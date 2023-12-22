Коварное игристое: как провести рождественские праздники в трезвом уме
Близятся новогодние праздники, которые не обходятся без спиртного. Главным напитком корпоративных вечеринок и новогодней ночи станет игристое, это многолетняя традиция. Как же провести время весело, но оставаться в трезвом уме?
Спиртные напитки неминуемо сопровождают нас в течение праздников. Кто-то выпивает бокальчик-другой в бой курантов, кто-то привык гулять всю ночь. При этом бывает, что те, кто употребляют больше обычного, чувствуют себя на утро абсолютно нормально, а для кого-то лишний глоток спиртного оборачивается невыносимыми страданиями на следующий день. От чего это зависит, и как провести праздники без недугов, рассказывает „Ева“.
Почему возникает похмелье?
Специалисты уже давно установили, что разная реакция на алкоголь связана с тем, как организм расщепляет и выводит алкоголь. Метаболизм алкоголя контролируют гены, количество выпитого алкоголя и качество питания человека. Именно поэтому люди, находящиеся за одним и тем же столом и употребившие практически одинаковый объем алкоголя, будут чувствовать себя по-разному: у одних будут последствия в виде головной боли или сильной усталости, а для других праздничное застолье пройдет незаметно.
Чаще всего после веселого застолья человека с низким метаболизмом ждет настоящее страдание. Озноб, светобоязнь, тошнота, диарея, повышенная потливость, рвота, тупая головная боль, слабость — частные спутники похмелья. Если похмелье сопровождается рвотой, диареей или чрезмерным потоотделением, необходимо заставить себя пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Алкоголь снижает в крови уровень сахара. Поэтом если наутро у вас сильно болит голова, подбросьте своему мозгу углеводов в виде сладостей или лучше выпейте фруктового сока или сладкого чая.
При этом стоит помнить, что традиционный новогодний напиток очень коварен, так как шампанское — газированный напиток. Из-за углекислого газа алкоголь быстро всасывается в кровь. При употреблении игристого происходит быстрое расширение сосудов, а как только наступает момент отрезвления, сосуды резко сужаются, что и приводит к появлению сильной головной боли.
Чтобы во время праздника или на утро после вечеринки не раскалывалась голова, соблюдайте простые правила:
Лучше не пейте шампанское на голодный желудок. Перед употреблением любого спиртного напитка, а тем боле игристого, лучше всего поесть. Даже легкий перекус перед первым бокалом ослабит влияние напитка на организм. Съешьте гренки с печеночным паштетом, положите немного любимого салата.
Не нужно пить залпом! Лучше всего растянуть бокал на некоторое время. Если выпить слишком быстро, вы рискуете быстро опьянеть. После такого голованая боль с утра вам гарантирована.
Поесть нужно не только до начала праздника, но и во время употребления игристого. К шампанскому отлично подойдут различные сыры и легкие закуски.
Еще одним вариантом для облегчения похмелья может стать избавление шампанского от пузырьков. Если немного помешать напиток в бокале перед употреблением, то количество пузырьков значительно сократиться. Ценители напитка считают этот метод „варварским“, но от головной боли и быстрого опьянения он поможет.
Также отличный совет: делать из шампанского коктейли. Самым простым вариантом будет смешать игристое и персиковый сок. Такой коктейль позволит вам избавиться от пузырьков и употребить меньше алкоголя.
Во время употребления шампанского не забывайте пить обычную воду, также обязательно выпейте стакан воды перед сном.
Откажитесь от сладкого и полусладкого в пользу классической версии — брюта. В нем содержится меньше сахара. А еще лучше не закусывать игристое фруктами. Так вы быстрее опьянеете.
Также можно воспользоваться проверенными временем способами: до праздника принять сорбент, например, активированный уголь. Лучше всего использовать стандартную формулу — 1 таблетка на 10 кг веса. Еще специалисты рекомендуют запастись пищеварительными ферментами, так вы снизите нагрузку на ЖКТ.
Чтобы меньше употребить спиртного на корпоративе и во время новогодней ночи, придумайте развлечения: танцуйте, играйте в игры, пойте песни, ходите в гости. А вот выпивать на улице по дороге к друзьям не стоит — так вы быстро замерзнете и потом будете пытаться согреться более крепкими напитками. Желаем вам хороших праздников в трезвом уме.