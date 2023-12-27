Как и почему селфи провоцируют появление морщин
Часто выкладываете собственные снимки в соцсетях? „Зависаете“ с телефоном перед сном в кровати? Тогда для вас есть новость: все это может вызвать появление преждевременных морщин. Как смартфономания сказывается на состоянии кожи лица, читайте в материале Woman.
Селфи давно стали частью повседневной жизни: мы постоянно постим свои снимки в соцсетях, рассказывая друзьям и подписчикам о последних событиях. Вот только иногда невинное увлечение переходит в настоящую зависимость. Например, британский блогер Мэрин Бэйг из Лондона делала по 50 селфи с день, и „отрезвить“ девушку смог только ее косметолог, который заметил, что тонус кожи 26-летней пациентки значительно снизился, а на лице образовались многочисленные пигментные пятна.
В последнее время появляется множество статей в СМИ о том, как привязанность к гаджетам влияет на нашу жизнь и внешность. Например, исследователи компании Merz пришли к выводу, что смотреть часто и подолгу в экран смартфона вредно не только для зрения: оказывается, это провоцирует появление морщин вокруг глаз и опущение овала лица.
Но что насчет селфи? В прессе можно найти немало публикаций о том, что холодный голубой свет экрана влияет на нашу кожу подобно ультрафиолету. Например, в издании The Telegraph появился комментарий практикующего дерматолога Саймона Зоакея: „Блогерам и тем, кто часто делает селфи, действительно стоит побеспокоиться. Голубой свет от экрана на самом деле воздействует на кожу, и я вижу это по своим пациентам, которые регулярно постят фотографии самих себя: у многих из них проявляются преждевременные признаки старения“.
Журналисты издания Us Weekly попросили прокомментировать эту тему врача-эстетиста семьи Кардашьян, Саймона Урьяна. Тот не был так категоричен (может, боялся испортить настроение своей пациентке и главной любительнице селфи в мире — Ким Кардашьян?):
„Сегодня нет подтвержденных результатов научных исследований о том, что использование смарфонов вызывает появление морщин, — говорит он. — Правда, были изыскания, показывающие, что старение провоцирует радиочастотное излучение, исходящее от гаджетов“.
В распоряжении ученых есть данные, говорящие о том, что свет смартфона способствует появлению темных кругов под глазами. Поэтому рекомендуется откладывать телефон в сторону по крайней мере за час до сна. Кроме того, долгое сидение с телефоном в руках мешает нормальному засыпанию. „Недостаток сна повышает уровень гормона стресса в организме, а он, в свою очередь, старит кожу“, — говорит доктор Уитни Боув, эксперт бренда Dr. Brandt. Кроме того, мелкий шрифт, характерный для многих смартфонов, заставляет нас щуриться — а это провоцирует появление „гусиных лапок“ вокруг глаз.