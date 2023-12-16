5 ошибок мейкапа, которые сильно старят: а вы их совершаете?
Вычеркиваем из своей рутины самые распространенные мейкап-ошибки, которые мгновенно делают нас старше!
Визажисты не устают повторять, что и повседневный, и вечерний макияж следует делать с учетом общего цветотипа, формы лица, тона кожи, цвета глаз и волос. И повторяют они это вновь и вновь не просто так, ведь совет действительно полезный, но часто забываемый. А меж тем неграмотное нанесение того или иного продукта повышает риск увеличить свой возраст — проще говоря, мейкап вас состарит, пишет Woman. Именно о таких ошибках мы сегодня с вами и поговорим.
Обильный контуринг
Благодаря правильной технике контуринга прорисовывается форма и подчеркиваются все контуры нашего лица. Однако если переусердствовать со скульптором или бронзером, вы рискуете превратиться не в лучшую версию себя. Дабы избежать ошибок в нанесении специальных средств на зону щек или скул, не стоит в этот момент улыбаться или менять форму лица мимикой. Очень важно наносить эти линии в спокойном состоянии, тогда максимально хорошо получается „шаблон“, и на коже не образовываются мелкие морщинки. И самое главное — хорошо растушуйте, иначе рискуете попасть впросак.
Очень густые наращенные ресницы
Спорить по поводу красоты наращенных ресниц можно вечно, однако факт остается фактом: неестественные и слишком густые смотрятся не очень красиво и в 99% случаев дешевят весь образ. В конце концов, не просто так природа не дала нам „щетки“ на веках. Эти слипшиеся „паучки“ добавляют как минимум 5 лет к возрасту. Так что единственный допустимый вариант макияжа с фейк-ресничками — естественное обрамление глаз точечными пучками.
Графичные брови
Брови обрамляют наше лицо, и поэтому их форма имеет решающее значение. Когда девушка рисует слишком графичные дуги по линейке, это выглядит а) не красиво б) не естественно в) визуально добавляет ей возраст.
Перламутровая помада
Перламутровые помады — самый любимый предмет макияжа дам в возрасте. Почему — неизвестно, однако уверены, что эти сияющие пигменты у вас тоже ассоциируются со старостью. Чтобы избежать недоразумения, достаточно просто отказаться от таких средств. В случае острой нехватки сияния губ, можно нанести в центр каплю прозрачного блеска.
Яркий румянец
Самый популярный продукт для омоложения — румяна. Именно они подводят тех дам, которые вечно забывают, что румяна следует наносить в один слой. Даже если вам кажется, что вы недостаточно выделили скулы, или щеки выглядят как-то бледно, не наносите средство густым слоем — не совершайте ошибку. Девичьего румянца такая техника вам точно не даст, а вот эффект Марфуши из сказки „Морозко“ — на раз и два. Уверены, что такой эффект вам точно не понравится, а смывать из-за этого придется весь макияж. Если вы еще не слишком овладели искусством макияжа, покупайте румяна посветлее — не ошибетесь.