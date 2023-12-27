Как и почему селфи провоцируют появление морщин

Селфи давно стали частью повседневной жизни: мы постоянно постим свои снимки в соцсетях, рассказывая друзьям и подписчикам о последних событиях. Вот только иногда невинное увлечение переходит в настоящую зависимость. Например, британский блогер Мэрин Бэйг из Лондона делала по 50 селфи с день, и „отрезвить“ девушку смог только ее косметолог, который заметил, что тонус кожи 26-летней пациентки значительно снизился, а на лице образовались многочисленные пигментные пятна.

В последнее время появляется множество статей в СМИ о том, как привязанность к гаджетам влияет на нашу жизнь и внешность. Например, исследователи компании Merz пришли к выводу, что смотреть часто и подолгу в экран смартфона вредно не только для зрения: оказывается, это провоцирует появление морщин вокруг глаз и опущение овала лица.

Но что насчет селфи? В прессе можно найти немало публикаций о том, что холодный голубой свет экрана влияет на нашу кожу подобно ультрафиолету. Например, в издании The Telegraph появился комментарий практикующего дерматолога Саймона Зоакея: „Блогерам и тем, кто часто делает селфи, действительно стоит побеспокоиться. Голубой свет от экрана на самом деле воздействует на кожу, и я вижу это по своим пациентам, которые регулярно постят фотографии самих себя: у многих из них проявляются преждевременные признаки старения“.

Журналисты издания Us Weekly попросили прокомментировать эту тему врача-эстетиста семьи Кардашьян, Саймона Урьяна. Тот не был так категоричен (может, боялся испортить настроение своей пациентке и главной любительнице селфи в мире — Ким Кардашьян?):

„Сегодня нет подтвержденных результатов научных исследований о том, что использование смарфонов вызывает появление морщин, — говорит он. — Правда, были изыскания, показывающие, что старение провоцирует радиочастотное излучение, исходящее от гаджетов“.