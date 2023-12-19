Я насильница? История Ирины из Таллинна, которая нашла в себе силы извиниться за сексуализированное насилие(12)
По данным Департамента статистики, в Эстонии 41% женщин, когда-либо состоявших в партнерских отношениях, сообщали о том, сталкивались с насилием. Из них 9% становились жертвами сексуализированного насилия. Среди мужчин с насилием в отношениях сталкивались 33% участников опроса. О сексуализированном насилии речь шла в 1% случаев. Жительница Таллинна Ирина написала Феминистериум о своей истории, в которой агрессором выступила она сама.
Такие статьи, по законам жанра, нужно начинать словами: здравствуйте, меня зовут Ирина, и я насильница. Само слово „насильница“ спеллер подчеркивает красным, будто его не существует. Потому что считается, будто женщина не может изнасиловать мужчину. Но, погрузившись в изучение вопроса насилия в близких отношениях, я осознала, что сама годами была именно насильницей, то есть применяла сексуализированное и, возможно, психологическое насилие в отношении своих партнеров. Сперва я ужаснулась и не поверила. Потом спросила у одного их тех мужчин, которые могли пострадать от моих действий. И получила утвердительный ответ – да, Ира, это было похоже на насилие.
Всю жизнь я считала себя хорошим человеком: у меня мягкий характер, приятная манера общения, я люблю людей и уважаю личные границы. Я не имею ничего общего с тем образом „насильницы“, который может нарисовать воображение. Да и многие мужчины, которые никогда не нападали на женщин в темных подворотнях, не пользовались их уязвимым положением и не приступали к удовлетворению своей потребности после четкого „нет“, могут думать, что они не совершали никаких насильственных действий сексуализированного характера. Но это не так. Насилие – это не только агрессия в яркой форме. Насилие может скрываться за „мягкостью“, „игривостью“ и даже „нежностью“: „я причиню тебе любовь“.
Этот текст я пишу для того, чтобы описать ситуации, которые нельзя допустить в будущем. Чтобы продемонстрировать, какое поведение является насильственным, а значит, может нанести непоправимый урон другому человеку. Чтобы кто-то другой, прочитав мою историю, заметил за собой что-то подобное, признался себе в этом – и прекратил насилие. Если мы хотим, чтобы в мире стало меньше зла, начать нужно с себя.
Опасная игривость
Я должна признаться, что эпизоды, которые я опишу, происходили со мной в состоянии алкогольного опьянения. Но это не служит мне оправданием, скорее наоборот.
Однажды вечером я встретилась со своим бывшим парнем у него дома. Мы с ним были вместе несколько месяцев до этого, но отношения не задались и я решила, что лучше расстаться, но продолжить дружить. Так и вышло. Мы часто общались вдвоем и в общей компании. В тот вечер пили пиво, слушали музыку, обсуждали общих знакомых и прошлое. В какой-то момент я поймала его заинтересованный и слегка печальный взгляд. Помню, подумала тогда, что наверняка он все еще в меня влюблен и хотел бы вернуть былые отношения. После этого я села к нему на колени и завела разговор о нас, прикасалась к нему, говорила намеренно томным голосом. Друг тоже был выпившим и поначалу, как мне показалось, был рад такому повороту событий. Это придало мне смелости: я стала вести себя еще более настойчиво. В какой-то момент он попросил прекратить.
Самое стыдное для меня – это то, что я не восприняла его просьбу всерьез. Я не слезла с коленей, а продолжила „заигрывать“ с ним, трогать, целовать в шею, „дразнить“. Мне казалось, что это такая игра, которую я, как женщина, могу себе позволить. Мне казалось, что я веду себя, как прекрасная героиня романа. Я была уверена, что он, будучи мужчиной, понимает и разделяет мой азарт – и его „нет“ – это часть игры.
Но для него никакой игры не было. Он испытывал лишь горечь и обиду, как спустя несколько лет сам признался. Он правда был все еще влюблен и понимал, что для него лучше отстраниться и не терзать себя пустыми надеждами. В тот вечер он сильно расстроился, перестал реагировать на мои прикосновения, а я обиделась, почувствовала себя оскорбленной, быстро собрала вещи и ушла. Позднее мы еще много раз встречались, и я несколько раз вела себя похожим образом, но он с каждым разом реагировал все острее – и я прекратила свои „женские игры“.
Почему я ставлю в кавычки это выражение? „Женские игры“. Потому что никакого отношения ни к игре, ни к проявлениям женственности, ни к флирту такие действия не имеют. Это прямое нарушение границ другого человека. Насилие, сексуализированные домогательства, совершенные против воли. Более того, я воспользовалась заведомо уязвимым положением другого человека, его нежными чувствами к себе.
Уязвимость и страх
Таких эпизодов, если разобраться, в моей жизни было не мало. Некоторые из них, как бы грустно это не было, заканчивались сексуальным контактом. Я не знаю, почему люди вступали в сексуальную связь без желания, но могу предположить, что причина здесь такая же, как и в случае с сексуализированным насилием в отношении женщин. В страхе. В уязвимости. В том, что в обществе принято вести себя определенным образом: ты не мужик, если не хочешь секса.
Один партнер спустя много лет признался, что он регулярно занимался со мной сексом, хотя в большинстве случаев не хотел этого. Он боялся, что я не приму отказа и сочту его слабым. Так же и многие женщины соглашаются на секс с постоянным партнером, потому что этого якобы „требует супружеский долг“.
Мне же, как и множеству людей, и в голову не приходило просто спросить человека: „ты точно этого хочешь?“. И потом услышать и принять его ответ. Главное, чтобы и партнер знал, что всегда может сказать „нет“, и я осознавала, что у любого человека есть право в любой момент отказаться от секса.
Женщины невинны?
Часто, когда говорят о согласии, то представляют себе ситуацию, в которой мужчина спрашивает партнершу, хочет ли она заняться сексом. В обратную сторону это как будто не работает. Да и вообще, опираясь на собственный опыт, я могу признать, что женщинам как будто позволено гораздо больше. Да, мы действительно реже проявляем агрессию и физическое насилие, но „мягкая сила“, манипуляции и психологическое давление травмируют ничуть не меньше.
Страшно, что в моем сознании, взращенном на море современной литературы и кино, так прочно укоренилась мысль о том, что поведение, при котором женщина дотрагивается до другого человека, гладит его интимные места и шепчет что-то на ухо – это милый флирт. Но если то же самое будет делать мужчина, то мы имеем дело с домогательствами. Но насилие есть насилие, вне зависимости от гендера агрессора.
Кроме того, герои кино и литературы всегда понимают друг друга буквально без слов, и потому у многих молодых людей складывается превратное впечатление, будто напрямую спрашивать партнера о том, согласен ли он на секс — это „разрушение романтики“. Сегодня я понимаю, что говорить и спрашивать необходимо. И романтика от этого только выиграет.
Бесполезное чувство вины
Сейчас я прохожу длительную терапию с психологом. Я обратилась за помощью не по этому поводу, но мы много говорим о чувстве вины. Оно полезно в качестве укола – напоминания о том, что поступок по какой-то причине вызывает негативные чувства. Но вина бывает и совершено бесполезной: и когда она рождается из ложных установок, и когда человек ничего с ней не делает.
В первом случае я имею в виду ситуации, в которых человек чувствует себя виноватым за то, что он не оправдал чьих-то ожиданий. Отказался от секса. Не получил пятерку. Не ведет себя, как хорошая девочка.
Во втором случае речь о ситуациях, когда человек нарушает чужие или собственные границы – и винит себя в этом. Но какой толк от самой вины? Мой психотерапевт говорит, что все такие ситуации следует прорабатывать, чтобы в будущем не наступать на те же грабли, и не причинять больше боль ни другим, ни себе.
Я очень надеюсь, что мое письмо поможет кому-то посмотреть на свои поступки со стороны и осознать, что они нарушали чьи-то границы, ранили и травмировали. Только не нужно себя винить – нужно спокойно признаться себе в содеянном, по возможности извиниться и никогда впредь не повторять.
Я уже приносила извинения тем людям, которые пострадали от моих действий. Это было тяжело, но, я думаю, очень нужно всем сторонам. И я еще раз прошу прощения.
*Полное имя авторки известно редакции