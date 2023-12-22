Коварное игристое: как провести рождественские праздники в трезвом уме

Спиртные напитки неминуемо сопровождают нас в течение праздников. Кто-то выпивает бокальчик-другой в бой курантов, кто-то привык гулять всю ночь. При этом бывает, что те, кто употребляют больше обычного, чувствуют себя на утро абсолютно нормально, а для кого-то лишний глоток спиртного оборачивается невыносимыми страданиями на следующий день. От чего это зависит, и как провести праздники без недугов, рассказывает „Ева“.

Почему возникает похмелье?

Специалисты уже давно установили, что разная реакция на алкоголь связана с тем, как организм расщепляет и выводит алкоголь. Метаболизм алкоголя контролируют гены, количество выпитого алкоголя и качество питания человека. Именно поэтому люди, находящиеся за одним и тем же столом и употребившие практически одинаковый объем алкоголя, будут чувствовать себя по-разному: у одних будут последствия в виде головной боли или сильной усталости, а для других праздничное застолье пройдет незаметно.

Чаще всего после веселого застолья человека с низким метаболизмом ждет настоящее страдание. Озноб, светобоязнь, тошнота, диарея, повышенная потливость, рвота, тупая головная боль, слабость — частные спутники похмелья. Если похмелье сопровождается рвотой, диареей или чрезмерным потоотделением, необходимо заставить себя пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Алкоголь снижает в крови уровень сахара. Поэтом если наутро у вас сильно болит голова, подбросьте своему мозгу углеводов в виде сладостей или лучше выпейте фруктового сока или сладкого чая.

При этом стоит помнить, что традиционный новогодний напиток очень коварен, так как шампанское — газированный напиток. Из-за углекислого газа алкоголь быстро всасывается в кровь. При употреблении игристого происходит быстрое расширение сосудов, а как только наступает момент отрезвления, сосуды резко сужаются, что и приводит к появлению сильной головной боли.

Чтобы во время праздника или на утро после вечеринки не раскалывалась голова, соблюдайте простые правила: