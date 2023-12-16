5 ошибок мейкапа, которые сильно старят: а вы их совершаете?

Визажисты не устают повторять, что и повседневный, и вечерний макияж следует делать с учетом общего цветотипа, формы лица, тона кожи, цвета глаз и волос. И повторяют они это вновь и вновь не просто так, ведь совет действительно полезный, но часто забываемый. А меж тем неграмотное нанесение того или иного продукта повышает риск увеличить свой возраст — проще говоря, мейкап вас состарит, пишет Woman. Именно о таких ошибках мы сегодня с вами и поговорим.

Обильный контуринг

Благодаря правильной технике контуринга прорисовывается форма и подчеркиваются все контуры нашего лица. Однако если переусердствовать со скульптором или бронзером, вы рискуете превратиться не в лучшую версию себя. Дабы избежать ошибок в нанесении специальных средств на зону щек или скул, не стоит в этот момент улыбаться или менять форму лица мимикой. Очень важно наносить эти линии в спокойном состоянии, тогда максимально хорошо получается „шаблон“, и на коже не образовываются мелкие морщинки. И самое главное — хорошо растушуйте, иначе рискуете попасть впросак.

Очень густые наращенные ресницы

Спорить по поводу красоты наращенных ресниц можно вечно, однако факт остается фактом: неестественные и слишком густые смотрятся не очень красиво и в 99% случаев дешевят весь образ. В конце концов, не просто так природа не дала нам „щетки“ на веках. Эти слипшиеся „паучки“ добавляют как минимум 5 лет к возрасту. Так что единственный допустимый вариант макияжа с фейк-ресничками — естественное обрамление глаз точечными пучками.

Графичные брови

Брови обрамляют наше лицо, и поэтому их форма имеет решающее значение. Когда девушка рисует слишком графичные дуги по линейке, это выглядит а) не красиво б) не естественно в) визуально добавляет ей возраст.

Перламутровая помада