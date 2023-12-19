Я насильница? История Ирины из Таллинна, которая нашла в себе силы извиниться за сексуализированное насилие

Такие статьи, по законам жанра, нужно начинать словами: здравствуйте, меня зовут Ирина, и я насильница. Само слово „насильница“ спеллер подчеркивает красным, будто его не существует. Потому что считается, будто женщина не может изнасиловать мужчину. Но, погрузившись в изучение вопроса насилия в близких отношениях, я осознала, что сама годами была именно насильницей, то есть применяла сексуализированное и, возможно, психологическое насилие в отношении своих партнеров. Сперва я ужаснулась и не поверила. Потом спросила у одного их тех мужчин, которые могли пострадать от моих действий. И получила утвердительный ответ – да, Ира, это было похоже на насилие.

Всю жизнь я считала себя хорошим человеком: у меня мягкий характер, приятная манера общения, я люблю людей и уважаю личные границы. Я не имею ничего общего с тем образом „насильницы“, который может нарисовать воображение. Да и многие мужчины, которые никогда не нападали на женщин в темных подворотнях, не пользовались их уязвимым положением и не приступали к удовлетворению своей потребности после четкого „нет“, могут думать, что они не совершали никаких насильственных действий сексуализированного характера. Но это не так. Насилие – это не только агрессия в яркой форме. Насилие может скрываться за „мягкостью“, „игривостью“ и даже „нежностью“: „я причиню тебе любовь“.

Этот текст я пишу для того, чтобы описать ситуации, которые нельзя допустить в будущем. Чтобы продемонстрировать, какое поведение является насильственным, а значит, может нанести непоправимый урон другому человеку. Чтобы кто-то другой, прочитав мою историю, заметил за собой что-то подобное, признался себе в этом – и прекратил насилие. Если мы хотим, чтобы в мире стало меньше зла, начать нужно с себя.

Опасная игривость

Я должна признаться, что эпизоды, которые я опишу, происходили со мной в состоянии алкогольного опьянения. Но это не служит мне оправданием, скорее наоборот.