

· Держатель для мобильного телефона . Небольшое, но практичное решение, позволяющее освободить руки во время разговора или просмотра страниц на мобильном устройстве.

· Мягкий и приятный плед . Плед с бахромой идеален для уютных зимних вечеров. Цвет можно легко согласовать с цветами дома получателя подарка.

· Ароматическая свеча в керамической банке . Свеча тёмным зимним вечером наполнит дом уютной атмосферой и приятным ароматом. Когда свеча догорит, керамическую банку можно использовать для хранения мелочей, как красивую вещицу или использовать в качестве подсвечника для чайной свечи.

· Абажур в форме звезды . Абажур в форме звезды придаёт тепла и уюта и создает атмосферу праздника в доме. Его можно комбинировать со светодиодной лампочкой, набором шнуров или цоколем.Светодиодные лампочки чрезвычайно экономичны и долговечны.

· Набор многоразовых соломинок для питья / ложек . Соломинки из нержавеющей стали – отличная альтернатива пластиковым трубочкам, поскольку их можно легко чистить и использовать снова и снова.Подходят для холодного чая или кофе, смузи, коктейлей. Их легко чистить с помощью прилагаемой чистящей щетки.

Рождественский опрос IKEA показывает, что более чем каждому четвертому человеку больше всего радости могут доставить практичные подарки для дома. Такие подарки можно купить менее чем за 10 евро или собрать целый набор для уютных вечеров дома.

Чтобы облегчить планирование, он делится идеями практичных подарков, которые можно купить в последнюю минуту и которые, к тому же, доступны по цене.

„30% жителей Эстонии покупают подарки для 3–4 человек. Чтобы приобретение подарков в последнюю минуту вызывало меньше беспокойство, найдите время и напишите список людей, которых вы хотите удивить подарком, и предметов, которые они оценят“, – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

· Кольцевая лампа, которая крепится к верхней части экрана ноутбука. Отличный подарок для тех, кто проводит много времени на видео-совещаниях или любит делиться контентом в социальных сетях.Это позволяет наилучшим образом осветить себя, поскольку можно выбрать интенсивность и цветовую температуру света.

· Водостойкий портативный динамик Bluetooth. Малозаметная портативная колонка с чистым и мощным звуком. Позволяет легко носить с собой любимую музыку повсюду – в саду, на пляже и в ванной комнате.

Идеи подарков до 20 евро для детей

Рождественский опрос IKEA показывает, что самая большая проблема почти для каждого четвертого жителя Эстонии – это придумать, что подарить своим детям.

· Фломастеры и рулон бумаги для раскраски длиной 10 метров, заполненный планетами, ракетами и отважными космонавтами, идеально подходят для будущих покорителей космоса. Вся продукция IKEAдля детей изготовлена из качественных материалов и соответствует строгим стандартам безопасности.Следы от фломастеров можно смыть с большинства поверхностей и материалов теплой водой с мылом.

· Игрушечный набор доктора. Этот набор идеально подходит для тех, кто любит заботиться о других и мечтает однажды стать врачом. В ролевой игре между врачом и пациентом ваш ребенок развивает эмпатические и коммуникативные навыки, что повышает его уверенность в себе. Помогает ребёнку развивать мелкую моторику и координацию рук/глаз.

· Мольберт с аксессуарами, набор из трёх предметов. Мольберт SOLFÅGEL – идеальный инструмент для всех, кто хочет рисовать. В набор входят палитра и шпатель, его легко носить с собой, под крышкой имеется место для акриловых красок, холста и кистей.