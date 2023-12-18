Опять ковид. Почему многие снова начали тяжело переносить коронавирус

Антитела подобны микроскопическим ракетам, которые прикрепляются к поверхности вируса, и не дают ему заразить клетки нашего организма.

„Уровень антител против ковида у людей сейчас, вероятно, столь же низок, как и до начала применения вакцин“ , — говорит она.

Профессор Элеонор Райли, иммунолог из Эдинбургского университета, сама очень тяжело перенесла ковид: она говорит, что болезнь оказалась „намного хуже“, чем она думала.

Исход этой битвы зависит от того, насколько крепок или ослаблен наш иммунитет и какая именно разновидность вируса попала в организм.

То, как мы себя чувствуем после заражения ковидом, продиктовано ходом битвы между вирусом и защитными механизмами нашего организма.

Но ученые-иммунологи, предупреждают, что ковид по-прежнему может обернуться тяжелым инфекционным заболеванием, которое будет проходить тяжелее, чем раньше, и способно выбить человека из колеи на несколько недель.

Для некоторых ковид — это просто насморк, причем настолько легкий, что даже не надо заставлять себя покопаться в домашней аптечке и проверить, не завалялся ли там тест на Covid-19 .

Важно подчеркнуть, что ковид всегда вызывал очень широкий спектр симптомов. В некоторых случаях, даже до появления вакцин, отдельные счастливчики почти не страдали от вируса, или у них не было никаких симптомов.

Разумеется, во время пандемии много говорилось именно об этом. Но я также знаю, что некоторые мои коллеги по работе, люди, у которых я брал интервью, или просто знакомые — в последние несколько месяцев подхватили ковид и болели достаточно тяжело.

„Я думал, что каждый следующий раз, когда ты заболеваешь, болезнь должна проходить немного легче“, — написал он мне, когда без сил лежал в постели.

Так что если у вас много антител, то они смогут быстро уничтожить вирус, и тогда любое заражение будет непродолжительным и перенесется легко.

„Теперь же, поскольку уровень антител стал ниже, прорывается более высокая доза [вируса], что вызывает более тяжелый ход заболевания“, — говорит профессор Райли.

У большинства людей уровни антител сейчас относительно низки, потому что многие из нас делали последнюю прививку от ковида достаточно давно. В Великобритании, если вы молоды и здоровы, вам предлагали только две дозы и ревакцинацию. Многие также в последнее время не болели коронавирусом, а каждое такое перенесенное заболевание также повышает иммунитет.

Профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона сказал мне: „Фактор, который раньше имел огромное значение, — это очень широкое и быстрое распространение вакцин. Даже молодые люди смогли пройти вакцинацию, и это очень значительно повлияло на ситуацию“.

В этом году вакцину в Британии предлагают еще меньшему числу людей. Прошлой зимой прививку могли сделать люди старше 50 лет. Сейчас это только люди старше 65 лет, а также те, кто входит в группу риска.

Профессор Опеншоу говорит, что он не сторонник самых мрачных сценариев, но считает, что в теперь в результате „многие люди будут болеть довольно тяжело, что выведет их из строя на несколько дней или недель“.

„Мне также рассказывают о случаях, когда у молодых и здоровых людей ковид проходит очень тяжело. Это удивительно коварный вирус, иногда вызывающий у людей серьезные заболевания, а иногда приводящий и к „долгому ковиду“, — говорит он.

По мнению Опеншоу, если вы не переболели ковидом в течение предыдущего года, то вероятность заболеть им в ближайшее время у вас выше.

Правительство Великобритании приняло решение вакцинировать только тех, кто рискует умереть от ковида или может нуждаться в стационарном лечении. Это снижает нагрузку на британскую Национальную службу здравоохранения.